Путин выступил за широкий доступ к архивам, чтобы было меньше мифов

На заседании Российского организационного комитета «Победа» Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости публиковать информацию из исторических архивов на ресурсах, ориентированных на молодых людей:

«Считаю принципиально важным обеспечивать широкую доступность к архивным материалам, обеспечивать их публикацию, возможность обратиться к первоисточникам документов — это эффективные и действенные средства против разного рода домыслов и мифов».

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Он добавил, что для размещения данных из архивов нужно создавать «современные, качественные интернет-ресурсы с интерактивными возможностями, с удобным поиском нужных сведений».

При этом, по его словам, ориентироваться нужно на молодежь, которая активно пользуется социальными сетями.

«Ориентироваться, конечно, при этом, прежде всего, на молодежь, предлагая и продвигая соответствующие продукты с помощью тех же соцсетей», — сказал глава государства.

Между тем, политика государства в отношении архивных данных несколько разнится с тем, о чём говорил Президент.

В 2014 году межведомственная комиссия по защите государственной тайны зачем-то продлила срок засекречивания сведений органов безопасности за 1917-1991 год. Требовавший предоставить ему документы гражданский активист недоумевал тогда: «ВЧК была создана 20 декабря 1917 года. Интересно, какие документы, созданные за 11 дней 17-го года, могут навредить безопасности нынешней России? Межведомственная комиссия принимала это решение основываясь, в том числе, и на решении Центральной экспертной комиссии ФСБ».

В начале 2016 года объединение юристов «Команда 29» собрало 60 тысяч подписей под петицией с требованием рассекретить эти данные, но это не убедило чиновников. Комиссия ответила, что не считает нужным отменять недавно принятое решение продлить засекречивание данных до 2044 года. Отказ был мотивирован тем, что сведения о деятельности органов госбезопасности с 1917 по 1991 года сохраняют актуальность и их распространение может нанести ущерб национальной безопасности.

Весьма странный запрет на распространение информации вот буквально неделю назад получил государственный музей Эрмитаж, который обвинили в незаконном распространении информации о продаже предметов искусства, проводившейся советским правительством в 1920-х — 1930-х годах. По словам старшего научного сотрудника отдела западноевропейского искусства Эрмитажа Алексея Ларионова, у них несколько недель назад работала проверочная комиссия — «формально из Минкульта, но, говорят, там были, преимущественно, представители другого ведомства». По результатам проверки, сообщил сотрудник Эрмитажа, музей обвинили в том, что на протяжении многих лет он незаконно публиковал документы, относящиеся к разряду секретных.

Речь идет о документах, касающихся продажи произведений искусства за рубеж в первые годы советской власти. Сборники, включавшие в себя такие документы, были изъяты из продажи в книжных киосках Эрмитажа, а публикация очередного тома остановлена. «Соответствующие архивные дела (среди которых много и неизданных) изъяты из музея, сложены в коробки, опечатаны и вывезены», — написал Ларионов. По данным сотрудника Эрмитажа, аналогичные проверки прошли и в других крупнейших российских музеях, в частности, в ГМИИ имени Пушкина и Историческом музее. «Там, говорят, доходило до вырезания и изъятия отдельных страниц из сброшюрованных дел», — написал он.

Впрочем, не только власти, но и сами граждане порой требуют закрытия архивов. Например, в ноябре прошлого года потомки сотрудников НКВД потребовали заблокировать базу данных международного общества «Мемориал» с кадровым составом органов госбезопасности СССР за 1935-1939 годы. Своё требование они объясняют боязнью мести за дела их родственников после публикации в интернете справочника о сотрудниках органов государственной безопасности. В данный момент справочник, к счастью, работает и закрывать его «Мемориал» не собирается.

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