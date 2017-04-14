FreeBogatov

Дмитрия Богатова задержали 6 апреля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста 2 апреля в Москве. По версии следствия, Богатов под чужим аккаунтом размещал «ВКонтакте» сообщения, в которых призывал к насилию во время акции, в частности, якобы предлагал приносить «на Красную площадь: тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт».

Преподаватель отрицает, что призывал к беспорядкам и писал эти сообщения.

Следствие просило суд отправить математика в СИЗО, но судья Евгений Найденов отказался это сделать: Уголовно-процессуальный кодекс не предполагает заключение под стражу в качестве меры пресечения по делам небольшой тяжести (в случае призывов к массовым беспорядкам максимальный срок — 2 года колонии).

Однако Богатова не отпустили: все так же в наручниках его вернули в Следственный комитет, где ночью предъявили новые обвинения в совершении уже другого преступления — в призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет, которые якобы содержались в тех же записях. Ответственность за это преступления предусмотрена п.2 ст. 205.2 УК РФ в размере лишения свободы от 5 до 7 лет, что относит преступление к категории тяжких и позволяет применять меру пресечения в виде заключения под стражу.

Журналисты предполагают, что следователи на скорую руку «слепили» обвинение в терроризме для того, чтобы появились основания отправить задержанного в СИЗО:

СК конечно просто издевается над математиком Богатовым. Третья попытка ареста. Не получится – ему убийство навесят https://t.co/8px7ajhG7j — Смирнов (@sssmirnov) 10 квітня 2017 р.

Арестованный на два месяца по делу о призывах к акции протеста 2 апреля 25-летний преподаватель МФЮА Дмитрий Богатов был сторонником распространения свободного программного обеспечения и администратором выходного узла сети Tor. Судя по всему, люди, оставившие сообщения в социальной сети, использовали Тор, и Дмитрию не повезло, что среди ip-адресов, с которых отправлялись сообщения, был и адрес его выходной ноды.

Защитой Дмитрия были представлены доказательства с камер видеонаблюдения, что в момент публикации постов Дмитрий не был за компьютером, а возвращался вместе с женой из фитнес-зала, по дороге зайдя в магазин, где также работали камеры видеонаблюдения. Кроме того, автор постов продолжает публиковать посты, в то время, когда Дмитрий Богатов находится под стражей.

Не смотря на это, интернет-активист задержан до 8 июня и находится в СИЗО.

История преподавателя математики Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова, к которой он, скорее всего, не имеет никакого отношения, началась после 26 марта этого года.

Когда уже прошла знаменитая всероссийская акция, организованная Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) и Алексеем Навальным, которую «не заметили» официальные российские СМИ, а также зарегистрированные в Роскомнадзоре новостные агрегаторы, в Сети появились призывы выйти на новую акцию протеста — на Красную площадь в Москве. В этот момент сам Навальный и его ближайшие сторонники, в том числе руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков, уже находились под арестом. Власти подозрительно быстро отреагировали на появление этой информации в интернете, и уже 31 марта Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать несколько ресурсов, посвящённых акции 2 апреля (см.скан):

Генпрокуратура потребовала РКН заблокировать несколько ресурсов, посвящённых акции 2 апреля. Скан требования: pic.twitter.com/vchZEGCRF0 — Vladislav (@unkn0wnerror) 31 березня 2017 р.

В частности, прокуроры потребовали заблокировать два ролика на Youtube, два паблика «ВКонтакте» и одну запись в «Живом журнале». Они подчеркивали, что уведомлений о проведении публичных мероприятий в этот день никто не подавал:

«Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о распространении в сети “Интернет” информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

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Организаторы акции долгое время оставались неизвестны. В качестве требований они выдвигали отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, прекращение военных операций в Сирии и Украине, оправдание Алексея Навального и моральные компенсации всем задержанным на воскресных митингах.

С момента вброса в онлайн-пространство новости об очередной планирующейся несанкционированной акции протеста ни одно известное в России оппозиционное сообщество не взяло на себя ответственность за публикацию этих сообщений.

Группы в соцсетях, в которых говорится о новой акции, стали появляться на следующий день после всероссийской акции — в понедельник 27 марта. Например, «ВКонтакте» в группе «Требуем системных изменений в стране!» написано: «2 апреля в 12:00 все выходим на Красную площадь в Москве и требуем системных изменений в гос. аппарате, а именно: отставки Дмитрия Медведева, прекращения военных операций в Сирии и на Украине, оправдания Алексея Навального, моральной компенсации всем задержанным на митингах 26 марта, возобновления губернаторских выборов, инициирования официальных расследований по отношению ко всем лицам, которые ранее были уличены в коррупции (Сечина, Чайки и прочих), и предоставления четкой стратегии по системному преодолению коррупции в стране». 28-го марта в группе состояло уже около 1 тыс. человек:

В качестве организатора в группе была указана 21-летняя Виктория Потапова, которая не ответила на запрос журналистов.

На её страничке размещены только несколько её фотографий, а также перепосты картинок из других групп ВКонтакте и расследования ФБК, но совсем нет личных постов. При этом у неё около 4 тыс. друзей. Скорее всего, это фейковый аккаунт, так как все личные фотографии девушки скопированы из другого аккаунта — 22-летней Юлии Коваженковой из Нижнего Новгорода. В разговоре со Znak.com Коваженкова подтвердила, что это её фотографии и она их часто встречает в различных фейковых аккаунтах, но её это не беспокоит.

Подозрения о том, что эти призывы — провокация, появились у интернет-пользователей практически сразу, как только во всех официальных СМИ начала продавливаться информация о ней. Ведь правда, странно — на акцию кто-то кого-то собирает, её поддерживают тысячи человек, но никто из «бывалых» оппозиционеров ничего не знает о ней. И вот, не имея ни подозреваемых, ни факта совершённого нарушения, столичное управление Следственного комитета РФ (СКР) 1 апреля возбуждает уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам по факту появившихся в сети призывов к участию в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам)», — сообщила журналистам официальных изданий представитель главка Юлия Иванова. По ее словам, 29 марта в интернете, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. «Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям», — отметила Иванова.

Глава «Открытой России» Михаил Ходорковский заявил, что «акция 2 апреля в Москве – явная провокация власти, так как планируется без ясных организаторов и требований. Ее цель – как в 2012 году, слить протест», – предположил Ходорковский.

Пресненский суд Москвы 10 апреля арестовывает Дмитрия Богатова со второй попытки. Достаточно весомые доводы защиты, как мы уже отмечали выше, суд не принял во внимание. Подозрения следователей, основанные на IP-адресе выложенных в интернете постов, оказались почему-то весомее наглядных доказательств невиновности Богатова, записанных на видео с камер наблюдения.

Следствие попросило суд приобщить к делу письмо из ФСБ России. В нем говорится, что, по оценке Института языковедения РАН, посты Богатова «содержат призывы к осуществлению террористической деятельности и массовым беспорядкам». Также следствие сообщило, что у Богатова есть загранпаспорт, действительный до 6 апреля 2021 года, и что он якобы собирается в поездку в Италию. В это же время судья не стал приобщать к делу показания жены Богатова, которая сообщила, что в то время, когда ее муж якобы публиковал материалы с призывами выйти на акции, они с Дмитрием были в фитнес-центре и супермаркете. Суд посчитал, что Богатов может воспрепятствовать расследованию и скрыться, и арестовал его до 8 июня 2017 года.

По словам адвоката Богатова Алексея Тепцова,

«Если его вина будет установлена непосредственно судом, то санкции по данным статьям предусматривают наказание вплоть до лишения свобода на длительные сроки. …исходя из текста предъявленного обвинения, Дмитрию совершенно конкретно предъявлено обвинение в связи с тем, что в интернете имеется некий ресурс, на котором размещены данные компрометирующего содержания, и установлено, что это размещение произошло с использованием айпи-адреса того жилого помещения, где Дмитрий зарегистрирован. Это суть предъявленного обвинения».

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То есть фактически Дмитрий обвиняется в том, что предоставлял анонимный доступ в сеть тому, кто писал провокационные посты в Сети. Единственная улика следствия — сетевой адрес (IP), которым однажды воспользовался «Айрат Баширов», — он принадлежит Дмитрию Богатову. Использование сетевого адреса защита Дмитрия объясняет тем, что у Богатова на компьютере установлен выходной узел сети Tor, то есть он предоставлял свой адрес всем, кто стремится к анонимности в интернете.

Sysadmins.ru, публикации с которого ставятся Богатову в вину, — один из старейших активных форумов в рунете. Форум был открыт в 2001 году двумя системными администраторами из Москвы. Один из них — Петр «Sklif» Бочаров — до сих пор активно им занимается.

На форуме действуют три «Айрата Баширова». Они изображают из себя демократов-радикалов, оскорбляют других участников форума, публикуют их персональные данные. Имя Айрат Баширов заимствовано у системного администратора из Уфы, участника форума с 2004 года. В подписи «Айраты Башировы» используют совместную фотографию с женой еще одного айтишника из Петербурга, а также нацистскую символику.

«Некоторое время назад начали появляться новые аккаунты, зарегистрированные на реальные имена пользователей, — рассказал журналистам настоящий Айрат Баширов из Уфы. — Имена злоумышленники узнавали, например, находя фотографии с форума в соцсетях. Из-под этих аккаунтов постились крайне маргинальные материалы, фактически цель была досадить человеку, чье имя использовалось».

Бочаров уже четыре года живет в Барселоне. Это не помешало следствию связаться с ним и запросить сетевые адреса «Айратов Башировых». Из-за подписки о неразглашении Бочаров не может опубликовать эти адреса. Наплыв «Айратов Башировых» Sklif объясняет своей попыткой установить «фриспич» — свободу слова.

Сеть Tor запутывает интернет-соединение, распределяя его случайным образом по узлам, расположенным по всему миру. Она также позволяет получить доступ к «глубокой паутине» — сегменту интернета, недоступному для поисковиков.

При использовании Tor владелец сайта или надзорный орган видят лишь последний сетевой адрес в цепочке — выходной узел. Количество выходных узлов Tor меняется, на момент публикации их насчитывалось более 800. Десятки выходных узлов расположены в России.

Дмитрий Богатов открыл свой выходной узел 19 июля 2015 года (сейчас он не функционирует по понятным причинам). С этого момента «Айрат Баширов» (самый старый аккаунт, который теперь подозревается в экстремизме) оставил на форуме 2120 сообщений, за 3,5 года до этого — всего 630.

Получается, через выходной узел Богатова должны были пройти по меньшей мере два сообщения «Айрата Баширова». Вероятность, что через этот узел прошел экстремистский призыв, — меньше процента, но это в деле и не утверждается.

На суде по избранию меры пресечения Богатову его адвокат Александр Мордвинов попытался обратить внимание судьи на то, что следователи ограничились проверкой лишь одного из 750 сетевых адресов, с которых, по его данным, писал «Айрат Баширов».

Большинство этих адресов, по утверждению адвоката, находятся в Нидерландах, Японии, США и других странах, где много выходных узлов Tor. Одно из сообщений было размещено и с сетевого адреса в подмосковном Подольске. Но следователи проверили лишь московский адрес и таким образом вышли на Богатова.

Адвокат Мордвинов на суде 10 апреля объяснил это тем, что московские следователи не захотели расследовать дело на неподведомственной территории. Мордвинов хотел остановиться на этом вопросе подробнее, но судья прервал его, заявив, что суд решает лишь вопрос о мере пресечения и не рассматривает дело по существу.

«Это очень опасный прецедент, — характеризует дело технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров. — Это первый на моей памяти такой случай в России: человек арестован за то, что злоумышленник вышел в интернет через его выходной узел».

Между тем в Tor началась акция поддержки Богатова — владельцы узлов сети со всего мира переименовывают их во freeBogatov.

А сама команда разработчиков Tor Project выступила с заявлением по данному случаю ареста математика, в котором указала на то, что:

«Проект Tor не собирает информацию или данные, которые могут быть использованы для идентификации пользователей сети Tor. Мы собираем и публикуем информацию об узлах выхода Tor и релеев, когда операторы ретрансляторов добровольно решили отправить такую информацию на сервера Tor Project. Всё, что мы сейчас знаем — это то, что выдвинуты серьезные обвинения в отношении ценного члена нашего сообщества, который был, среди прочего, оператором релея Tor, Debian и GNU разработчиком, и активистом защиты данных (privacy). Мы собираем факты, внимательно следим за ситуацией, и производим обмен оперативной информации с организациями и частными лицами по этому вопросу».

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На днях дал о себе знать пользователь форума sysadmins.ru под ником «Айрат Баширов», чьи посты легли в основу уголовного дела. По словам «Баширова», преподаватель МФЮА математик Дмитрий Богатов не имеет к этому аккаунту, а, следовательно и к его постам, никакого отношения.

«Конечно же, я не Дмитрий Богатов. Богатов просто оказался жертвой конвульсирующей системы гэбэшного педофила, — написал он корреспонденту «Открытой России». — Власть боится. Сильно боится. Поэтому пытаются устраивать показательные выступления!»

По словам человека, который пишет под ником Баширова, аккаунт, с которого разместили сообщения, «был общим». «Пароль от него лежал в открытом доступе, в какой-то из тем многолетней давности. К сожалению, сейчас не могу найти. Пароль от него изменили еще 2 апреля (это только я заметил, может и раньше). Так что это стропроцентная провокация гэбни», — написал он.

Абсурдность ситуации ещё и в том, что следователь на полном серьезе убедил федерального судью, что преподавателя математики нужно арестовать за то, что он подозревается в распространении клипа Канье Уэста и Джей-Зи. Обосновывая меру пресечения, следователь перечисляет те самые тряпки-бутылки и добавляет, что подозреваемый «публиковал видеозаписи с массовыми беспорядками и неповиновением полиции», имея в виду размещённый «Айратом Башировым» в sysadmins.ru популярный во всём мире и не запрещённый в России клип «No Church In The Wild» рэперов Канье Уэста и Джей-Зи:

Таким образом, Богатов обвиняется в том, что предоставил анонимный доступ в интернет неизвестным, воспользовавшимся ником «Айрат Баширов», который выложил клип всемирно известных рэперов, классифицируемый следователями как призывающий к беспорядкам и терроризму. Может подкинуть господам следователям идею предъявить обвинения всем хоть раз в жизни исполнявшим «Марсельезу» гражданам Франции, ведь там тот ещё «хардкор» в тексте?

На портале РосУзник появилась карточка, посвященная Дмитрию Богатову, где можно написать письмо в его поддержку.

РосКомСвобода считает выдвинутые Дмитрию Богатову обвинения политически мотивированными, абсурдными, строящимися на домыслах следователей, а также их технической безграмотности. Мы требуем пересмотра обвинения и немедленного освобождения Дмитрия из-под стражи.

Вы можете также оказать свою поддержку, установив на своих сайтах, блогах и страничках баннеры за освобождение математика Дмитрия Богатова:

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