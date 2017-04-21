Онлайн-кинотеатрам разрешили проводить предвыборную агитацию, но иностранное владение ограничат

Российскими парламентариями в третьем чтении принят законопроект №37671-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий деятельность аудиовизуальных сервисов в сети «Интернет». Законопроект предусматривает также создание Роскомнадзором соответствующего реестра. В него будут включаться сервисы, осуществляющие демонстрацию кино за плату или в обмен на просмотр рекламы, деятельность которых направлена на привлечение внимания российской аудитории и чья суточная посещаемость в России превышает 100 тысяч пользователей.

От Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин напомнил, что с момента принятия законопроекта в первом чтении консультации с отраслью продолжались почти три месяца и большая часть замечаний была учтена. Из 16 поправок Комитет одобрил десять.

«Наибольшая сложность, которую мы преодолели, заключалась в том, чтобы создать условия для гарантированного сохранения в российском сегменте Интернета компаний, использующих иностранные инвестиции, но при этом заслуживших репутацию надежного поставщика легального видео для отечественных пользователей, — сообщил Л.Левин. — Нам удалось найти приемлемое решение для регулятора и участников рынка, не требующее изменений структуры собственности компаний, составивших основы рынка легального контента».

Ко второму чтению введено понятие аудиовизуального сервиса. Зафиксировано, что владельцем такого сервиса может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий другого гражданства. При этом отечественным аудиовизуальным сервисам облегчен доступ к иностранным инвестициям. Уточнена доля иностранного участия во владении аудиовизуальным сервисом — теперь предполагается разрешить иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами при условии, что их аудитория в России составляет больше 50% от общей, иначе они будут заблокированы.

Впрочем, и в таких случаях иностранцы смогут обратиться в специально созданную правительственную комиссию с запросом о разрешении на владение онлайн-кинотеатром. Такое разрешение может быть выдано при условии, что оно будет соответствовать «интересам развития рынка аудиовизуальных сервисов в России». Также разрешения иностранцам на владение онлайн-кинотеатрами могут выдаваться правительственной комиссией по иностранным инвестициям в стратегически важные отрасли. Принятые поправки позволят иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами с преимущественно российской аудиторией. Также положения законопроекта не распространяются на сервисы, размещающие пользовательский контент — например, YouTube. Одним из главных кандидатов на блокировку согласно нынешнему варианту законопроекта стал Netflix (а что по этому поводу думает, например, ФАС?).

Когда Роскомнадзор обнаружит ресурс, который должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов, его хостинг-провайдеру будет направлен запрос на предоставление информации о владельцах данного сервиса. Ответ на запрос должен быть отправлен в течении трех дней. Затем у владельца ресурса будет два месяца на приведение его работы в соответствие с законом. Если онлайн-кинотеатр не будет удовлетворять требования о владении, то Роскомнадзор сможет через суд потребовать блокировки доступа к нему с территории России. Соответствующие иски в качестве первой инстанции будет рассматривать Мосгорсуд.

К аудиовизуальным сервиса из соответствующего реестра будет предъявляться еще целый ряд требований. Им будет запрещено распространять нецензурную брань, информацию, нарушающую гостайну, пропагандировать терроризм, экстремизм, культ насилия и пр.

Кроме того, исключены положения, запрещающие аудиовизуальным сервисам проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума и информировать избирателей о кандидатах и избирательных объединениях.

За нарушение норм предусмотрена административная ответственность для владельцев аудиовизуальных сервисов. Закон предлагается ввести в действие уже с 1 июля 2017 года.

Этот законопроект был разработан прошлым летом Медиа-коммуникационным союзом (МКС) и содержал поначалу пункт о регулировании мессенджеров, который был впоследствии из документа убран, и в таком виде законопроект в Государственную думу осенью 2016 года внесли депутаты Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев. Инициативу МКС изначально раскритиковали эксперты при Правительстве РФ, назвав некоторые его нормы избыточными, дублирующими другие законы, а кроме того — содержащим монопольную и коррупционную составляющие. Незадолго до внесения документа в Госдуму представители Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) предложили «отправить его в мусорное ведро» по причине того, что он был составлен без учёта мнения участников рынка, а также в целом несёт больше минусов, чем маломальских плюсов.

Эксперты рынка расширенно прокомментировали нам ситуацию с данным законопроектом и выразили свои опасения в отношении принимаемого правового акта. Они считают, что доработанный законопроект не привязан к реальной схеме построения бизнеса.

«Есть информация, что данным законопроектом лоббируется монополизация рынка счётчиков обращений на интернет-ресурсы компанией LiveInternet, которая, насколько нам известно, принадлежит господину Клименко, который является советником Президента РФ. Счётчики от господина Клименко, которые обязательны к установке, — это первый шаг к монополизации рынка BigData игроками, которые будут назначены отдельными представителями государственной власти, что в корне неверно. В частности новая версия законопроекта дополняет обязательства в т.ч. новостных агрегаторов (частичное регулирование которых также внезапно появляется в новом варианте законопроекта об онлайн-кинотеатрах) установить специальную программу — счетчик обращений, из списка программ, который определит РКН.

Отсюда возникает ряд вопросов:

Кому будет принадлежать указанное ПО, за чей счет будет осуществляться установка?

Если ПО устанавливается силами и за счет средств РКН, то реализация законопроекта потребует дополнительных средств из государственного бюджета. В пояснительной записке к законопроекту это не предусмотрено.

Если ПО устанавливается за счет средств новостного агрегатора, то РКН не имеет права вводить ограничения и определять какой-либо список ПО, которое агрегатор должен установить. Это нарушение свободы договора. Единственное, что в этой ситуации может сделать РКН, потребовать сертификации устанавливаемого ПО. Но в этом случае сертифицировать будет не РКН, а соответствующий орган по сертификации. Этот вопрос должен находиться либо в ведении Минкомсвязи, либо, что более точно, в ведении Минэкономразвития. В противном случае все это нарушает ГК РФ.

Определение владельца аудиовизуального сервиса также является технологически некорректным. Google на территории РФ имеет узлы и кэширующие серверы. Одновременно с этим узлы CDN Google расположены за пределами территории РФ. Основной вопрос, который при этом встает, куда конкретно Google должен поставить ПО, которое пока непонятно, за чей счет и чьими силами ставится. Число обращений в на разных серверах разных уровней CDN Google, будет абсолютно разным. Какое из полученных значений будет взято и на каком основании? Складывается ощущение, что это очередная попытка установить аналог TNS на сети Интернет. Но это не работает, потому что в Интернет не работают телевизионные принципы. И ограниченного ресурса, коим являются частоты, в Интернет также нет, поэтому ограничить рынок тем ПО, которое хочет установить РКН, невозможно. Речь идет о попытке ограничения рынка. Это сделать можно, но свободу договора ограничить нельзя. Google — это типовой и не самый сложный пример реализации CDN. Возьмем другой пример — Apple и Amazon. У них в принципе нет собственной платформы, они стоят в CDN Akamai и Level3. Система построения CDN Akamai и Level 3 аналогична системе построения CDN Google с одним небольшим отличием: у Akamai и Level3 существенная доля трафика идет передается не через узлы, установленные на территории РФ, а с кэширующих серверов. При этом не весь трафик Apple и Amazon можно получить с кэширующих серверов, установленных на территории РФ. Часть трафика всегда будет отдаваться с зарубежных серверов. И снова возникает вопрос, где и кто должен установить ПО и почему. С учетом изложенного выше совершенно очевидно, что система подсчета посещений должна быть сертифицирована, кроме этого, она должна проходить регулярную поверку. Но такие системы может разработать и сертифицировать любой участник рынка, а не только те участники, которых укажет РКН. С учетом пункта 3 подстатьи 2 добавлений в статьи 10.5, РКН все-таки планирует устанавливать ПО, которое будет осуществлять подсчеты обращений за счет владельцев аудиовизуальных сервисов, а потом запрашивать у них же эту информацию. В противном случае должна быть государственная система подсчета обращений с учетом специфики, которая указана выше, и эта государственная программа потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета. Законопроект в принципе не может распространяться на аудиовизуальные сервисы, расположенные за пределами территории РФ, о чем неоднократно говорилось. У РКН нет ни оснований, ни возможностей (ни технических, ни организационных) для реализации того, что написано в законопроекте, в том числе, и, в первую очередь, в отношении Netflix. Сервис расположен вне территории РФ. Доказать, что он имеет более 100 тысяч обращений в день невозможно. ПО он устанавливать не будет, оснований считать его аудиовизуальным сервисом нет и не будет. Опять же Netflix — это не один сайт, а это CDN с узлами и кэширующими серверами. Законопроект ни технологически, ни организационно не реализуем. Единственный субъект, который может попасть под действие этого законопроекта — это ivi из-за особенностей технологической реализации». К данному подробному и аргументированно проработанному мнению экспертов нам больше добавить нечего. Но теперь данному закону дан Госдумой в третьем чтении зеленый свет — осталось лишь одобрение Совета Федерации и подпись Президента РФ. .

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