Житель Красноярска оштрафован за попытку продать GPS-трекер через интернет

Штраф в 20 тысяч рублей пришлось заплатить красноярцу, которого правоохранители обвинили в нарушении ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Согласно материалам дела, красноярец приобрел через интернет-магазин AliExpress GPS-трекер (устройство приема-передачи данных для спутникового контроля автомобилей), чтобы в дальнейшем продать дороже в Красноярске через интернет-аукцион. Об этом сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района города Красноярска Оксана Лихачёва.
О том, что таким образом он нарушает закон, красноярец не знал. В прокуратуре отметили, что это уже второй подобный случай в Красноярске — годом ранее еще один горожанин пытался продать видеорегистратор. Сумму штрафа во втором случае не огласили. Поправки в законодательство внесли еще в 2011 году, и пару лет назад они вступили в силу.
«Важно знать, что такие незаменимые вещи для автовладельцев, как видеорегистратор или GPS-трекер, относятся к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения акустической и визуальной информации. В соответствии с действующим законодательством реализация таких средств, а также ввоз и вывоз за пределы РФ может производиться только при наличии соответствующей лицензии», — пояснили в прокуратуре.
Россияне часто становятся жертвами своих интернет-покупок, которые тем или иным образом могут быть признаны нарушающими статью 138.1 УК РФ. В свободной продаже в интернет-магазинах, в том числе и для российского рынка, предлагаются различного рода радио и GSM-микрофоны (жучки), скрытые видеокамеры, диктофоны и видеокамеры замаскированные под обычные предметы (часы, шариковые ручки, очки и т. д.), видеорегистраторы-брелки, и тому подобные, кажущиеся абсолютно невинными «игрушки», и россияне по незнанию часто становятся жертвами своих приобретений. Например, в Брянске мужчина купил по Интернету USB-флеш-накопитель с встроенным диктофоном и в итоге чуть не угодил за решетку, отделавшись приличным штрафом в 10 тысяч рублей.
Небольшая подборка случаев реального применение судами вышеназванной статьи УК РФ (за 2016 год) уже заставляет задуматься:
Сургутянину, в марте этого года купившему у неизвестного поставщика фото-видеорегистратор, вмонтированный в корпус шариковой ручки, грозит штраф или срок до 4 лет ограничения свободы, либо до четырех лет принудительных работ.
Прославившийся ловлей покемонов в православном храме блогер Руслан Соколовский, над которым в данный момент продолжается суд по обвинению в возбуждении ненависти и вражды, а также в нарушении права на свободу вероисповедания, может плюс к этому получить срок за шпионскую ручку, которая была найдена следователями в его квартире во время обыска.
Поэтому россияне, которые заказывают себе подобные шпионские гаджеты, сильно рискуют — государство не любит делиться своим монопольным правом на слежку.
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