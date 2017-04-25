Управление «К» МВД назвало законопроект Милонова о входе в соцсети по паспорту бессмысленным и нереализуемым

О намерении запретить детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях и пользоваться ими высказалось МВД России.

Напомним, одиозный депутат Виталий Милонов больше двух недель назад внёс в Госдуму соответствующий законопроект, где кроме вышеупомянутой инициативы содержится также намерение запретить регистрацию под псевдонимом, публикацию любой информации, касающейся нетерпимости, нетрадиционных сексуальных отношений, курения, употребления алкоголя, нецензурной брани, порно, а также скриншотов, демонстрирующих переписку одного пользователя с другим. Также Милонов, которого Facebook банил за шовинизм, требует отрегулировать деятельность соцсетей российскими федеральными законами в части «установления ограничения доступа» к ним. То же самое касается «установления ограничений свободы поиска, предоставления, распространения информации, голосовой информации, письменных текстов, изображений, звукозаписей, музыкальных произведений, аудиовизуальных произведений пользователями».

Заместитель начальника управления «К» (борется с преступлениями в сфере информационных технологий) МВД РФ Александр Вураско в беседе с журналистами сказал, что он считает бессмысленной законодательную инициативу по ограничению доступа в социальные сети для подростков в возрасте до 14 лет:

«Данная мера, на мой взгляд, не имеет смысла до тех пор, пока не будет возможен объективный контроль за её соблюдением, а он невозможен в принципе. Социальные сети не могут контролировать возраст детей, которые там регистрируются. Даже если ввести регистрацию по паспорту, ничего не будет мешать детям взять паспорт своих домашних или найти (номер паспорта) в сети, их там более чем достаточно. С этой точки зрения не поддерживаю эту инициативу».

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Ещё до внесения законопроекта в Госдуму идею о запрете соцсетей детям до 14 лет озвучили депутаты Заксобрания Ленинградской области, и эта инициатива сразу же вызвала непонимание со стороны главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, который считает, что «это, по сути, противоречит всем существующим тенденциям развития технологий, когда интернет активно «молодеет»». Кроме того, законопроект, по его мнению, «ограничивает свободы граждан и в случае его реализации правила в российском сегменте интернета будут более строгими, чем в офлайне».

В Кремле практически сразу после внесения законопроекта в Госдуму назвали милоновскую инициативу «малореалистичной». По мнению пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, «те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, они малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию».

В свою очередь заместитель секретаря Генсовета Партии «Единая Россия» Евгений Ревенко заявил, что партия не имеет отношения к законопроекту Милонова и не поддерживает предложенные им запретительные меры: «Считаю эту инициативу вредной, так как она способна только оттолкнуть молодежь».

Но во фракции, несмотря на слова Ревенко, малореализуемый законопроект всё же нашёл поддержку. За всё это время документ не получил никакого движения, кроме того, что к нему присоединились два депутата, оба единороссы: М.Е.Бугера и автор «перла» в духе времён Третьего рейха «Место геев в двух метрах под землей» — М.С.Селимханов.

Удивительно, но ВЦИОМ умудрился где-то разыскать 62% россиян, готовых поддержать инициативу Милонова. Среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18-24 года), эта доля составляет 67% — больше, чем среди 60-летних и старше (60%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 6 апреля среди 600 респондентов.

Против инициативы высказалась треть граждан (35%), прежде всего, жители Москвы и Санкт-Петербурга (47%).

При этом 52% россиян отрицательно восприняли предложение о регистрации в социальных сетях по паспорту — эта доля заметно выше среди активных интернет-пользователей, чем среди тех, кто не заходит в Сеть (58% против 36%).

С пониманием и поддержкой отнеслись к идее 39% россиян, в том числе среди 25-34-летних — 48%.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров назвал идею запретить доступ детям в возрасте до 14 лет к социальным сетям сложной в реализации.

«Я считаю, что она малореализуема на практике. Нормы, которые содержатся в законопроектах, должны быть реализуемыми, простыми, понятными в исполнении», — сказал Никифоров. Вместе с тем он добавил, что «понимает и разделяет» озабоченность родителей безопасностью детей в интернете.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев говорит, что фактически этот документ предлагает запретить весь интернет, и назвал его «бессмысленным»: «Любая передача информации в интернете может формально считаться соцсетью. Другими словами нужно будет запретить всё.»

Советник президента по интернету Герман Клименко тоже выступает против проекта Милонова: «Если пройтись буквально по каждому пункту, он абсолютно непрофессионален с юридической точки зрения.» По его мнению, авторы документа вместо того, чтобы «гнаться за репутационными плюсами» и поспешно вносить его в Госдуму, должны были посоветоваться с представителями соцсетей и IT-сферы вообще: «Во-первых, куда уйдут дети до 14 лет? Они немедленно уйдут в зарубежные соцсети. Во-вторых, при буквальном прочтении предложения Милонова теряем пользователей во «ВКонтакте» из Украины, Белоруссии и Казахстана. Это несопоставимо с возможными плюсами.» Клименко заявил, что готов принять участие в доработке законопроекта:»Мы либо приведём законопроект в достойный для развития Рунета вид, либо предложим свой вариант.»

Журналист Олег Кашин воспринимает законопроект одиозного политика вполне серьёзно, а также предвидит, что Милонов обязательно «сверху получит по шапке», поскольку такой «бунтарский дух» не может не нервировать Кремль: «Вероятно, по итогам месяца Милонов окажется самым цитируемым и медийным депутатом, и это, скорее всего, действительно должно нервировать Кремль, который много лет и усилий посвятил выстраиванию таких отношений с Госдумой, когда депутаты открывают рот исключительно по команде. Петербургский скандалист Милонов, каким бы демонстративным лоялистом он ни был, парадоксальным образом оказывается гораздо большим бунтарем, чем любой системный оппозиционер, и непонятно, что с ним делать — во враги России не запишешь, в тюрьму не посадишь, а есть ли аппаратный способ заставить его замолчать — неизвестно, и вполне может быть, что такого способа нет. За годы выстраивания вертикали Кремль разучился иметь дело с самостоятельными политиками даже такого невеликого масштаба».

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