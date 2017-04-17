В Минкомсвязи разработали новую концепцию безопасного развития интернета

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о разработке новой концепции конвенции ООН — концепции безопасного функционирования и развития сети «Интернет». А также предлагает данный документ открыто обсудить.

Цели концепции:

содействие дальнейшему развитию сети «Интернет»;

повышение безопасности сети «Интернет» и обеспечение гарантий прав и свобод её пользователей;

установление режима равноправного международного сотрудничества в управлении сетью «Интернет»;

содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное управление сетью «Интернет».

Минкомсвязь в документе напоминает, что «надлежащее функционирование сети Интернет превратилось в жизненно важную функцию для любого государства, его населения и экономики», напоминает про отсутствие «открытой и прозрачной системы управления» интернетом (намёк на реформу ICANN, которая не устроила некоторые страны, в частности — Россию и КНР), а также подчёркивает «важность безопасного, непрерывного и стабильного функционирования сети Интернет и необходимость защиты сети Интернет от возможного неблагоприятного воздействия и подверженности рискам». Всё это, конечно, весьма забавно читать, осознавая, что это декларирует государство, где лоббируются внесудебные блокировки сайтов, осуществляется давление на «несговорчивые» интернет-ресурсы, а также ни на минуту не останавливается «охота на ведьм», выражающаяся в поиске и блокировке противоправного контента, но в итоге под шумок просто закрываются независимые сайты, ограничивается доступ к популярным иностранным ресурсам и так далее, растёт количество приговоров за посты в интернете.

После того, как в российском информационном поле искусственно глушилась информация о событиях 26 марта, а также по надуманному обвинению на несколько месяцев был арестован математик Дмитрий Богатов, Минкомвязь отмечает

«необходимость обеспечения должного баланса между интересами поддержания правопорядка и уважением основополагающих прав человека, как это предусмотрено Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года, а также другими международными договорами о правах человека, в которых подтверждается право каждого беспрепятственно придерживаться своих мнений и право на свободное выражение своего мнения, включая свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ».

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Ну что, так-то всё правильно сформулировано, только почему бы российским властям на собственном примере не показать заграничным партнёрам выполнение всех декларируемых ими вещей?

Минкомсвязь также подтверждает необходимость соблюдать, защищать и обеспечивать основные права человека и признавать их значимость для осуществления социально-экономического развития, обеспечивая равное уважение и реализацию всех прав человека, в частности, права на свободу выражения мнений, права на неприкосновенность частной жизни, права на получение информации, анонимность, защиту персональных данных в онлайн среде так же, как и в оффлайн, и другие соответствующие права и свободы человека. Авторы документа, кроме всего прочего, признают:

необходимость мобилизации усилий международного сообщества по предотвращению использования сети Интернет в целях, противоречащих Уставу ООН;

необходимость новых международных договоренностей, гармонизирующих взаимодействие и роль государств, глобальных компаний сектора информационно-коммуникационных технологий, предприятий, отвечающих за развитие стандартов, технологий и сетей связи.

«Подчёркиваем, — отмечает Минкомсвязь, — что ни у одного государства или группы стран не должно быть права создавать помехи для функционирования сети Интернет, единолично устанавливать нормы и правила для него, заниматься слежкой за гражданами, пытаться манипулировать зарубежным общественным мнением или дестабилизировать обстановку в суверенных государствах».

После такого громкого откровения вполне понятна ирония пользователей Рунета:

Минкомсвязь для «содействия дальнейшему развитию сети Интернет, повышения её безопасности и обеспечению гарантий прав и свобод её пользователей» предлагает установить «режим равноправного международного сотрудничества в управлении сетью Интернет», а также «содействовать принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное управление сетью Интернет, путём укрепления национальных мер и международного сотрудничества».

Авторы концепции также говорят о необходимости новых международных договорённостей, гармонизирующих взаимодействие и роль государств, глобальных компаний сектора информационно-коммуникационных технологий, предприятий, отвечающих за развитие стандартов, технологий и сетей связи.

«Для достижения этих целей, — отмечает Минкомсвязь, — концепция предлагает общие принципы международного сотрудничества по управлению сетью «Интернет». В целях учета мнения всех заинтересованных сторон концепция конвенции ООН выносится на открытое обсуждение. Замечания и предложения просим направлять в адрес Минкомсвязи России до 15 мая 2017 года, в том числе на электронную почту [email protected]».

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