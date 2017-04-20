В Госдуме обсудят законопроект «о товарных агрегаторах», внесённый с нарушениями

По имеющейся информации, сегодня в Госдуме состоится заседание, на котором будет обсуждаться этот законопроект на площадке ответственного комитета.

Напомним, в середине марта этого года вокруг документа разгорелся скандал — были подозрения что ведомство представило в Правительство РФ версию законопроекта, которая была не согласована с другими министерствами.

Однако тщательное изучение вопроса выявило ещё и иные обстоятельства.

Во-первых, процедура оценки регулирующего воздействия, проводимая Минэкономразвития с привлечением экспертного сообщества и участников рынка, обладает существенными недостатками.

Во-вторых, само внесение проекта в Правительство было произведено с рядом нарушений — отсутствие заключения Минюста при внесении, не привлечение Экспертного совета, игнорирование некоторых требований ОРВ.

В-третьих, финальные изменения были согласованы на совещании 13 января 2017 года, на котором в качестве «защитников» от бизнеса присутствовал только один представитель МЭР уровня начальника отдела.

Рабочая группа «Связь и информационные технологии» Экспертного совета при Правительстве РФ провела расследование и нашла ряд недостатков в законодательном обеспечении процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) законопроекта Роспотребнадзора «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», де факто позволяющих внесение в Государственную Думу законопроектов с положениями, не согласованными в ходе ОРВ, в случаях, если они вносятся на этапе согласования в Аппарате Правительства.

Полный текст заключения:

.

Для того, чтобы понимать, какие метаморфозы происходили с этим проектом федерального закона, необходимо проследить весь его путь от начала разработки до момента представления пред светлы очи Правительства РФ.

Разработка этого законопроекта была инициирована Роспотребнадзором ещё в мае 2015 года, но все его версии просто не выдерживали критики экспертов при министерствах и отправлялись на доработку. Представленная в феврале прошлого года версия вызвала нарекания в Минэкономразвития по причине наличия в документе положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.

По этой причине с февраля по июнь 2016 года по документу проводились совещания с представителями отрасли, которой коснётся этот законопроект, на площадке бизнес-омбудсмена, после чего в июле согласованная версия проекта федерального закона была направлена в Роспотребнадзор. Данный проект был согласован с Минфином России, Минкомсвязью России и Минпромторгом России. В ноябре прошлого года окончательно согласованный с представителями отрасли на совещании в Роспотребнадзоре проект федерального закона был направлен Роспотребнадзором в Минэкономразвития для получения нового заключения об ОРВ.

После получения положительного заключения об ОРВ от Минэкономразвития в конце ноября прошлого года, Роспотребнадзор отправил проект ФЗ в Минюст, который в декабре отправил в Роспотребнадзор отзыв с замечаниями относительно распределения ответственности между агрегатором и продавцом товаров. Роспотребнадзор, соответственно, после этого пересылает документ в Правительство РФ, а то уже, в свою очередь — в Государственно-правовое управление Президента РФ. В конце декабря 2016 года заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец дает Роспотребнадзору поручение о доработке проекта федерального закона. Во исполнение данного поручения на совещании в Роспотребнадзоре в середине января 2017 года с представителями Минюста и Минэкономразвития был согласован проект федерального закона, существенно отличный от версии, получившей положительное заключение об ОРВ в конце декабря года прошлого. В начале февраля 2017 г. аппаратом Правительства проект был направлен в Государственно-правовое управление Президента РФ, откуда 22 февраля был получен положительный отзыв. После этого в ходе стандартных процедур законопроект был внесен в Государственную Думу.

.

.

Читайте также:

Роспотребнадзор ради принятия закона «о торговых агрегаторах» пошёл на подлог документов

🔓

Роспотребнадзор одобрил идею жёсткого госрегулирования торговых агрегаторов

🔓

В АКИТ придумали ещё несколько способов усложнить жизнь интернет-торговле

🔓

Регулирование торговых интернет-агрегаторов надо обсуждать с игроками рынка, — Ольга Голодец

.