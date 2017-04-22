В США хотят уничтожить правила сетевого нейтралитета

Вскоре в руках крупных поставщиков интернета будет сосредоточено еще больше власти.

Есть одна вещь, которая объединяет американцев, это — ненависть к гигантским корпорациям, которые продают высокоскоростные услуги передачи данных. Потребители регулярно оценивают «ниже дна» удовлетворенность предоставляемыми услугами таких компаний, как Comcast, Charter (в настоящее время Spectrum), Verizon, CenturyLink и AT & T. Это коллективное негодование подпитывается тем ощущением, что у потребителя нет выбора, когда он подписывается на их услуги. На эти пять компаний приходится более 80% всех абонентов и они имеют практически полную власть на своих территориях. По данным Федеральной комиссии по связи (FCC), почти у 75% американцев есть только один безальтернативный выбор поставщика высокоскоростных линий связи.

Сложившаяся ситуация может ухудшиться: Федеральная комиссия по связи президента Трампа под руководством яростного врага сетевого нейтралитета Аджит Пая хочет, чтобы эти компании стали еще более могущественными. Пай уже подтолкнул Конгресс к стиранию правил, которые сдерживали эти компании от использования и продажи конфиденциальной онлайн-информации. Отметим, что Пай отвечает за сектор, который составляет шестую часть американской экономики.

Что еще объединяет американцев, так это то, что они рассматривают оптоволоконный доступ в Интернет как полезную услугу, такую как вода, электричество или канализационное обслуживание: доступно для всех без какой-либо дискриминации, к тому же по разумной цене. Это полностью расходится с планами Пая, и напряженность между этими двумя взглядами становится взрывоопасной проблемой для следующих президентских выборов.

Самые ожесточённые споры вызывает так называемое правило сетевого нейтралитета, которое рассматривает интернет-провайдеров как поставщиков коммунальных услуг и требует, чтобы они не дискриминировали любой тип данных и передаваемой информации. «Большая пятерка» хотела бы избавиться от этого правила, отчасти потому, что они стали крупными игроками в обеспечении контента сами, и Пай готов удовлетворить их аппетиты.

Дело не только в том, что гиганты хотят свободы постановок условий своим клиентам. Они также хотят еще большего масштаба и большей вовлеченности в контент, а также в распространение — и, скорее всего, они получат зеленый свет от FCC. Comcast купил NBCU несколько лет назад. Теперь AT & T, который уже поглотил DirecTV, хочет купить HBO и CNN через слияние с Time Warner за 85 миллиардов долларов. Verizon уже купил AOL, собирается поглощать Yahoo и, по слухам, рассматривает возможность покупки Spectrum, второго по величине интернет-провайдера в стране.

Появление неограниченной власти дает оператору связи использовать Сеть в интересах самой компании, независимо от того, являются ли эти действия полезными для общественности. Такое мнение справедливо для коммуникационных сетей со времен телеграфа, и мы видим, что этот же шаблон воспроизводится и с высокоскоростным доступом в Интернет.

В то время, как другие страны — Южная Корея, Швеция и даже Китай — отдают приоритет широкому распространению универсальной, недорогой и высокоскоростной передаче данных. Они считают, что такой доступ необходим для сохранения их конкурентных позиций на глобальной арене и понимают, что рынки, если их оставить на произвол судьбы, не смогут довести эту льготу до всех граждан.

Пай считает, что компании, не подвергающиеся угрозам со стороны конкурентов, будут волшебным образом предоставлять необходимые услуги пользователям сети. Учитывая их послужной список, трудно согласиться с ним. Единственный яркий свет в этой мрачной истории — это решимость местных властей стимулировать развитие оптоволокна, доведенного до каждого дома и офиса. Сотни муниципалитетов, которым надоели существующие сетевые провайдеры со своими правилами, сделали именно это.

Согласно недавнему опросу исследовательского центра Pew Research Center, большинство американцев одобряют подобные усилия местных властей. Но залы законодательных собраний штатов полны телекоммуникационных лоббистов, и, что удивительно, около 20 штатов уже запретили муниципалитетам делать подобное. Неудивительно, что г-н Пай решительно выступил против федеральных предложений о блокировке этих законов ряда штатов. Пай говорит, что он доверяет конкуренции на частном рынке, но многие американцы воспринимают его слова, как абсурд и расхождение слов с делом.

Интернет-компании также не поддерживают такую инициативу. Они встретились с председателем Федеральной комиссии по связи Аджит Паем и призвали его не нарушать правила сетевого нейтралитета, которые хотят уничтожить отдельные лоббисты.

«Существующие правила сетевого нейтралитета должны соблюдаться и сохраняться в неизменном виде», — заявили официальные лица Интернет-ассоциации на встрече с Паем 11 апреля. Ее членами являются лидер поисковой системы Alphabet Inc. Google, гигант социальных сетей Facebook и интернет-магазин Amazon.

Борьба за сохранение запрета интернет-провайдерам блокировать или замедлять веб-трафик сейчас в США находится в самом пику — и от её исхода зависит, как это будет происходить и во всём остальном мире, который наблюдает внимательно за происходящими на американском континенте перипетиями.

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