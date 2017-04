Нет, PornHub никто не разблокировал

Более 100 интернет-СМИ и даже информагентств поспешили сообщить о том, что в России снова заработал PornHub после полугодовой блокировки. При этом разблокировку подтвердили и представители интернет-ресурса на своей официальной странице ВКонтакте, и сам Роскомнадзор устами своего пресс-секретаря Вадима Ампелонского — он заявил, что доступ к ресурсу был открыл ещё 7 апреля «по решению суда». Ампелонский также пошутил, что разблокировка сайта была приурочена ко дню рождения Рунета.

Пользователи взрослого ресурса, а также администрация PornHub восторженно восприняли эту благую весть:

RUSSIA!! We're back and I'm speaking Russian which was a whole new level of fun! pic.twitter.com/MmFXuLLfJm

— Pornhub ARIA (@Pornhub) April 13, 2017