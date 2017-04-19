Роскомнадзор обещает, что Twitter локализует в РФ персональные данные россиян уже в следующем году

Twitter уведомил Роскомнадзор о планах перенести данные россиян на российские сервера к середине 2018 года, заявил на итоговой коллегии ведомства Александр Жаров.

В письме вице-президента по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Twitter Inc. Шинейд МакСуини на имя руководителя Роскомнадзора Александра Жарова говорится:

«Мы находимся в процессе определения, какая информация о российских гражданах/организациях, вовлеченная в коммерческие отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в Российской Федерации. Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти коммерческие данные в Россию к середине 2018 года и уведомить Вас об этом к данному сроку».

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В середине марта Роскомнадзор провел встречу с вице-президентом Twitter, а также координатором публичной политики сервиса микроблогов в России. Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия по исполнению российского законодательства. Также представители компании представили руководителю ведомства координатора публичной политики Twitter в России Одри Херблин-Ступ.

Twitter обрабатывает персональные данные, и по действующему законодательству (242-ФЗ), должен хранить персональные данные россиян на территории России. Видимо, печальный опыт заблокированной в РФ деловой социальной сети LinkedIn напугал администрацию сервиса микроблогов, поэтому она решила пойти на уступки российскому надзорному ведомству, пожертвовав безопасностью своих российских пользователей.

В Роскомнадзоре считают, что набор данных, которые требуют в своих пользовательских соглашениях Twitter и Facebook, позволяют идентифицировать человека, значит попадают под определение персональных данных, прописанное в законе.

Соцсети встретили эту новость по-разному, но мало кто верит в реальность переноса данных твиттерян в Россию, тем более, что Жаров уже неоднократно анонсировал подобные шаги и со стороны Apple, и Google, и других фирм, хотя сами компании это не подтверждали:

@sssmirnov гагагага, роскомнадзор ровно это объявлял пару лет назад. И тут ещё год дают. — David Homak (@aalien) April 19, 2017

@meduzaproject расходимся, ребята. "Сотрудничество" по-твиттерски — это кормить РКН сказками до скончания века. Им пообещали, они схавали и в прессу. — Снегозавр (@snegozavr) April 19, 2017

Если же всё-таки процесс передачи данных россиян произойдёт, то многим российским пользователям Twitter придётся сильно переформатировать своё общение в этом сервисе. К примеру, уже почти ни для кого не секрет, что наибольшее количество уголовных дел за посты в интернете приходится на соцсеть ВКонтакте, который предоставляет данные о своих пользователях правоохранителям. В декабре прошлого года свои серверы в Россию перенёс LiveJournal, что вызвало обоснованное беспокойство среди старожилов ЖЖ, а также «массовый исход» пользователей.

Отказавшиеся выполнять предписания Роскомнадзора сервисы, как правило, на территории России подвергаются блокировке. Так, недавно онлайн-рация Zello, назвавшая закон «об организаторах распространения информации» «абсурдным с технологической точки зрения и противоречащим принципам сервиса», была внесена в Реестр запрещённых на территории России сайтов. То же самое, как мы уже упоминали выше, коснулось LinkedIn, но уже касаемо исполнения 242-ФЗ. Недавно популярный сервис Airbnb вынужден был ликвидировать свою российскую «дочку», переведя все российские операции в Дублин, Лондон и Берлин — скорее всего, также из-за невозможности выполнения закона о переносе данных россиян на территорию РФ. Судя по небывалой весенней активности Роскомнадзора, подобный исход не последний, как, впрочем, и блокировки популярных ресурсов.

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