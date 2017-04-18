Минэкономразвития против нормы по принуждению граждан сообщать обо всех пользователях их гаджетов

Минэкономразвития (МЭР) дало отрицательное заключение на предложение Минкомсвязи обязать абонентов сотовой связи указывать в договорах с операторами всех возможных пользователей устройств связи.

В конце марта сообщалось, что Минкомсвязь в рамках реализации «пакета Яровой» подготовила проект постановления правительства, в котором предложила обязать абонентов услуг связи вписывать в договоры с операторами всех возможных пользователей своих устройств связи: телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков с выходом в интернет, мобильных роутеров и т. д. Также в обязанности операторов связи предложено включить после получения соответствующих запросов из правоохранительных органов направление запросов абонентам о предоставлении сведений о самом абоненте и других возможных пользователях его гаджета.

В МЭР считают, что предлагаемый механизм регулирования может привести к фактическому запрету оказания услуг связи родственникам абонентов, а также может мотивировать абонента отказываться от услуг связи, если он не ответил или отказался предоставлять операторам связи данные о возможных пользователях своих гаджетов.

Также МЭР указывает, что предложения Минкомсвязи противоречат Конституции РФ, закону о персональных данных и не сопоставимы с нормами гражданского законодательства. В ведомстве напоминают, что в соответствии с Конституцией РФ, ограничение права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров и обмен сообщениями допускается «только на основании судебного решения». По закону ФЗ-152 «О персональных данных» у оператора связи нет оснований для обработки персональных данных третьих лиц, которые не являются стороной договора — без их согласия и волеизъявления. При этом субъект персональных данных принимает решение об их предоставлении и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе, предупреждают в МЭР.

«Нормами гражданского законодательства установлена возможность безвозмездной передачи в пользование вещи, пользования за плату, дарения и других действий, которые не могут быть однозначно предусмотрены самим абонентом при приобретении абонентского устройства. Схожее замечание справедливо и для идентификационного модуля (сим-карты), который может быть передан при необходимости, например, несовершеннолетнему лицу или лицу с ограниченными возможностями, не имеющим возможность заключить абонентский договор или посетить офис продаж», — указано в заключении МЭР.

Министерство подчеркивает, что в проекте акта Минкомсвязи не прописан перечень документов на основании которых в договор и в базу данных об абонентах может вноситься информация о фактических пользователях и требуется ли их личное присутствие. «Если изменения вносятся в договор со слов абонента без предъявления подтверждающих документов, то представляется целесообразным уточнить, что оператор связи не несет ответственность за корректность предоставляемой информации», — говорится в заключении МЭР.

Проект акта также не уточняет порядок расторжения абонентского договора при неполучении от абонента информации о пользователях в установленный срок и возврат имеющихся у такого абонента денег на счету. Там добавили, что уточнения требует и то, каким образом должна вноситься информация о несовершеннолетних пользователях, а также пользователей абонентов-юрлиц. Введение предложенного Минкомсвязью механизма может потребовать от операторов связи доработку существующего или внедрение нового ПО, закупку и внедрение оборудования, наем дополнительных сотрудников.

Как и предполагала РосКомСвобода, «пакет Яровой» в итоге окажется просто нераспутываемым клубком не только технических, но и правовых противоречий, которые не дадут возможности реализовать его в полной мере. Однако власти, как видим, упрямо пытаются его внедрить, даже если законы физики и здравый смысл против. Кроме этого, злополучный «пакет» никак не хочет дешеветь — недавно даже ФСБ пришлось подтвердить астрономические суммы, которые уйдут на его реализацию, хотя ранее власти эту информацию усиленно опровергали.

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