Роскомнадзор грозится заблокировать Sports.ru по жалобе «Матч ТВ». UPD: уже не грозится

По версии телеканала, основанного Владимиром Путиным и Алексеем Миллером и принадлежащего АО «Газпром-Медиа Холдинг», трансляция программ на этом сайте осуществляется без разрешения правообладателя. Как сообщает сам Sports.ru, администрация портала получила от Роскомнадзора уведомление о возможности блокировки в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав». При этом никто из представителей «Матч ТВ» не раскрывает, о каком конкретно контенте идет речь.

Пресс-служба «Матч ТВ» в этой связи распространила заявление, в котором, правда, не фигурирует название сайта:

«В связи с многочисленными запросами, поступающими в пресс-службу «Матч ТВ», о проводимой субхолдингом «ГПМ Матч» политике по защите интеллектуальных прав, считаем необходимым сообщить следующее:

1) субхолдинг «ГПМ Матч» (операционная компания – ООО «Национальный спортивный телеканал») в рамках действующего законодательства проводит превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения/ использования на различных ресурсах третьими лицами. Согласно обязательствам по противодействию пиратству, принятым субхолдингом при заключении договоров с рядом ведущих правообладателей спортивного контента, действия субхолдинга необходимо также рассматривать как меры и по защите контента сторонних правообладателей в том числе.

2) в частности, по заявлению субхолдинга для противодействия нарушению интеллектуальных прав Мосгорсудом были наложены обеспечительные меры по блокировке некоторых интернет-ресурсов, неправомерно разместивших контент в виде записей эфира телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС» (маркируется логотипом ТК «МАТЧ! НАШ СПОРТ»).

3) в ближайшее время субхолдинг будет наращивать антипиратскую активность, чтобы прекратить практику паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте».

Дмитрий Навоша, директор Sports.ru, прокомментировал это заявление:

«Sports.ru существует 19 лет, из них 8 – в качестве открытой платформы, крупнейшего в рунете сообщества спортивных болельщиков, где свои блоги ведут также топовые клубы, лиги и медиа. И у нас за это время не было ни одного неурегулированного спора ни с одним из правообладателей. Если у кого-то возникают обоснованные претензии по какому-то пользовательскому контенту, мы реагируем незамедлительно. До появления «Матча» мы сотрудничали с «Газпром-Медиа» в области дистрибуции легального спортивного видеоконтента, донося его до большего количества болельщиков и помогая «Газпром-Медиа» зарабатывать на оплату ипотеки для своих комментаторов. Но в августе прошлого года руководство «Матча» разорвало этот договор, замкнув весь видеоконтент на своем сайте и отступив таким образом от заявленных целей по «популяризации спорта». Никаких неурегулированных претензий от «Матч ТВ» у нас нет. И я уверен, что к защите собственных прав это заявление не имеет никакого отношения – иначе написали бы нам. Знаем, что их давно раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа – но кто сказал, что «популяризировать спорт» полагается только государственным медиахолдингам?»

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Из-за того, что в обвинениях «Матч ТВ» слишком много недоговорённостей, в Сети высказано уже невероятное количество версий — от давней вражды, основанной на ревности федерального канала к высокой популярности Sports.ru (по данным самого сайта, среднемесячная аудитория сайта превышает семь миллионов пользователей) до использования «антипиратских претензий» как предлога в политически мотивированном давлении на портал.

Период взаимного непонимания у сайта и телеканала «Матч ТВ» начался довольно давно. Sports.ru неоднократно публиковал критические статьи о работе телеканала и его рейтингах. В частности, в апреле сайт посвятил сразу несколько материалов новому шоу «Кто хочет стать легионером?», которое, по утверждению генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, «бьет все рекорды». Редакция сайта открыто усомнилась в справедливости этого утверждения, что привело к публичной перепалке. Да что греха таить, у «Матч ТВ» в целом тяжело складываются отношения с прессой и любителями спорта, а также собственными сотрудниками, в своё время покидавшими канал настоящими «утиными стаями».

Свою версию произошедшего конфликта между «Матч ТВ» и Sports.ru высказывают некоторые гражданские активисты. По их мнению, дело носит политически окрас — недавно на портале вышло большое интервью бывшего сотрудника «Матч ТВ» Юрия Дудя с оппозиционером Алексеем Навальным, за сутки набравшее более миллиона просмотров:

По многочисленным заявкам: Навальный — большое интервью после освобождения https://t.co/PyKIdO9BPO — Юрий Дудь (@yurydud) April 18, 2017

Свобода слова в России — это когда

1. Утром выходит интервью главреда sports.ru с Навальным

2. Вечером РКН грозит заблокировать sports.ru pic.twitter.com/poPfLj1tZM — Vladislav (@unkn0wnerror) April 18, 2017

@sportsru Вчера видео Дудя с Навальным, сегодня суд. Нельзя же его фамилию упоминать — РоманRoman (@gorshinroman) April 18, 2017

Связь странных претензий телеканала к спортивному порталу с этим интервью видят и пользователи официального паблика Sports.ru в социальной сети ВКонтакте.

РосКомСвобода — не сторонница конспирологических теорий, поэтому мы пока воздержимся от каких-либо выводов. Согласимся лишь только с тем, что в претензиях «Матч ТВ» и правда слишком много недоговорок, а использование властями «антипиратских», «антиэкстремистских» и других никак не связанных с политикой законов против политически неугодного контента уже давно ни для кого не секрет.

Администрация портала, в свою очередь, предлагает своим пользователям качать мобильное приложение Sports.ru, устанавливать VPN, «чтобы не бояться Роскомнадзора», а также подписываться на официальные паблики в социальных сетях и на канал в мессенджере Telegram:

https://www.facebook.com/sportsru/

https://vk.com/sportsru

https://twitter.com/sportsru

https://t.me/sports_ru

Видимо, если Sports.ru даёт своим пользователям подобную информацию, администрация портала вряд ли пойдёт на уступки своему «федеральному конкуренту» и Роскомнадзору.

P.S. В начале этого года Роскомнадзор направил в администрацию YouTube требование удалить ролик Алексея Навального за 2011 год, в котором были поставлены под сомнение предвыборные обещания партии «Единая Россия», с которыми та шла на парламентские выборы 2003 года. Из письма, в свою очередь, высланного администрацией YouTube оппозиционному политику, стало ясно, что ведомство нашло в размещенном контенте материалы, которые нарушают федеральный закон Российской Федерации № 139-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Если Вы не удалите контент с Вашего сайта, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент (вследствие уведомления Роскомнадзора и в соответствии с российским законодательством)», — написала команда видеохостинга.

Что уж увидел Роскомнадзор в ролике — побуждение к самоубийству, призывы к жестокости или порно, остаётся загадкой.

Это, к слову, один из вариантов использования властями «неполтитического» законодательства в политических целях.

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UPD. Роскомнадзор отказался блокировать Sports.ru по требованию «Матч ТВ».

Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, пояснив, что сейчас на Sports.ru нет пиратского контента, о котором рассказывал «Матч», поэтому причины для блокировки отсутствуют. Жаров заметил, что Sports.ru — один из самых посещаемых спортивных ресурсов рунета.

Фиксировало ли ведомство раньше нарушения со стороны Sports.ru, Жаров не уточнил.

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