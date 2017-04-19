В Иране решили блокировать звонки в Telegram

Создатель соцсети ВКонтакте, а также мессенджера Telegram Павел Дуров в своём канале сообщил, что ему стало известно о блокировке его мессенджера интернет-провайдерами и операторами сотовой связи в Иране с 16 апреля этого года. А поскольку другие сервисы интернет-телефонии VoIP, по утверждению Дурова, функционируют в стране нормально, он считает, что «этот шаг направлен конкретно на Telegram». Мессенджер Павла Дурова невероятно популярен в Иране, некоторые каналы Telegram там насчитывают до нескольких миллионов подписчиков, а сам мессенджер на данный момент используют около сорока миллионов жителей страны.

В марте этого года Telegram начал тестировать звонки в приложении, и уже к концу месяца они стали доступны для всех пользователей.

По словам Дурова, сам он редко звонит по телефону — эта привычка сложилась у него ещё в России, поскольку «каждый разговор записывался коррумпированными правоохранительными органами»:

«Эта привычка осталась у меня даже после того, как я уехал из России несколько лет назад. Я не ожидаю, что власти других стран будут больше уважать конфиденциальность, чем их российские коллеги. По-моему, они везде такие же, некоторые только лучше занимаются маркетингом».

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Именно это, по словам Дурова, заставило его разработать в Telegram функцию «безопасных звонков» для общения с членами его команды, друзьями и семьёй. Но, к сожалению, в таких странах, как Саудовская Аравия, трафик Telegram подавляется для того, чтоб затруднить работу мессенджера. В других странах, таких как Китай и Оман, он заблокирован полностью, и вот сейчас выяснилось, что в Иране власти лишили сорок миллионов пользователей из этой страны возможности совершать голосовые звонки в мессенджере.

Дуров связывает это с тем, что Telegram отказывается сотрудничать с властями разных стран: «За 3,5 года существования Telegram передал ноль байтов данных пользователей третьим лицам».

Несмотря на то, что звонки в Telegram совершаются по p2p-протоколу, т. е. идут между абонентами, минуя серверы Telegram, приложению необходимо связаться с серверами мессенджера, для того, чтобы инициировать сам звонок. «Это делает технически возможным для провайдера заблокировать сам звонок, хотя им, конечно, недоступны ваши данные», — объясняет Дуров.

Для обхода ограничений иранских провайдеров Павел Дуров рекомендует использовать VPN-соединение. «Обратите внимание: главное, чтобы ваши VPN-провайдеры шифровали udp-трафик», — говорится в сообщении.

Ранее в иранских СМИ появились сообщения о перебоях в работе Telegram-звонков. Как в частности указывали в министерстве связи страны, ведомство выдало разрешение мессенджеру на данную функцию, однако оно было заблокировано по решению суда. Причины такого вердикта пока не сообщаются.

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