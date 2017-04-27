Иск РосКомСвободы и Центра «Сова» к Google о применении «права на забвение»: ход дела

Арбитражный суд Москвы назначил на 21 июня рассмотрение заявления РосКомСвободы и информационно-аналитического центра «Сова» к компании Google о восстановлении выдачи в результатах поиска ссылок, которые были удалены по закону о защите информации, говорится в определении суда.

На прошедшем на днях предварительном судебном заседании присутствовали юрист «РосКомСвободы» и представитель ООО “Гугл“ (российская «дочка» Google). От американского же Гугла никто не пришёл, хотя они были также уведомлены. Представитель ООО “Гугл” представил отзыв, в котором сообщает, что российское ООО является ненадлежащим ответчиком по делу, т.к. не является оператором поисковой системы и не уполномочено рассматривать ни заявления граждан об удалении ссылок из результатов поиска, ни на обработку возражений от владельцев сайтов. Вместе с отзывом ООО “Гугл” предоставил копии справок из ФНС РФ о том, что российское общество не является ни представительством, ни филиалом американской компании Google Inc., также ООО “Гугл“, в соответствии с уставом, осуществляет рекламную деятельность (основной вид деятельности). В общем, не имеет ООО “Гугл” права удалять либо восстанавливать ссылки в результатах поиска Google Search и не несёт ответственности за действия третьих лиц (т.е. — американской компании).

Отзыв ООО «Гугл» на иск «Совы» о применении закона о праве на забвение

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Напомним, в конце августа прошлого года РосКомСвобода подала в Арбитражный суд г.Москвы иск к оператору поисковой системы Google с требованием восстановления выдачи в результатах поиска ссылок, ведущих на сайт «Информационно-аналитического центра «Сова». Наши юристы действуют в интересах общественной организации и ставят своей целью оспорить неточные и двусмысленные формулировки закона о «праве на забвение». Однако первоначальный иск суд истцу возвратил. Повторный иск арбитражный суд Москвы принял уже в ноябре прошлого года.

Закон 264-ФЗ о «праве на забвение» вступил в силу 1 января 2016 г. и за время своего действия на территории Российской Федерации он стал скорее средством давления на свободу слова, чем защитил личные данные россиян. Случаи, когда из поисковиков просто-напросто вымарывалась информация о грешках «бурной юности» тех или иных политиков, бизнесменов, скандальных медийных персон, уже даже перестали удивлять. Стоит только вспомнить такое абсурдное дело в рамках исполнения этого закона, как требование неонацистов от Google удалить информацию о своих былых деяниях, а также целую череду злоупотреблений этим законом со стороны «сильных мира сего».

В марте 2016 года центр «Сова» получил от Google два уведомления об удалении из результатов поиска ссылок на две страницы его сайта, который осуществляет информационную и исследовательскую деятельность в сфере проблем национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, политического радикализма, развития либеральных ценностей и соблюдения прав человека в России.

Самыми громкими делами прошлого года, связанными с «правом на забвение», были:

Попытка известного ресторатора Евгения Пригожина, которого некоторые СМИ называют «личным кулинаром Путина», убрать из поисковиков ссылки, в частности, на расследование «Фонтанки» о контрактах компаний этого бизнесмена на обслуживание военных городков. С именем Пригожина связывают так называемую «фабрику троллей» или «Ольгино», которая занимается размещением в интернете комментариев пропагандистской направленности, а также создаёт в социальных сетях иллюзию всеобщей поддержки тех или иных действий властей (кстати, недавно на «фабрике кремлевских троллей», начались масштабные увольнения. Об этом рассказал попавший под сокращение сотрудник «фабрики». По его словам, набирают теперь новых людей, готовых «верить в то, что пишут»). Но в середине августа 2016 года Пригожин решил отказаться от тяжбы с поисковиками, мотивируя это тем, что закон о «праве на забвение в России не работает»;

Факт ограничения выдачи информации Яндексом о скандальном писателе Эдуарде Багирове, когда тот решил немного подчистить неприятные события своей биографии из интернета;

Исполнение Яндексом и Google требования бизнесмена Сергея «Михася» Михайлова удалить из поисковой выдачи 172 ссылки с упоминанием его имени. Среди формулировок, выдача ссылок по которым ограничена «Яндексом» и Google, — «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Солнцево» и др. Среди 172 ссылок, которые просил убрать из выдачи заявитель, — 32 страницы сайта Criminalnaya.ru, 30 — Compromat.ru, 20 — Rumafia.com, отдельные страницы Wikipedia.org, а также некоторых популярных русскоязычных интернет-изданий, таких как РБК. На всех страницах, упомянутых в обращении Михайлова, имя бизнесмена упоминается в связи с деятельностью солнцевской ОПГ.

Центр «Сова» считает, что «подобная «поисковая зачистка» серьёзно ограничивает права общественной организации на свободу распространения информации, гарантируемого статьей 29 Конституции РФ, а также статьями 3 и 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Российские законодатели не предусмотрели для владельцев сайтов возможности направлять возражения на требования лиц об удалении информации и ссылок из результатов поиска, поэтому центру «Сова» пришлось идти сразу в суд», — сообщила организация.

Истец отметил, что на страницах сайта центра «Сова», ссылки на которые удалены из результатов поиска Google, были размещены краткие информационные сообщения о двух судебных процессах по уголовным делам о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Информация, по данным заявителя, «распространяется на 100% законных основаниях, никаких требований физических лиц либо решений суда о признании данной информации запрещённой к распространению на территории РФ центр «Сова» не получал».

«Преступления, о которых идёт речь, относятся к категории преступлений против основ конституционного строя и безопасности (Глава 29 УК РФ) и поэтому информация об их совершении обладает высокой общественной значимостью и не может быть удалена по одному лишь заявлению физического лица, без учёта интереса общества», — считает истец.

По мнению центра «Сова», «закон о «праве на забвение» наделяет оператора поисковой системы обязанностью самостоятельно оценивать обоснованность требований заявителя и принимать решение о том, является ли она недостоверной, потеряла ли указанная информация актуальность либо утратила ли данная информация значение для заявителя, то есть принимать решение исходя из субъективных предпосылок». Кроме того, оператор поисковой системы ограничен в возможности достоверно устанавливать и проверять подобные обстоятельства, поскольку информация размещается на сайтах в сети «Интернет» третьими лицами (владельцами сайтов либо их пользователями), а полномочиями по установлению данных фактов и проверке обоснованности требований заявителей об удалении ссылок из результатов поиска с учётом прав и законных интересов иных лиц обладают исключительно органы судебной власти.

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