На Урале учителям внушают, что интернет — оружие террористов

В уральском городе Ревда власти Свердловской области решили провести семинар с участием работников образования, духовенства и представителями местной администрации на тему противодействия радикализму и экстремизму. Мероприятие проводилось под эгидой Губернатора региона и областного Законодательного собрания.

На семинаре обсуждалась профилактика борьбы с терроризмом, и перед учителями была поставлена задача — пресекать радикализм и экстремизм «в самом его зачатке ещё со школы». Павел Суслонов, консультант Департамента внутренней политики губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, беседуя с педагогами, озвучил никем не подтверждённый вывод о том, что терроризм якобы стал стремительно распространяться с развитием систем массовых коммуникаций:

«Как вы думаете, почему еще 30 лет назад в Советском Союзе практически не было терроризма, но и в мире его было гораздо меньше? Ответ очень простой – потому что 30 лет назад не было Интернета».

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Спасибо, господин консультант, что вам не взбрело в голову сказать: «С появлением секса увеличилось количество разводов».

Очевидно, на семинаре не было учителей истории, которые бы подсказали представителю областной администрации, что во времена, когда в России не то, что интернета не было, — телеграф и электричество были проведены далеко не во все населённые пункты, — терроризм приобрёл ужасающие масштабы.

Давайте обратимся к временам, когда ещё не было интернета. И что мы увидим?

Согласно исследованиям историка Анны Гейфман, жертвами террористов в одном только 1905 году стало 3611 государственных чиновников. К концу 1907 года это число увеличилось почти до 4500 человек. Вместе с 2180 убитыми и 2530 ранеными частными лицами общее число жертв в 1905—1907 годах Гейфман оценивает числом более 9000 человек. По официальной статистике, с января 1908 года по середину мая 1910 года произошло 19957 террористических актов и экспроприаций, в результате которых было убито 732 госчиновника и 3051 частное лица, при этом 1022 госчиновника и 2829 частных лиц были ранены.

Времена СССР, которым консультант Суслонов воспел дифирамбы, только по официальным данным с 1967 по 1991 год было совершено 30 преступлений, квалифицированных как теракты, множество из которых были связаны с угонами самолётов, когда жертвами становились десятки, почти сотни людей, либо жизнь советских граждан в массовом порядке подвергалась смертельной опасности.

В который раз становится понятно, что российские чиновники панически боятся тех явлений, которые не могут до конца понять, а также до смерти зарегулировать, поэтому усиленно распространяют о них страшилки и небылицы, стараясь воздействовать прежде всего на работников, которые могут как-то повлиять на молодёжь.

В своём ревдинском спиче господин Суслонов чуть позже постарался смягчить сказанное выше, заявив, что он не хочет сказать, что «интернет — это плохо, но просто с помощью Интернета террористы и экстремисты получают неограниченные возможности», однако мысль чиновника уже вполне понятна. Давление на общественное мнение путём вбрасывания страшилок об интернете продолжается. И если Госдума в первом чтении уже приняла закон, который основан на манипулировании массовым сознанием и откровенных фейках с «синими китами», хотя у депутатов должно быть больше информации, чем у обычных граждан, то простого обывателя эти манипуляции способны загнать в состояние перманентной паники, и он одобрит любой репрессивный закон относительно Сети. Как, например, это произошло с принятием «пакета Яровой» и ещё множества подобных законов, инициаторы которых декларировали борьбу с терроризмом, с детскими суицидами и так далее. Все они в итоге оборачиваются очередным закручиванием гаек, а также выкидыванием бюджетных денег на ветер.

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