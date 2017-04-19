Герман Клименко пророчит неизбежную деанонимизацию пользователей интернета

Председатель правления Института развития интернета (ИРИ), советник президента РФ Герман Клименко уверен в неизбежности деанонимизации пользователей интернета. Продолжая апеллировать к уже развенчанной множеством экспертов истерии относительно «групп смерти», Клименко считает — анонимность мешает правоохранителям бороться с координаторами таких групп.

«Я уверен, что на каком-то этапе развития интернета неизбежна деанонимизация пользователей. Анонимность — сама по себе проблема», — отметил Клименко, отвечая на вопрос, что он думает про истории с «синими китами».

Чтоб рассказать о своём опыте борьбы с подобными пабликами, советнику Президента пришлось вспомнить далёкое прошлое:

«Лет 15 назад там был не «Синий кит», а «Зеленый кот». Мы переписывались с его создателями. Они бегали от нас, прятались за анонимайзерами. Мы за ними охотились. Тогда было меньше истерики, ведь 15 лет назад интернет был мало распространен, а сейчас это касается всех. Интернет сокращает расстояния. Когда происходят ЧП, мы чувствуем, что это рядом с нами, поэтому сильно «резонируем». Тогда к нам приезжали из прокуратуры, привозили разные документы. У меня сложилось впечатление, очень устойчивое, что существует такой «клуб психиатров». Чтобы в него вступить, нужно кого-то довести до самоубийства. Такой, знаете, циничный клуб, традиции в котором передаются примерно как дедовщина. Мне кажется, это наиболее реалистичная версия. Ибо продолжается уже достаточно долго — «Синий кит», «Зеленый кот»… Пока мы не разберемся в ситуации, мы не сможем с ней бороться. Прежде считалось, что доведение до самоубийства — явление внутрисемейное. Мама, папа, дети… Извне воздействовать было сложно. Но современные технологии привнесли участие внешнего человека. Мы честно говорим — индустрия и система правоохранительных органов оказались к этому не готовы. Да, злоумышленников нужно арестовать, но не очень понятно, как их обнаружить и за что сажать. С этим самая большая сложность».

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Остаётся загадкой, почему госчиновники продолжают отплясывать на теме «групп смерти», когда их коллеги из МВД и Роспотребнадзора сообщили о том, что на суицидальные паблики приходится один процент совершённых подростками самоубийств, а статистика количества добровольного ухода из жизни говорит об их снижении.

Центр социального проектирования «Платформа» вообще уверен — довести человека до самоубийства посредством интернета невозможно (а вот сделать себе на этой теме политический пиар — вполне). Согласно результатам исследований «Платформы», посвященного «реальным и мнимым» угрозам интернета, в котором принимали участие суицидологи и психологи, в качестве основной причины сведения счётов с жизнью на первом месте идут семейная обстановка и отношения с родителями (74%), на втором — взаимоотношения со сверстниками (61%). Группы в социальных сетях и интернете считают опасными 36% респондентов, но лишь 3% опрошенных выбрали их в качестве единственной причины подростковых суицидов. Далее в опросе фигурируют несчастная любовь (28%), желание попробовать нечто необычное и малопонятное (25%), отсутствие личных перспектив (18%) и проблемы в учебе (16%). Кстати, к подобным же выводам в своё время пришёл блогер hueviebin1.

По словам гендиректора «Платформы» Дмитрия Лисицина, причиной общественного резонанса вокруг так называемых групп смерти стало сочетание трех факторов: «фольклоризации тематики» (истории о загадочных злодеях, причиняющих зло детям, что является частью устного народного творчества), медийности (сообщение о «пабликах самоубийств» подхватили федеральные СМИ, что «убедило многих в серьезности феномена») и наличии реакции властей, что, по мнению авторов исследования, «придало истории официальный характер». Эксперты охарактеризовали «группы смерти» как игровое пространство, где подростков притягивает «ритуальное испытание страхом».

Таким образом, чиновники и политики пытаются ужесточать законодательство, опираясь не на здравый смысл и конкретную статистику, а на «фольклор XXI века». Просто на смену культу чёрной кошки официально пришёл культ «синего кита» и «зелёного кота».

Стоит также заметить, что Клименко по сути выступает против инструмента, которым могут пользоваться преступники, а это крайне странно. Сам же он иронизировал на тему того, что можно запретить ножи, поскольку ими совершается множество преступлений, в ответ на желание МИДа полностью взять под контроль весь интернет. Анонимность — это тоже инструмент, которым многие юзеры пользуются для того, чтоб защитить свою частную жизнь. И если господин советник не понимает, что лишив пользователей права на анонимность, он подставит под удар журналистов, исследователей, волонтёров, а также обычных граждан, опасающихся за свою жизнь, то это очень прискорбно.

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