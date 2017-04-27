О том, как в России паблики Disney, Discovery и Nickelodeon становятся экстремистскими

Публикуем крик души — типичную историю пользователя о том, как его личная страничка оказалась без вины виноватой и зацензурированной, а вместе с ней и множество других страниц, принадлежащих крупным компаниям, специализирующих в т.ч. на развивающем и развлекательном контенте для детей и подростков.

«В начале марта этого года я обнаружил, что не могу зайти в свой журнал на tumblr.com — браузер после нескольких неудачных попыток сообщал мне «Не удалось открыть страницу». Как правило, подобное происходит, когда тот или иной сайт внесён Роскомнадзором в реестр запрещённых, поэтому я первым же делом полез на reestr.rublacklist.net, потом перепроверил на eais.rkn.gov.ru и blocklist.rkn.gov.ru — нигде с списках запрещённых моего журнала с адресом denisjara.tumblr.com не оказалось.

Ну что, решил сделать звонок своему челябинскому провайдеру «Интерсвязи» на горячую линию. Служба поддержки сообщила мне со ссылкой на сайт «Антизапрет», который не является официальным реестром запрещённых на территории России сайтов, что мой журнал denisjara.tumblr.com входит в список запрещённых. Честно говоря, я был весьма шокирован этим известием. Моя паранойя тут же стала прокручивать в голове сотни вариантов, где и как я мог накосячить — от перепоста какой-нибудь голой дамы до наличия экстремистского комментария других «тумблерян» под каким-либо из моих постов. Я ещё раз перепроверил наличие denisjara.tumblr.com во всех возможных реестрах, в том числе и на Антизапрете, но ничего подобного там не обнаружил.

Пришлось обратиться за помощью к френдам в Фб. Проверка в других городах (Москва, Саратов, Уфа) показала, что там подобной проблемы не наблюдается. Также журнал без всяких проблем открывается челябинскими мобильными операторами Билайн и МТС. Блокируется мой блог только челябинским интернет-провайдером Интерсвязь. Никакого письма от Роскомнадзора с предупреждением и ссылкой на противоправный контент я не получал, точно также, как и от провайдера.

Пришлось написать официальное письмо в Роскомнадзор, который в конце марта сообщил мне — мой журнал ни в какие запрещённые на территории нашей прекрасной страны списки не внесён, и поэтому провайдер не должен блокировать доступ к ссылке. Ну а до того момента я совершил примерно пять звонков в компанию «Интерсвязь», которая ни разу не дала внятного ответа на мои вопросы, обещала перезвонить и, конечно, ни разу не перезвонила.

До официального ответа от Роскомнадзора я также успел пообщаться с администрацией службы «Запрещённая информация» (zapret-info). 21 марта получил после обращения к ним следующий вопрос: «Уж не на айпишниках 66.6.33.21 и 66.6.33.149 расположился ваш многострадальный блог?».

Признаться, этот вопрос мне, человеку, который несколько лет назад всего лишь зарегистрировался на ресурсе Tumblr.com, чтоб постить туда фоточки, мемчики, гифочки, основательно вынес мозг. Я никогда в жизни не озадачивался, на каком конкретно IP лежат мои блоги в покойном ныне ЖЖ, Facebook, твиттере или ВК. Зарегистрировался, зафрендился, опостился, и всё!

Ну ладно, окей. Погуглил, нашёл несколько вариантов сервиса Whois, загнал туда адрес своего сайта, и таки да — расположился он на айпишниках за номерами 66.6.32.21, 66.6.33.21 и 66.6.33.149. Два айпишника совпали:

Любопытство толкнуло меня на проверку данных айпишников в Реестре, и там, конечно, соседство оказалось адовым — «лоли», «гашиш», «хентай», «джихад»:

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=66.6.33.21

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=66.6.33.149

Но потом полученный мною ответ от РКНа несколько меня успокоил, мол, «не должны», «ошибочка вышла», а мозг додумывает «уж сейчас-то разберутся». Ага, кляйне наиво!





На горячей линии Интерсвязи мне продолжали парафинить мозг, строя совершенно фантастические предположения, что блокируется у меня журнал, поскольку он предлагает при заходе на него установить вредоносное ПО (Интерсвязь, меньше позволяйте своим девочкам лазать по сомнительным сайтам с рабочих компов!), что IP у меня «плавающий» и сегодня он в запрете, а завтра нет… Ну и опять кормили «завтраками», поэтому и решил вывести свою проблему в публичную плоскость, потребовав ответа или провайдера или Роскомнадзора в своём Фб.

Общение с официальными представителями провайдера в Фейсбуке напоминали разговор слепого с глухим. Один только совет лично мне связаться с администрацией Tumblr и попросить поменять IP чего стоит:

Спасибо, что не посоветовали написать сразу в ООН и Спортлото.

Естественно, провайдер тут же выхватил тонну заслуженного негатива от френдов, и в ходе не совсем приятного для Интерсвязи диалога выяснилось, что поскольку «Провайдер в праве ограничивать доступ к сайту, по решению высших органов власти, удобным и действенным способом, который был применён в этом случае», решать мою проблему они не будут. Дальнейшие апелляции к Роскомнадзору также ни к чему не привели — его представители отказывались вступать в публичную полемику, ограничившись продолжением переписки посредством электронной почты, откуда я также узнал, что они меня услышали, проблему поняли, но ничего делать не будут, поскольку их дебильные предписания заграничные сервисы в гробу видели:

Таким образом что мы имеем? Есть придуманный кретинами в 2012 году закон о запрещённой информации, выполнение которого в техническом плане хромает на обе ноги, обе руки, а также сразу все нейроны, ещё не до конца сожжённые горячей заботой о наших детях. Есть предсказуемо возникающие траблы при выполнении блокировок, поскольку запрещать мы умеем все, а вот переставить руки и мозги из одного места в другое — нет. Живущие в каменном веке, по сравнению с цивилизованным миром, законодатели, чиновники и обслуживающие их технари могут сколько угодно раздувать щёки, грозясь всё перезаблокировать, не делая при этом жизнь россиян хоть на толику хуже, в итоге занимаются любимым занятием всех предыдущих охранителей российских — стрельбой из пушки ядерными зарядами по стайкам воробьёв.

Меня многие спрашивали, мол, какого лешего я не пользуюсь VPN, Tor, всякими анонимайзерами и прокси. Естественно, я знаю об их существовании, однако я считаю, что если мой блог не нарушает ими же придуманные законы, то пусть они сами парятся на тему того, как соблюсти мои и моих читателей конституционные права. Как говорится, «Родил? Мучайся!».

Забавно ещё то, что якобы пекущиеся о детях новые российские цензоры вместе с моим пабликом перекрыли познавательные и ориентированные на детей блоги телеканалов Disney, Discovery и Nickelodeon:

disney.tumblr.com

discovery.tumblr.com

nickelodeon.tumblr.com

Конечно, зачем детям добрые мультики и передачи о том, как интересно на остальных кусочках нашей зелёно-голубой планеты жить?! Поставим-ка их в один ряд с педофилами и джихадистами, а вы, детки, обойдётесь деревянными игрушками, прибитыми к потолку.

После «проверки на экстремизм» блогов Диснея сотоварищи решил я прошвырнуться по журналам, когда-то признанных лучшими блогами Tumblr, и большинство из них также оказалось в бане провайдера «Интерсвязь»:

http://thischarmingcharlie.tumblr.com

http://hot-dog-legs.tumblr.com

http://thingsfittingperfectlyintothings.tumblr.com

http://emojinalart.tumblr.com

http://yachtcats.tumblr.com

http://buzzfeedminusgifs.tumblr.com

http://deshommesetdeschatons.tumblr.com

http://selfiesatfunerals.tumblr.com

http://adorablecareact.tumblr.com

http://drakeingbad.tumblr.com

http://beyoncearthistory.tumblr.com

http://sportballsreplacedwithcats.tumblr.com

http://badengagementphotos.tumblr.com

http://meowtfit.tumblr.com

http://wing-manning.tumblr.com

http://upworthyspringfield.tumblr.com

http://scorpiondagger.tumblr.com

http://whitemenwearinggoogleglass.tumblr.com

http://recycledmoviecostumes.tumblr.com

http://eddieslunch.tumblr.com

http://catsthatlooklikepinupgirls.tumblr.com

http://hipsterswhodresslikejackie.tumblr.com

http://100daystyleradamsmith.tumblr.com

Ответ официального представителя был всё таким же лаконичным:

Прэлестно!

Дорогие Роскомнадзор, Минкомсвязь, «Лига Безопасного интернета», госпожа Мизулина и все-превсе приложившие руку к 139-ФЗ, вы этот абсурдный закон придумали, вы и следите за его корректным исполнением. Только сделайте это не за счёт бюджета, а из своих зарплат. Чеки потом можете опубликовать в комментариях моего Фб.

С недоумением, Денис Хорошун».

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