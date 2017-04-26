Генпрокурор РФ выступил за внесудебную блокировку «экстремистских» сайтов

Отвечая на вопрос сенатора от Краснодарского края Владимира Харламова о том, каким образом Генеральная прокуратура РФ видит борьбу с экстремизмом, терроризмом и разжиганием межнациональной розни «в информационном пространстве», выступавший перед Советом Федерации генпрокурор Юрий Чайка ответил, что процедуру блокировки таких материалов в интернете необходимо упростить:

«Доступ к материалам, возбуждающим национальную рознь, оправдывающим терроризм, сейчас блокируется только после распоряжения Роскомнадзора по решению суда. Считаем, что и на них должен быть распространен порядок блокировки во внесудебном порядке».

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Подобную идею генпрокурор высказывал ещё летом прошлого года.

Извиняемся за качество видео, но пока выступление генпрокурора перед СовФедом имеется лишь в таком виде:

Генпрокурор посетовал, что согласно действующему закону, на блокировку сайтов с экстремистским контентом «требуется до шести месяцев, а то бывает и более», т.к. это происходит после обработки Роскомнадзором состоявшихся решений судов.

При этом, напомним, что у той же Генпрокуратуры есть полномочия по немедленной блокировке интернет-ресурсов во внесудебном порядке, как раз таки «за экстремизм» (по 398-ФЗ), путем вынесения соответствующих требований Роскомнадзору. И реестр запрещенных сайтов регулярно наполняется данными решениями Генпрокуратуры в т.ч.

Каких ещё дополнительных полномочий хочет генпрокурор — не совсем понятно.

РосКомСвобода считает такую инициативу опасной и избыточной, поскольку она чревата злоупотреблениями, которые властные органы и сейчас допускают слишком много. Объявить экстремистскими или разжигающими национальную рознь можно достаточно широкий круг тем, обсуждаемых в Сети. Свежий пример, когда техническая безграмотность силовиков и желание заработать «палки» привели к аресту невиновного человека, у всех перед глазами. Хочется обратиться к здравому смыслу властей, которые слишком увлеклись процессом рубки сплеча, всё штампуя и штампуя невыполнимые регрессивные законы.

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