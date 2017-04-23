Заказанная из Германии Sony PlayStation 4 была признана российской таможней «шифровальным средством»

Бдительность проявил Сургутский таможенный пост, чьи сотрудники обнаружили в международном почтовом отправлении столь опасный для государства агрегат.

«Должностные лица Сургутского таможенного поста при таможенном досмотре товаров, поступивших в адрес жителя г. Сургута в международном почтовом отправлении из Германии обнаружили игровую приставку «Sony Playstation-4», модели «CUH – 2016A»», — говорится в официальном отчёте на сайте Уральского таможенного управления Федеральной Таможенной службы РФ.

Игровая приставка данной модели являлась устройством, содержащим в себе встроенное оборудование с различными техническими характеристиками (встроенный жесткий диск 500 GB, основной (графический) процессор, оптический дисковод), в том числе имеет выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» и, в соответствии с требованиями таможенного законодательства, ввоз и вывоз таких товаров, относящихся к шифровальным (криптографическим) средствам, осуществляется при наличии нотификации – уведомлении изготовителя товаров о технических и криптографических характеристиках.

В крайне важном документе, который называется «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров», специальной нотификации для PS4 Slim модели CUH — 2016A просто не оказалось.

Это значит, что ее ввоз подходит под статью 16.3 КоАП России и грозит штрафом на гражданина от одной до двух с половиной тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров.

При этом таможня уточняет, что товар является шифровальным устройством, если он может реализовывать алгоритмы криптографического преобразования информации. Вне зависимости от того, является это его основным предназначением или нет.

Стоит заметить, указанный таможенниками сайт, который они советуют мониторить гражданам в поисках «электрозапрещёнки», работает крайне неудобно. Найти на нём как информацию непосредственно о модели «CUH — 2016A», так и о «Sony Playstation» нам лично не удалось. Более того, поиск по словам «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров» также ничего определённого не выдаёт. Такое ощущение, что вводимые без широкой огласки правила создаются специально для того, чтоб штрафовать наших граждан.

Россияне, между тем, всё чаще становятся жертвами своих интернет-покупок, если те нарушают законодательство РФ (в частности, ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), но при этом узнать — какие же заказы его нарушают, зачастую невозможно из-за затруднённой доступности информации о тех или иных гаджетах.

Отношения между высокими технологиями и российскими правоохранительными органами приобретает всё более абсурдные очертания, и это всё больше и больше сбивает с толку наших с вами сограждан, чья жизнь начинает напоминать игру в рулетку, где то ли тебе повезёт при покупке какого-то определённого гаджета, или загремишь, как тот бедняга из Питера, под уголовное дело из-за покупки товара, ещё несколько лет назад не считавшегося чем-то таким запрещённым. По мнению РосКомСвободы, властям необходимо обратить внимание на все подобные случаи, чтобы была установлена хоть какая-то определённость в вопросе приобретения электроники через интернет, и соответствующие органы перестали давить на граждан согласно постоянно изменяемым правилам и бесконечным «Реестрам», с которыми и ознакомиться-то по-человечески нельзя.

@CheKhoD @davasko63 А мне Билайн прислал предложение разыграть сей шпионский агрегат. хахаха Подстава. — Aндpeй Пятов (@andreyvlz) April 23, 2017

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UPD. Свой алгоритм ввоза не нотифицированноого ФСБ устройства рассказали пользователи Рунета, сталкивавшиеся с подобной проблемой. Поэтому если кто-то в будущем решит приобрести через интернет электронный гаджет с неизвестным правовым статусом на территории РФ, попробуйте ознакомиться с пошаговой инструкцией «Как ввезти не нотифицированное ФСБ устройство и не получить штраф».

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