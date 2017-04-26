«Открытой России» могут заблокировать интернет-ресурсы по закону о нежелательных организациях

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России, «по результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 26 апреля 2017 принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностранных неправительственных организаций:

OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия») (Великобритания),

Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») (США),

Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания)».

Как видим, под запрет попала не только возглавляемая Михаилом Ходорковским организация «Открытая Россия», но и Институт современной России, который возглавляет его сын Павел.

«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Организации, по мнению ведомства, также «осуществляют специальные программы и проекты в целях дискредитации проходящих в России выборов» и «признания их итогов нелегитимными».

Закон «о нежелательных иностранных организациях» Президент России Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Признание организации «нежелательной» влечёт, согласно соответствующему закону 129-ФЗ, запрет на функционирование всех её медиаресурсов:

«3. Признание нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой:

…

3) запрет на распространение информационных материалов, издаваемых иностранной или международной неправительственной организацией и (или) распространяемых ею, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также производство или хранение таких материалов в целях распространения».

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Движение «Открытая Россия» объявило, что не считает себя «нежелательной организацией», вопреки решению Генпрокуратуры. В заявлении на сайте движения сказано, что организация «является чисто российской» и не может быть признана «нежелательной».

Кстати, мы находимся в России, а нежелательной признали организации из Великобритании и США. Увидимся 29 апреля!https://t.co/BHAGsO5c3k — Открытая Россия (@openrussia_org) April 26, 2017

Координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова пояснила «Медузе», что по российским законам движение не требует регистрации юридического лица, а значит его нельзя признать «нежелательным» или закрыть. Баронова также пообещала подать в суд на Генпрокуратуру.

В последнее время Генпрокуратура проявляет достаточно заметную активность — как вы помните, сегодня генпрокурор Юрий Чайка заявил о необходимости внесудебной блокировки сайтов, чей контент власти посчитают «экстремистским», «террористическим» или «разжигающим рознь».

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