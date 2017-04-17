Роспотребнадзор предлагает ловить «синего кита» не только в Рунете

Отчёт главы Роспотребнадзора Анны Поповой на парламентских слушаниях в Совете Федерации был преисполнен оптимизма. По итогам 2016 года, в России на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм, который был поставлен впервые. На 24% уменьшилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях. С курящими также наблюдалась положительная динамика — распространенность потребления табака среди взрослого населения упала на 39%.

Кроме того, по оценкам ведомства, число детских самоубийств в России снизилось более, чем вдвое с 2001 года. Как заявила Анна Попова, «статистика по детским суицидам динамично снижается. Если до 2001 года был определенный рост, то с 2001 года, когда было 39,5 на 100 тысяч населения, то в 2015 это 17,4. Но это не должно успокаивать».

Она добавила, что, несмотря на борьбу с опасным контентом на русском языке, существует множество ресурсов на других языках, борьба с которыми идет менее активно:

«Еще один аспект, который сегодня еще не звучал — это язык, на котором подается эта информация. Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент на русском языке. Если вы возьмете сейчас и набьете суицид по-английски, то найдете огромное количество того, с чем мы боремся, работая в правовом поле РФ».

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Эта тема, на её взгляд, требует рассмотрения.

Любопытно, что в рамках нагнетания истерии вокруг «групп смерти» одиозный депутат Ирина Яровая и детский омбудсмен Анна Кузнецова утверждали совершенно противоположное. По их сведениям, число детских самоубийств в 2016 году выросло почти на 60%. В начале года Яровая также уточняла точное количество этих несчастных детей — 720 человек из числа несовершеннолетних решили свести счёты с жизнью. Затем вброшенная в информационное пространство цифра зажила своей собственной жизнью, в устах официальных средств массовой информации превратившись в 720 человек, ставших жертвами так называемых «групп смерти».

РосКомСвобода ещё тогда усомнилась в реальности озвучиваемой журналистами информации, заметив странные метаморфозы превращения общего количества добровольно ушедших из жизни несовершеннолетних в «массовых жертв групп смерти». Мы также заметили несостыковки в риторике Яровой & Кузнецовой, утверждавших про чуть ли не взрывной рост количества самоубийств, в то время как официальная статистика говорит об обратном. Официальные данные Росстата как раз таки подтверждают приводимые главой Роспотребнадзора показатели — если в 2011 году покончили с собой 1454 ребенка в возрасте до 14 лет, то в 2014-м – 936, а в 2015 году – 824. 720 против предыдущих 824-х — это никак не увеличение количества трагических случаев. Безусловно, проблема подросткового и детского суицида, к сожалению, актуальная для России, однако не стоит делать себе пиар на чужих смертях, тем более — детских. Это, по меньшей мере, подло.

Правда, и перенос истерии из чисто русскоязычного сегмента интернета в иностранные тоже вряд ли принесёт свои плоды. Борьба в онлайне с чисто офлайновыми проблемами, как мы уже неоднократно убеждались, является только имитацией бурной деятельности, никак не отражающейся на реальной жизни.

Роспотребнадзор: детям в интернете доступна англоязычная информация о суицидах. Не пришла ли пора отменить уроки английского в школе? — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) April 17, 2017

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