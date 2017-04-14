ФСБ подтвердила непомерно высокую цену, которую заплатят россияне за «пакет Яровой»

Федеральная служба безопасности оценила сумму затрат операторов связи и интернет-провайдеров для выполнения требований «пакета Яровой» в 4,5 трлн рублей. По расчетам ФСБ, затраты операторов на закупку оборудования составят примерно 3 трлн рублей. Еще в 1,5 трлн рублей в Минкомсвязи оценивают расходы на создание сопутствующей инфраструктуры и организацию каналов связи.

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4,5 трлн рублей — это почти в три раза больше оборота всей отрасли в 2016 году: https://t.co/kesobEOVom pic.twitter.com/JmCsju4fjB — РБК (@ru_rbc) April 13, 2017

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Заключение, подписанное замминистра связи Дмитрием Алхазовым, направлено на согласование в Минэкономразвития. Представитель Минэкономразвития сообщил, что ведомство подготовит заключение во второй половине апреля.

Прошлым летом один из экспертов, гендиректор российского разработчика систем хранения данных (СХД) и другого оборудования АРСИЭНТЕК Денис Нештун, оценивал затраты на техническую реализацию «пакета Яровой» в 10 триллионов рублей. Ещё около 10-20% данной суммы операторам придется ежегодно вкладывать в поддержку системы, а это значит, что десятью триллионами никак не обойтись. С ним попробовал поспорить один из соавторов «закона о тотальной слежке» сенатор Виктор Озеров, которому какие-то неведомые голоса нашептали сумму примерно в три миллиарда рублей.

Потихоньку двигаться в сторону реальных цифр власти начали только в начале этого года. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин совещания с силовыми ведомствами назвал сумму затрат в 5 триллионов рублей, которые могут сократиться до 100 миллиардов, если сократятся и объёмы хранения трафика пользователей в 10 раз, а также будет осуществлён постепенный переход к хранению информации в течение полугода, начиная с гораздо меньших сроков.

Недавно комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационным коммуникациям заявила, что проект постановления Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» в несколько раз увеличивает потенциальные расходы участников рынка — до 10 триллионов рублей, тем самым только подтвердив выкладки Нештуна.

Сами операторы оценивали совокупные затраты изначально в 2,2 триллиона рублей. Тем не менее, расчёты РСПП некоторые из операторов «внезапно» начали подтверждать, заявив, что заключение комиссии не противоречит их подсчетам по затратам в рамках реализации закона.

Как РосКомСвобода и предполагала, бравурные настроения властей относительно низких затрат на реализацию сомнительного закона постепенно сменяются конфузом и порционной выдачей в эфир реальной информации о том, насколько сильно придётся раскошелиться операторам, а значит и россиянам на закон, который что-то особо никак не помогает в борьбе с терроризмом.

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Пакет Яровой не спас нас от терактов, но четыре с половиной триллиона рублей все равно придется заплатитьhttps://t.co/zKYjBIuegA — Znak.com (@znak_com) 14 квітня 2017 р.

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Да и вряд ли поможет. Напомним, чёткого и внятного обоснования механизма борьбы с терроризмом с помощью «закона о тотальной слежке» властями так и не было представлено. Нам всем просто предлагается поверить, что закон, вот хоть ты тресни, но крайне нужен: «Нет времени объяснять, давай деньги, получай слежку за собой».

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