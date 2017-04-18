Экспертизу фильма «Матильда» и акции Pussy Riot делали одни и те же люди

Ещё не готовый даже к прокату фильм Алексея Учителя «Матильда», чей двухминутный трейлер так напугал Наталью Поклонскую, продолжает терзать сознание экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы, а по совместительству — защитника прав убиенных царей. Недавно Поклонская сообщила, что передала в Генпрокуратуру результаты проведённой по её просьбе экспертизы фильма. Депутат отметила, что эксперты «со стажем экспертной деятельности до 28 лет» признали недопустимость публичной демонстрации фильма в связи с высокой степенью провокативности и уничижения».

«Комиссия заключает, что созданный в фильме «Матильда» образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», — процитировала депутат заключение экспертов.

Выложенный в интернете скан «экспертного заключения», мягко говоря, повергает в шок:

Э — экспертиза. Почему фильм "матильда" оскорбляет чувства верующих https://t.co/Q3JjBOJ8Lu pic.twitter.com/jNAKoTtmxJ — СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ (@narodprotiv) April 17, 2017

Негативный образ Николая II в фильме, оказывается, усиливает

«приписывание ему выбора в пользу вызывающей отвращение, совершенно некрасивой (с точки зрения классических европейских и, в частности, русских представлений о женской красоте) по внешности и иным физическим данным Матильды Кшесинской (на известных ее фотографиях четко видны: выпирающие кривые зубы, вытянутая вперед форма лица, делающая ее внешне сходной с мышью или крысой, несуразная фигура) в противопоставлении с объективно обладающей яркой классической европейской женской красотой Александрой Федоровной».

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Удивительно, что в наше неспокойное время находятся люди, готовые в качестве аргументов скатываться до подобного сексизма и латентного расизма.

Адвокат же режиссёра Учителя Константин Добрыни отнёсся к факту появления этого экспертного заключения с юмором, написав в своём Facebook: «Сегодня при помощи Натальи Поклонской весь мир узнал, что у Матильды Кшесинской были «выпирающие кривые зубы, вытянутая форма лица, делающая схожей её с мышью или крысой, несуразная фигура…». Р — ревность».

Страшно себе представить, что будет, если найдутся родственники или наследники великой балерины, которые, в свою очередь, тоже захотят оскорбиться! Сеть, конечно, отреагировала на столь странное заключение соответствующим образом:

Фото эксперта, сделавшего комплексную экспертизу фильма "Матильда" для Поклонской pic.twitter.com/lge3P2jCU0 — 🐷❤️✨ (@OraclePigFuntik) April 17, 2017

Однако внимательные пользователи сумели вспомнить, что с фамилиями некоторых экспертов, привлечённых одиозным экс-прокурором Крыма, связано ещё одно громкое, «прославившее» Россию на международном уровне дело — суд над участницами панк-группы Pussy Riot.

По "Матильде" та же группа экспертов работала, что и по "Пусси Райот". Как бы не посадили режиссера Учителя. — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) April 17, 2017

Да, да, член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при главном управлении Министерства юстиции РФ по Москве Игорь Понкин и доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького Всеволод Троицкий в своё время вместе с завлабом Института психолого-педагогических проблем детства Верой Абраменковой доказали виновность участниц группы на основании правил Лаодикийского и Трульского соборов, проводившихся соответственно в IV и VII веках н.э.

Всего авторов «исследования» ещё несуществующего фильма «Матильда» четверо, и их фамилии не впервые возникают в связи с громкими делами и политическими процессами. Кроме Понкина и Троицкого, в «экспертизе» приняли участие доктор психологических наук, сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Виктор Слободчиков и профессор кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета Александр Евдокимов. В 2015 году Игорь Понкин, Виктор Слободчиков и Александр Евдокимов выступили авторами комплексной психолого-культуролого-лингвистической экспертизы спектакля Тимофея Кулябина «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета, получившего их предсказуемо отрицательные отзывы.

Также к экспертизе выставки работ скульптора Вадима Сидура привлекал Понкина и Слободчикова известный клерикальный фрик Дмитрий Энтео Цорионов. Естественно, заключение экспертов было не в пользу выставки. Сидур — фронтовик, умерший в 1986 году. На войне он получил тяжелую травму головы, чудом выжил и затем всю оставшуюся жизнь пытался отрефлексировать ужасы войны через творчество.

Продолжая изучать «послужной список» экспертов, находим, что еще в 2003 году Виктор Слободчиков все с той же Верой Абраменковой провел научную экспертизу Хеллоуина, ознакомившись с которой, департамент образования города Москвы рекомендовал директорам московских школ воздержаться от проведения мероприятий, приуроченных к этому празднику. После этого в январе 2005 года он был награжден орденом РПЦ преподобного Сергия Радонежского, а Вера Абраменкова – орденом святой Ольги. В 2008 году Слободчиков проводил православную психологическую экспертизу по делу кураторов московской выставки «Запретное искусство». А его коллега по нынешней экспертизе Александр Евдокимов в 2015 году нашел «признаки порнографии» и «пропаганды сексуальных извращений» на выставке Вадима Сидура.

Как видно, без участия кого-либо из этих экспертов не обошелся ни один громкий процесс последних лет, и так или иначе, итоги для их оппонентов в конечном счете оказывались неутешительными. Однако, по мнению Константина Добрынина, публикация экспертизы и направление её генпрокурору не будет иметь никакого юридического значения, поскольку «специально уполномоченный орган — а именно Генпрокуратура, – уже провел исследование в экспертном учреждении и дал ей официальный ответ о том, что нарушения закона не выявлено». Причём речь идёт именно о выложенных в интернете видеороликах, а не о сценарии фильма. Кроме этого, указывает Добрынин, «любому юристу ясно, что сценарий — это специальная форма литературного произведения, он предназначен исключительно для служебного пользования, для работы над фильмом», а значит сценарий не может нарушать чьих-то прав: он вообще не публикуется. Сценарий не может являться основой для оценки фильма, это два разных произведения: сценарий — литературное произведение, фильм — аудиовизуальное, это абсолютно разные вещи. Они предназначены для различных форм восприятия, и кинообраз не всегда адекватен образу литературному. Поэтому вообще бессмысленно с юридической точки зрения давать правовую оценку сценарию, считает адвокат режиссёра Алексея Учителя.

Вопросы у Константина Добрынина вызывают и эксперты, выполнявшие заключение. «Ни один уважающий себя эксперт не сделает в заключении вывод о практическом применении предмета его исследования, а именно о том, что недопустимо публично демонстрировать фильм, – отметил адвокат. – Это даже не является предметом его исследования». При этом в стремлении депутата Натальи Поклонской бороться с фильмом «Матильда» Константин Добрынин видит ее желание заниматься лишь тем, что интересно ей самой, и пиариться на этом, не принимая в расчет реальные проблемы граждан.

Заключение экспертов вообще вызывает множество вопросов, особенно в плане формулировок. Но кроме выискивания в несуществующем фильме оскорбительных моментов, витиевато изложенных в заключении, эксперты упирают на то, что представленные в фильме факты не имеют отношения к исторической действительности.

Ранее прокуратура Адмиралтейского района направила запрос в СПбГУ и попросила экспертов, включая как религиоведов, так и историков, провести экспертизу видеоролика-трейлера фильма «Матильда» в связи с упоминанием Николая II, причисленного к лику святых. Случаев искажения исторических событий, на которых могли бы построить свои обвинения оскорбленные верующие, историками выявлено не было. Напомним, ранее сама Наталья Поклонская отказалась ознакомиться с содержанием дневников реальной Матильды Кшесинской, которые публиковались в российской прессе. Видимо, ей было некогда — не могла отойти от приятного шока, вызванного якобы мироточением бюста Николая II в Крыму.

Сам Алексей Учитель так прокомментировал ситуацию вокруг его фильма, подчеркнув, что ему стыдно и горько, что такие люди в России могут называться экспертами:

«Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтоб спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления. В их так называемом «экспертном заключении» упоминается слово «манипуляция», но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину».

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