Пенсионный фонд выбил для авторов долги у сборщиков «налога на болванки»

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил январское решение Арбитражного суда Москвы о праве Главного управления Пенсионного фонда по Москве и Московской области (ПФР) «выполнять действия, предусмотренные ст. 19 и 20 Федерального закона 212-ФЗ «О страховых взносах…» касаемо взыскания недоимки по страховым взносам, а также пеней и штрафов за счёт денежных средств на счетах плательщика, коим в данном случае является Российский союз правообладателей (РСП, президент совета — Никита Михалков). По мнению ПФР, собирая с импортеров аудио- и видеотехники компенсации для правообладателей, РСП должен еще позаботиться о пенсиях для поэтов и композиторов.

В Главном управлении ПФР по Москве и Подмосковью так характеризуют причину конфликта:

«Российский союз правообладателей в нарушение статьи седьмой 212-ФЗ не включил в объект обложения страховыми взносами вознаграждения, начисляемые в пользу авторов произведений».

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Российский союз правообладателей с 2010 года взимает с импортеров 1% от таможенной стоимости многих видов оборудования и носителей информации. Согласно статье 1245 Гражданского кодекса, это вознаграждение правообладателям «за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях». Постановление правительства РФ от 14 октября 2010 года определило ассортимент техники, на которую распространяется этот сбор. В список попали, например, компьютеры (целиком, а не только жесткие диски), телефоны и видеокамеры.

В 2015 году РСП собрал 2,2 млрд рублей. После вычета примерно 35% на орграсходы и в специализированные фонды деньги направляют правообладателям. В статье 7 закона «О страховых взносах…» говорится, что ими облагаются в том числе «вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений».

О том, что авторские общества каким-то образом умудрились избежать уплаты взносов в ПФР стало известно в марте прошлого года. Сами организации считали, что взимать с них страховые взносы неправомерно: они не являются работодателями или лицензиатами по отношению к авторам произведений, следует из письма. Однако руководство ПФР не согласилось тогда с такой позицией, сославшись, в частности, на закон о страховых взносах, который обязывает платить страховые взносы всех, кто платит вознаграждение физическим лицам и организациям. Причем объектом обложения являются не только те, кто платит вознаграждение по трудовому договору, но и другие выплаты в пользу физлиц. Раз общества по коллективному управлению правами (по 4-й части Гражданского кодекса) платят вознаграждение за использование авторских и смежных прав правообладателям, значит, они являются плательщиками страховых взносов.

По словам омбудсмена в сфере интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, при выбранной модели работы РСП должен отчислять взносы в страховые фонды — 22% с вознаграждений правообладателям-физлицам. Правообладатели-юрлица должны сами отчислять взносы для физлиц-авторов, с которыми они работают.

В РСП не прокомментировали свою позицию в судебном процессе и планы по оспариванию решений. В пресс-службе Пенсионного фонда не сообщили сумму претензий.

На днях аналогичное судебное разбирательство Пенсионному фонду проиграла другая организация по коллективному управлению правами (ОКУП) — Российское авторское общество (РАО). РАО попыталось оспорить решение управления ПФР о привлечении к ответственности за невыплату страховых взносов. Сумма наложенного на ОКУП штрафа — 200 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе РАО, решение суда будет оспариваться дальше.

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