НАТО проведет крупнейшие в мире киберучения на территории Эстонии

В учениях под кодовым названием Locked Shields 2017, которые пройдут в Эстонии с 24 по 28 апреля, примут участие почти 800 человек из 25 стран.

«Масштабы учений этого года и количество используемых устройств, сетей и технологий заметно выросло по сравнению с прежними годами. Учения проводятся с целью предложить специалистам, чьей ежедневной обязанностью является защита государственных информационных сетей, возможности потренироваться в области инфотехнологий», — сообщается в пресс-службе центра.

В соответствии с намеченным сценарием, команда «синих» должна обеспечить работу ключевых услуг и сетей военной базы вымышленного государства в период, когда электросети, дроны, системы боевого управления и другие структуры подвергаются атакам. В соответствии с планами учений, количество «атак» должно достигнуть, по меньшей мере, 2500-ти. В программу мероприятия будет включен, наряду с техническим, еще и стратегический компонент — в рамках которого прочитают свои лекции эксперты в области политики и права.

Учения Locked Shields ежегодно проводятся с 2010 года. Учения в 2017 году были организованы совместно с силами обороны Эстонии, Финляндии, Шведским университетом обороны, объединенной армии Британии, объединенным командованием ВС США, Таллинским техническим университетом и Центром повышения квалификации военной авиации.

Среди спонсоров учений — Siemens AG, производитель беспилотных авиационных систем Threod Systems, компании-разработчики систем тестирования Cyber Test Systems, BHC Laboratory, технологическая компания Iptron и другие.

Созданный в 2008 году в Таллине центр киберобороны НАТО является, по словам его создателей, «центром компетенции», а также учебным заведением. Напомним, что данное учреждение создано в Эстонии по итогам «бронзовых ночей» в апреле 2007 года. Тогда эстонские официальные лица заявили, что государственные учреждения страны подверглись кибератакам с российских IP-адресов.

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