«Открытой России» могут заблокировать интернет-ресурсы по закону о нежелательных организациях

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России, «по результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 26 апреля 2017 принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностранных неправительственных организаций:
Как видим, под запрет попала не только возглавляемая Михаилом Ходорковским организация «Открытая Россия», но и Институт современной России, который возглавляет его сын Павел.
«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Организации, по мнению ведомства, также «осуществляют специальные программы и проекты в целях дискредитации проходящих в России выборов» и «признания их итогов нелегитимными».
Закон «о нежелательных иностранных организациях» Президент России Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Признание организации «нежелательной» влечёт, согласно соответствующему закону 129-ФЗ, запрет на функционирование всех её медиаресурсов:
«3. Признание нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой:
…
3) запрет на распространение информационных материалов, издаваемых иностранной или международной неправительственной организацией и (или) распространяемых ею, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также производство или хранение таких материалов в целях распространения».
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Движение «Открытая Россия» объявило, что не считает себя «нежелательной организацией», вопреки решению Генпрокуратуры. В заявлении на сайте движения сказано, что организация «является чисто российской» и не может быть признана «нежелательной».
Кстати, мы находимся в России, а нежелательной признали организации из Великобритании и США. Увидимся 29 апреля!https://t.co/BHAGsO5c3k
— Открытая Россия (@openrussia_org) April 26, 2017
Координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова пояснила «Медузе», что по российским законам движение не требует регистрации юридического лица, а значит его нельзя признать «нежелательным» или закрыть. Баронова также пообещала подать в суд на Генпрокуратуру.
В последнее время Генпрокуратура проявляет достаточно заметную активность — как вы помните, сегодня генпрокурор Юрий Чайка заявил о необходимости внесудебной блокировки сайтов, чей контент власти посчитают «экстремистским», «террористическим» или «разжигающим рознь».
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