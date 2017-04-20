Житель Красноярска оштрафован за попытку продать GPS-трекер через интернет

Штраф в 20 тысяч рублей пришлось заплатить красноярцу, которого правоохранители обвинили в нарушении ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Согласно материалам дела, красноярец приобрел через интернет-магазин AliExpress GPS-трекер (устройство приема-передачи данных для спутникового контроля автомобилей), чтобы в дальнейшем продать дороже в Красноярске через интернет-аукцион. Об этом сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района города Красноярска Оксана Лихачёва.

О том, что таким образом он нарушает закон, красноярец не знал. В прокуратуре отметили, что это уже второй подобный случай в Красноярске — годом ранее еще один горожанин пытался продать видеорегистратор. Сумму штрафа во втором случае не огласили. Поправки в законодательство внесли еще в 2011 году, и пару лет назад они вступили в силу.

«Важно знать, что такие незаменимые вещи для автовладельцев, как видеорегистратор или GPS-трекер, относятся к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения акустической и визуальной информации. В соответствии с действующим законодательством реализация таких средств, а также ввоз и вывоз за пределы РФ может производиться только при наличии соответствующей лицензии», — пояснили в прокуратуре.

Россияне часто становятся жертвами своих интернет-покупок, которые тем или иным образом могут быть признаны нарушающими статью 138.1 УК РФ. В свободной продаже в интернет-магазинах, в том числе и для российского рынка, предлагаются различного рода радио и GSM-микрофоны (жучки), скрытые видеокамеры, диктофоны и видеокамеры замаскированные под обычные предметы (часы, шариковые ручки, очки и т. д.), видеорегистраторы-брелки, и тому подобные, кажущиеся абсолютно невинными «игрушки», и россияне по незнанию часто становятся жертвами своих приобретений. Например, в Брянске мужчина купил по Интернету USB-флеш-накопитель с встроенным диктофоном и в итоге чуть не угодил за решетку, отделавшись приличным штрафом в 10 тысяч рублей.

Небольшая подборка случаев реального применение судами вышеназванной статьи УК РФ (за 2016 год) уже заставляет задуматься:

Приговором Северного районного суда г. Орла от 13 сентября 2016 г. за приобретение GSM-радиомикрофона гражданин РФ был приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей;

Приговором Муромского городского суда от 12 сентября 2016 г. за приобретение GSM-радиомикрофона для личных нужд гражданин РФ был приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей в доход государства;

Приговором Красноармейского районного суда г. Волгограда от 8 сентября 2016 г. за приобретение диктофона, закамуфлированного под USB-накопитель, гражданин РФ был приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей;

Приговором Чегемского районного суда (Кабардино-Балкарская Республика) от 22 августа 2016 г. за заказ видеорегистратора, встроенного в корпус шариковой авторучки, гражданин РФ был приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей;

Приговором Прикубанского районного суда г. Краснодара от 8 июня 2016 г. за заказ GSM-радио-магнитофона гражданин РФ был приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства;

В ноябре прошлого года жительница Саратова была приговорена к штрафу в 10 тысяч рублей согласное статье 138.1 уголовного кодекса РФ «за незаконное приобретение, сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» за продажу шпионских очков полицейскому, которые ранее приобрела в интернете.

Сургутянину, в марте этого года купившему у неизвестного поставщика фото-видеорегистратор, вмонтированный в корпус шариковой ручки, грозит штраф или срок до 4 лет ограничения свободы, либо до четырех лет принудительных работ.

Прославившийся ловлей покемонов в православном храме блогер Руслан Соколовский, над которым в данный момент продолжается суд по обвинению в возбуждении ненависти и вражды, а также в нарушении права на свободу вероисповедания, может плюс к этому получить срок за шпионскую ручку, которая была найдена следователями в его квартире во время обыска.

Поэтому россияне, которые заказывают себе подобные шпионские гаджеты, сильно рискуют — государство не любит делиться своим монопольным правом на слежку.

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