Magnetico: личная поисковая система по торрентам, которая не может быть заблокирована

BitTorrent — это один из самых живучих p2p-протоколов. Хотя для него в последнее время разрабатывается не так много продуктов, но есть люди, которые надеются вывести его на новый уровень использования.

Один из них — это турецкий программист Бора, который работает над созданием анонимного и самостоятельного поискового движка BitTorrent под названием “Magnetico”. Он позволяет человеку с подключением к интернету получать доступ к огромному количеству торрентов в пространстве DHT с достижением полной децентрализации BitTorrent экосистемы. Такие технологии, как DHT и PEX внесли большой вклад в децентрализацию системы обмена, но существенная централизация всё равно сохраняется из-за зависимости от таких крупнейших порталов, как, например, The Pirate Bay.

Программист из Стамбула считает, что:

«Все юридические действия, направленные против сообщества, всегда ориентировались на точки централизации, поскольку они были самыми слабыми точками во всей сети. В начале трекеры должны были облегчить трафик между одноранговыми узлами, затем на смену им пришла технология DHT. В конечном итоге мы также избавились от файлов .torrent [в пользу magnet-ссылок], что, в свою очередь, позволило вместить весь The Pirate Bay в сто мегабайт».

Стремясь приблизиться полной децентрализации, Бора работает над проектом под названием «Magnetico», целью которого является «отключение» обычных торрент-сайтов в целом. Как недействующий торрент-сайт BTDigg и более поздний AlphaReign, Бора использует программное обеспечение BitTorrent DHT для поиска контента и всех важных партнеров.

Однако, Magnetico значительно отличается от двух приведенных выше примеров, поскольку создаваемые им индексы могут быть полностью частными. Он эффективно действует как личная поисковая машина, которую пользователь может установить на компьютере под своим контролем.

Magnetico — это первый автономный BitTorrent DHT поисковый движок, предназначенный для конечных пользователей. Набор состоит из двух пакетов:

Magnetod: автономный BitTorrent DHT-сканер и сборщик метаданных.

Magnetow: легкий веб-интерфейc.

Обе программы, объединенные вместе, позволяют любому, у кого есть хорошее интернет-соединение, получить доступ к огромному количеству торрентов, ожидающих открытия в пространстве DHT BitTorrent, не полагаясь на какой-либо центральный объект.

Ранее мы писали о предприимчивых программистах, которые научились просматривать 3D-карту галактики и даже узнать какие торренты были скачаны с IP-адресов органов государственной власти.

Для тех, кто интересуется техническими подробностями Magnetico, вот как это работает:

«Модуль магнитометра обращается к DHT и создает фиктивный BitTorrent-партнер для извлечения метаданных от анонсированного однорангового узла и сохраняет его в базе данных, которую вы можете позже искать и просматривать. Поскольку хэш-данные — это хэши SHA-1 метаданных потока, мы можем быть уверены в достоверности метаданных, которые мы получили», — объясняет Бора.

Тем временем Бора надеется, что BEP 51 (предложение по улучшению BitTorrent в отношении DHT) будет реализован.

«Это было бы большим успехом, если бы мы вместе сделали BitTorrent по-настоящему децентрализованным прямо в протоколе, вместо того, чтобы прибегать к решениям грубой силы», — заключает Бора.

Поскольку Magnetico написан Python 3, пользователям будет достаточно легко разобраться с его подробными инструкциями.

Страницу проекта Magnetico можно найти здесь.

В текущей момент данное ПО находится на ранней стадии разработки, поэтому на него могут влиять ошибки. Одна известная проблема заключается в том, что время от времени может потребоваться перезапуск.

.

.

Читайте также:

Широкие возможности торрента — от децентрализации до изучения галактики, не вставая с дивана

🔓

Zeronet запустил торрент-сайт, который невозможно закрыть

🔓

Децентрализация как ответ беспределу: система доменных имен, которые невозможно разделегировать

🔓

Крупнейшие мировые торрент-трекеры внедряют технологии потокового видео

🔓

Парижский суд разрешил Google и Bing не подвергать цензуре поисковый запрос «torrent»

.