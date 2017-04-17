У ФАС претензий к Google больше нет — компания заплатит штраф ₽438000000

Google заключил мировое соглашение с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по делу о конкуренции, которое тянется с 2015 года. Об этом сообщил замруководителя ФАС России Алексей Доценко на пресс-конференции.

По достигнутой сторонами договоренности Google выплатит штраф в 438 миллионов рублей, который ФАС наложила на нее в августе 2016 года за нарушение антимонопольного законодательства.

Google также согласилась отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов корпорации, в том числе поиска. Компания также откажется от условия, по которому производители мобильных устройств на базе Android были обязаны предустанавливать приложения Google либо полностью отказываться от них в пользу приложений третьих сторон

Соглашение распространяется на устройства, предназначенные для продажи в России, и будет действовать в течение 6 лет и 9 месяцев. В рамках договоренности стороны отзывают все иски друг к другу из судов.

В ближайшие месяцы американская компания выпустит обновление для Chrome для российских пользователей, в котором появится виджет с возможностью установки альтернативного поиска. Любые компании на коммерческих условиях могут заключить с Google соглашения, чтобы показывать свой браузер в окне выбора Chrome. Заявки должны быть рассмотрены в течение 60 дней. В частности, у «Яндекса» уже есть такая договоренность.

Напомним, ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных устройств на базе операционной системы Android. Жалобу на Google подала в ФАС компания «Яндекс». В августе 2016 года ФАС назначила Google штраф в 438 миллионов рублей — 9 процентов от оборота на российском рынке за 2014 год плюс инфляция. Google, в свою очередь, пыталась оспорить в российских судах разных инстанций как решение о признании ее виновной в нарушении антимонопольного законодательства, так и наложенный штраф. Суды иски Google отклоняли.

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