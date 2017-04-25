Медведев призвал снизить уровень агрессии по отношению деятелям культуры

Глава Правительства России Дмитрий Медведев высказался относительно происходящей в последнее время травли деятелей искусства, осудив моду некоторых чиновников и политиков на агрессию и нетерпимость в отношении произведений, которых ещё никто не видел:

«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел».

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Как подчеркнул премьер, чиновники не должны указывать художникам, как им творить. По его словам, «узкополитический подход к культуре в нормальном современном обществе просто недопустим».

Ранее в Минкульте РФ заявили, что при выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» не будут ориентироваться на экспертизу, сделанную по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Напомним, в экспертизе поучаствовали «эксперты», приложившие руку к делу Pussy Riot, закрытию нескольких выставок и травле создателей спектакля «Тангейзер». Возмущение Натальи Поклонской вызвал выложенный в интернете трейлер фильма «Матильда» Алексея Учителя, исходя из которого она пришла к выводу о том, что он оскорбляет память бывшего императора Российской империи Николая II, убитого вместе с семьёй в 1918 году в Екатеринбурге. Бывший прокурор Крыма считает порочащим имя Николая Романова факт романтических отношений между ним и известной тогда балериной Матильдой Кшесинской, который сама она отрицает, но опубликованные в Сети дневники балерины читать отказывается.

Кроме того, Поклонская считает недопустимым участие в фильме в качестве главного героя немецкого артиста Марса Айдингера, которого она называет «порнографическим актёром». Айдингер известен по по ролям Гамлета и Ричарда III в пьесах Шекспира в берлинском театре Шаубюне. Айдингер также снимался в фильме британского режиссера Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания».

Известный российский режиссёр Павел Лунгин считает, что сейчас происходит процесс «использования психически неуравновешенных людей в интересах, не знаю, цензуры, или это попытка отнять свободу творчества. Когда начинают судить произведения искусства, судить судом через прокуратуру, это напоминает нам о каких-то тяжелых и жестоких временах». Он сам не видел фильма, который, к слову, ещё даже не смонтирован, и также настаивает на том, что судить по одному только трейлеру о фильме нельзя, а разжигаемая противниками фильма истерия больше похожа «на какой-то истерическое сектантство».

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