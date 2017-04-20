В Медиа-Коммуникационном Союзе разработали законопроект о регуляции поисковиков и анонимайзеров (текст документа)

По имеющейся у нас информации, инициатором нового правового акта, вносящего изменения в закон «Об информации» (149-ФЗ) и КоАП, выступил «Медиа-Коммуникационный Союз» (МКС), но чудесным образом никто не хочет брать на себя ответственность за разработку данного законопроекта. Один из источников в федеральном ведомстве утверждает, что автор проекта — Роскомнадзор, который поспешил откреститься от этого. В Минкомсвязи также сообщили, что законопроект в ведомство на согласование не поступал. Источники же в нескольких интернет-компаниях сообщают, что технически текст законопроекта разрабатывали юристы МКС (такие же сведения есть и у нас). МКС интересует антипиратский аспект этой инициативы: союз хочет, чтобы пользователи не могли заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров и поисковых запросов. При этом, представитель МКС говорит, что союз не имеет отношения к разработке законопроекта (sic!). С чем связано такое «шифрование авторских следов», не совсем понятно.

Собственно вот сам текст законопроекта:

Законопроект МКС о регулировании поисковиков и анонимайзеров

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А это текст пояснительной записки к нему:

Пояснительная записка к законопроекту МКС о поисковиках и анонимайзерах

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Текст самого законопроекта написан настолько путанным языком, с отсылкой из одного пункта к другому, что при беглом прочтении невозможно понять, где речь идёт о владельцах сайтов с анонимайзерами, где — об операторах, а где — о поисковиках, которым в документе также отведена своя роль.

Исходя из пояснительной записки к законопроекту, авторы документа считают, что «сложившаяся с 2012 года практика применения меры [ограничения доступа к информационным ресурсом согласно 149-ФЗ] выявила недостаточную эффективность блокировок — полностью достичь целей блокировки не удаётся». В частности, полной блокировке запрещённых на территории России сайтов препятствуют:

«возможность обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поисковых выдач поисковых систем;

возможность использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным информационным ресурсам».

В том, что на операторов поисковых систем не возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты, авторы документа также видят проблему. Как, впрочем, и в средствах обхода блокировок.

Но тут сразу встаёт ряд вопросов:

1) сами сайты заблокированы, поэтому, введя поисковый запрос, который будет вести на заблокированный интернет-ресурс — пользователи будут видеть заглушку от своего оператора связи, ограничивающую доступ к данному контенту;

2) информация о том, что тот или иной сайт заблокирован не является в России запрещённой сама по себе, именно поэтому каждый пользователь может проверить наличие сайта в реестре запрещённых на самом портале Роскомнадзора;

3) представители российских поисковых систем обоснованно считают, что на них накладывается избыточное обременение, которое им придется исполнять, в то время как иностранные сервисы естественным образом не будут это делать и получать в каком-то роде конкурентное преимущество для пользователей;

4) и вообще на каком основании иностранные сервисы должны быть подключены к внутренней ведомственной базе по регулированию оборота запрещенной информации.

В законопроекте также предлагается расширить полномочия Роскомнадзора, который будет осуществлять исполнение новых законодательных норм в отношении анонимайзеров, прокси, VPN и поисковиков.

Поскольку «сами по себе технологии направления трафика российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети [VPN], не являются незаконными», предлагается:

1) установить запрет обеспечивать использование средств обхода блокировок для получения доступа к запрещённым сайтам;

2) предоставить владельцам таких сетей, систем и программ доступ к Реестру запрещённых сайтов;

3) установить меры административного принуждения, обеспечивающие исполнение установленного запрета в виде ограничения доступа к информационным ресурсам, предоставляющим доступ к сетям, системам, программам для ЭВМ, используемым для обхода блокировок.

Проект ФЗ также предусматривает дополнение Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Если владельцы информационных систем и программ для получения доступа к запрещённым сайтам не будут исполнять требования Роскомнадзора о внесении в стоп-лист сайтов из Реестра, они будут заблокированы. Только в случае исполнения этих обязательств подобные сервисы смогут работать на территории России.

Кроме того, если поисковые системы не прекратят выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России, то их будет ждать штраф до 700 000 руб.

То есть, на анонимайзеры, прокси-сервисы, VPN, а также поисковики авторы документа хотят возложить практически те же обязанности, которые в своё время легли на плечи российских операторов связи, с одним только отличием — Роскомнадзор должен создать систему, содержащую информацию о запрещённых ресурсах, осуществлять мониторинг сайтов-анонимайзеров и других соответствующих систем обхода блокировок, определять провайдеров хостинга и иных лиц, обеспечивающих размещение в интернете сайтов и ресурсов, посредством которых на территории России осуществляется доступ к «информационно-коммуникационным сетям, информационным системам или программам для ЭВМ, которые могут использоваться на территории РФ для обхода ограничения доступа».

После этого Роскомнадзор отправляет владельцам этих ресурсов уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать лиц, владеющих сервисами обхода блокировок. В течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления, провайдер хостинга или владелец анонимайзера, либо сайта с информацией или программой, позволяющей обходить блокировки, обязан предоставить все данные о владельцах сайтов/программ и т.п. В течение трёх рабочих дней после получения этих данных, Роскомнадзор на русском и английском языках высылает владельцам сайтов/программ требование «прекратить использование на территории РФ информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин для обхода ограничения доступа». Те, в свою очередь, в течение тридцати рабочих дней обязаны самостоятельно ограничить доступ к этим ресурсам.

Оператор поисковой системы, согласно документу, по требованию Роскомнадзора обязан подать заявление о получении доступа к Реестру запрещённых сайтов, после чего ему следует прекратить на территории РФ выдачу по запросам пользователей на вышеуказанные запрещённые ресурсы.

Отрасль этот законопроект встретила в штыки.

«Мы считаем возложение таких обязанностей на поисковые системы избыточным, – говорит представитель «Яндекса». – Даже если ссылка на какой-либо ресурс будет находиться в поисковой выдаче, это не означает, что, перейдя по ней, пользователь получит доступ к ресурсу, если тот был заблокирован оператором связи либо иным образом».

По словам директора Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) Сергея Гребенникова, «естественно, мы против распространения незаконного контента, но при этом законодательно не должно нарушать права и свободы гражданина на доступ к информации».

«Да, «серые» зоны используют для совершения незаконных действий и распространения запрещённого контента с использованием анонимайзеров, но это совершенно не означает, что добросовестные пользователи должны страдать. Также важно отметить, чтобы законопроекты не нарушали права пользователей, которые выбирают безопасное использование интернета, например, используя VPN-соединение», — резюмирует Гребенников.

Когда авторы законопроекта обратились к РОЦИТу за экспертизой, эксперты ответили, что законопроект ещё слишком «сырой»:

«Что касается общества в целом, представляя интересы пользователей Рунета, РОЦИТ понимает необходимость борьбы с противоправным контентом распространяемым через анонимайзеры и тор. В предложенной редакции проекта терминологическая база выглядит недостаточно проработанной, проект труднореализуем и требует доработки и обсуждения с юридико-технической точки зрения. Законодательство нашей страны не должно нарушать права и свободы гражданина на доступ к информации».

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Ранее Роскомнадзор попытался договориться с анонимайзерами и VPN-сервисами, чтобы они сами поработали над стоп-листами, в которые будут внесены запрещённые на территории России сайты — об этом журналистам рассказал директор сервис HideMe.ru (теперь называется HideMy.name) Маркус Саар.

Напомним, крестовый поход против анонимайзеров был начат достаточно давно, но особо рьяно себя проявили региональные прокуроры именно в прошлом году. Теперь, как видим, государство всё-таки решило законодательно отрегулировать этот вопрос, практически по примеру Китая, который решил запретить все несертифицированные VPN и анонимайзеры. И вот в России разработан свой вариант регулирования деятельности ресурсов, позволяющих получать доступ к информации.

Правда, думали ли разработчики нового правового акта о том, что в этом случае практически теряется смысл анонимайзеров как таковых, а также что это обязательно породит спрос на ещё гораздо более законспирированные сети и VPN, увеличит число пользователей Даркнета, а также повлечёт за собой создание бесконечного количества всевозможных «зеркал» со ссылками на подобные сервисы, которые они не в состоянии будут забанить? Впрочем, РосКомСвобода предупреждала ещё при введении первых регулирующих интернет законов, что они ни к чему не приведут по своим заявленным целям, а только заставят плодить ещё бесконечное количество законов, только формально решающие возникающие проблемы «информационной безопасности», но на деле всё больше и больше откусывающие права у российских пользователей, чрезмерно обременяющих российский IT-бизнес, серьезно довлеющих над СМИ.

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