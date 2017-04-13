Администрация Президента РФ одобряет легализацию онлайн-торговли алкоголем

Помощник Президента РФ Игорь Щёголев ознакомился с проектом дорожной карты «Интернет+торговля», подготовленным Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Щёголев в целом одобряет проект АКИТ. Правда, он всё-таки внёс в документ несоклько правок и, после согласования с отраслевиками, проект будет представлен Владимиру Путину.

В числе прочего АКИТ предлагает легализовать интернет-торговлю алкоголем. В 2007 г. с принятием Правил дистанционной торговли, этот вид деятельности был запрещен. А с 2014 г., после запрета продаж алкоголя в ночное время, Роскомнадзор по решениям региональных судов стал активно блокировать интернет-магазины, работающие по ночам. Несмотря на это, подпольная интернет-торговля алкоголем процветает, отмечают в АКИТ: ее ежегодный прирост составляет 29%, и это самый быстрорастущий сегмент дистанционных продаж.

В АКИТ пояснили, что Ассоциация уже разработала план ограничений дистанционных продаж алкогольной продукции. Каждый интернет-магазин должен быть подключен к Единой государственной автоматизированной системе продажи алкогольной продукции (ЕГАИС). При переходе на сайте интернет-магазина в раздел алкогольной продукции на экране у покупателя появится всплывающее окно (pop-up), где его предупредят о вреде алкоголя и потребуют подтвердить, что возраст покупателя превышает 18 лет. Далее покупателю покажут каталог алкогольной продукции. При выборе способа оплаты покупателя предупредят о необходимости предъявить документ, удостоверяющий личность, и сообщат, что оплата возможна только банковской картой при предъявлении курьеру.

Оплата банковской картой на сайте или наличными курьеру будет недоступна, также будет отсутствовать возможность оплаты бонусными баллами. Если покупатель будет настаивать на таких способах оплаты, то алкоголь будет исключен из его корзины. В то же время, если покупатель оформляет разную продукцию, то он сможет ее разделить: алкоголь можно будет оплачивать только путем предъявления банковской карты курьеру, остальные товары можно будет оплатить иным способом.

При заказе через call-центр будет действовать аналогичная процедура: оператор предупредит о вреде алкоголя и о необходимости предъявить документ, удостоверяющий личность. Перед отгрузкой алкоголя на складе интернет-магазина с него будет считан штрих-код акцизной марки, сам товар будет упакован в отдельный пакет.

Курьер, доставляющий алкоголь, должен будет удостовериться, что дата, время и место доставки алкогольной продукции не противоречат законодательству. То есть не допускается продажа алкоголя в ночное время (в общем-то, это ограничение делает законопроект практически бессмысленным), в определенные дни (например, 1 сентября), а также в определенные места (образовательные и медицинские учреждения и т.п.). Также будут соблюдаться и иные ограничения, накладываемые законодательством субъектов Федерации.

Курьер должен будет проверить документ, удостоверяющий, что возраст покупателя превышает 18 лет, и получить его банковскую карту. Возможность оплатить алкогольную продукцию наличными будет заблокирована на терминале курьера. Если покупатель откажется предъявлять банковскую карту, курьер изымет алкоголь из его заказа. Терминал курьера должен быть оборудован 2D-сканером (встроенным или внешним) с подключением к интернету.

Курьеру необходимо будет просканировать штрих-код подаваемой им алкогольной продукции и передать соответствующую информацию установленному у интернет-магазина универсальному транспортному модулю ЕГАИС. В случае получения одобрения терминал распечатает QR-код (терминал должен иметь соответствующую возможность) и продажа будет осуществлена, а информация об этом будет передана в ЕГАИС. В АКИТ рассчитывают, что легализация интернет-продаж приведет к появлению «белого» рынка алкогольной продукции, который в 2018 г. составит 3% от общего объема продаваемой в России алкогольной продукции.

О том, что в России будет запущена интернет-продажа алкоголя, в начале апреля этого года говорил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли, а до этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что надеется на легализацию в России дистанционной продажи алкоголя до конца 2017 года. По его словам, на данный момент прорабатывается безопасность таких продаж. В частности, доставка должна осуществляться только в часы, когда в РФ разрешена торговля алкоголем, принимать покупку сможет только совершеннолетний, а расплатиться можно будет лишь банковской картой, говорил Мантуров. Как видим, эти пункты отражены в проекте дорожной карты АКИТ.

Дискуссии вокруг интернет-алкоголя длятся уже не первый год. С одной стороны, это гарантированно выгодная статья бюджета, с другой — властям очень сложно пойти на этот шаг, поскольку противники подобных инициатив тут же заговорят об «алкоголизации нации». Кроме того, Минздрав и Роспотребнадзор всегда активно выступали против легализации продажи алкоголя онлайн — по крайней мере, оба ведомства требовали жёсткого регулирования этой отрасли интернет-торговли. Вполне возможно, в Госдуму в итоге попадёт законопроект с таким количеством ограничений, которые сделают онлайн-торговлю алкоголем бессмысленной, — например, вышеупомянутый запрет продавать и доставлять алкоголь ночью уже «убивает» одно из главных преимуществ онлайн-магазина перед магазином обычным. Естественно, это создаст благодатную почву для появления огромного числа «серых» интернет-магазинов.

.

.

Читайте также:

Пиво будет можно! Минэкономики готовит закон по торговле пенным напитком в интернете

🔓

Государство никак не решится, что делать с интернет-регулированием алкоголя

🔓

Государство планирует легализовать продажу алкоголя, ювелирки, табака и лекарств в Сети

🔓

Пить или не пить? Споры вокруг онлайн-торговли алкоголем продолжаются

.

