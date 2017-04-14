Нет, PornHub никто не разблокировал

Более 100 интернет-СМИ и даже информагентств поспешили сообщить о том, что в России снова заработал PornHub после полугодовой блокировки. При этом разблокировку подтвердили и представители интернет-ресурса на своей официальной странице ВКонтакте, и сам Роскомнадзор устами своего пресс-секретаря Вадима Ампелонского — он заявил, что доступ к ресурсу был открыл ещё 7 апреля «по решению суда». Ампелонский также пошутил, что разблокировка сайта была приурочена ко дню рождения Рунета.
Пользователи взрослого ресурса, а также администрация PornHub восторженно восприняли эту благую весть:
RUSSIA!! We're back and I'm speaking Russian which was a whole new level of fun! pic.twitter.com/MmFXuLLfJm
— Pornhub ARIA (@Pornhub) April 13, 2017
Спасибо за снятие запрета доступа к Pornhub ! @roscomnadzor
— Pornhub ARIA (@Pornhub) April 13, 2017
Pornhub вернулся в Россию ! 🇷🇺 / Pornhub is unbanned in Russia! 🇷🇺
— Pornhub ARIA (@Pornhub) April 13, 2017
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Но в действительности никакой разблокировки не произошло.
Популярный сайт для взрослых как был, так и продолжает оставаться в Реестре запрещённых сайтов:
reestr.rublacklist.net/search/?q=pornhub.
Как видно из данной выписки Реестра, ряд основных доменов PornHub продолжают находится в реестре запрещенных сайтов, а их исключение в определенные даты означало, что они вносились заново, но с новыми IP и по новым основаниям.
Данную информацию можно перепроверить и на самом сайте Роскомнадзора, введя в поисковый запрос, например, «www.pornhub.com»:
Полная разблокировка коснулась только удалённого по требованию Роскомнадзора ролика, но сам домен PornHub, как и его русскоязычный вариант, всё ещё запрещены.
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