Европейские журналисты подвергаются слежке, давлению и запугиванию

Согласно исследованию Совета Европы, почти треть журналистов которые приняли участие в нём, проводившемся с апреля по июль 2016 года, стали жертвами физических нападений за предшествующие три года. Это исследование основывается на выборке, включающей 940 журналистов из 47 государств-членов Совета Европы и Беларуси.

Наиболее распространенной формой воспрепятствования деятельности журналистов является психологическое насилие, в том числе запугивания, угрозы, клевета и унижения. О подобных случаях сообщили 69% опрошенных.

На втором месте по распространенности стоит киберзапугивание, главным образом в форме обвинений в предвзятости, а также в виде личных нападок и клеветнических кампаний. На данное нарушение указали 53% опрошенных журналистов. На третьем месте – запугивания, исходившие от групп интересов (50%). Далее следуют физические угрозы (46%), запугивания со стороны политических групп (43%), целевая слежка (39%) и запугивания со стороны полиции (35%).

Данное исследование ставит целью внести вклад в подготовку фактических данных для обсуждения способов реагирования на угрозы свободе СМИ, число которых существенно выросло в последние годы в Европе. Исследование было проведено с использованием анонимной анкеты в Интернете, которая была распространена на пяти языках среди журналистов, выбранных в основном среди членов пяти больших организаций журналистов и организаций, выступающих за свободу слова.

Почти три четверти лиц, ответивших на анкету, заявили, что они не чувствуют себя защищенными от целевой слежки, а половина полагает, что они не способны в полной мере защитить свои источники информации.

21% журналистов сообщили о случаях хищения, конфискации или уничтожения их имущества, необходимого для профессиональной деятельности, а 19% заявили, что они стали жертвой кражи личных данных дистанционным способом и 13% заявили о сексуальных домогательствах.

Почти четверть ответивших (23%) указали на то, что они подверглись за последние три года запугиваниям судебного характера (арестам, угрозам преследования или действительным преследованиям), в большинстве случаев на основании законов о диффамации.

Почти четверть ответивших (23%) указали на то, что они подверглись за последние три года запугиваниям судебного характера (арестам, угрозам преследования или действительным преследованиям), в большинстве случаев на основании законов о диффамации.

Большинство случаев физических нападений, о которых было сообщено, касались журналистов из региона Южного Кавказа и Турции, но также и из стран-членов Европейского Союза и стран вне Западной Европы. О физических угрозах весьма часто упоминали журналисты, работающие в Турции и на Южном Кавказе.

Более трети журналистов (35%), принявших участие в исследовании, заявили, что у них нет доступа к механизмам, которые защищали бы их от любого воспрепятствования их деятельности.

Относительно свободы журналистики в России прошлым летом свою обеспокоенность выражала представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович после того, как Росфинмониторингом был опубликован список «террористов и экстремистов», который включает в себя представителей средств массовой информации. Миятович отметила, что она и другие межправительственные органы неоднократно указывали на недостатки антиэкстремистского законодательства в России и выразили свою озабоченность по поводу его применения, в том числе последних вердиктов в отношении журналистов. Кроме того, нередки в нашей стране случаи нападений на журналистов, многие из которых заканчиваются трагически.

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