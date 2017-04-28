В Грузии закрепят в Конституции право граждан на доступ в интернет

Проект поправок к Конституции Грузии предлагает закрепить право на доступ к Интернету, также известное как право на широкополосную связь. Это право заключается в том, что все люди должны иметь доступ к Сети для осуществления своих прав на свободу выражения мнений и других прав человека, которые зависят от обеспечения широкого доступа к Всемирной сети. Кроме этого, государство не должно необоснованно ограничивать доступ человека к Интернету. Закреплённое в Конституции право, по мнению авторов поправок, не только помогает двигать вперёд экономику и ускоряет социальное и политическое развитие, но и способствует прогрессу человеческого общества в целом.
Новая статья Конституции накладывает на правительство Грузии обязательства по целому ряду направлений. Изменения будут стимулировать развитие конкуренции на рынке, помогать в разработке законодательной базы для обеспечения доступности информации, а также окажут положительное влияние на множество других сфер и услуг, предоставляемых правительством, которые удобнее получать через интернет.
В сфере образования Грузии предстоит решить проблему, связанную с недостаточным доступом к высокоскоростному интернету в высокогорных регионах страны, и с этой целью правительство страны в настоящее время реализует два проекта. Первый проект – Off-net (Внесетевой) – находится на стадии реализации, и в ближайшее время мы услышим свежие новости о нём. Второй проект – Ваучеризация – реализуется грузинским Агентством инноваций и технологий. Оба проекта привлекут частные инвестиции в данный сектор, который прежде считался коммерчески малопривлекательным. Правительство Грузии уже начало процесс интернетизации всей страны. В данный процесс вовлечены государственные и частные компании, и стоит упомянуть о том, что участие частного сектора в этом процессе не уступает участию государственного сектора.
Подобные инициативы предпринимались в разных странах мира:
В случае Грузии упоминания о скорости интернета отсутствуют, а это означает, что предоставление доступа в сеть на скорости всего в 10 бит в секунду уже не будет считаться нарушением. Хотя загрузка файла размером в 1 гигабайт на такой скорости займёт 82 часа.
Внесение поправки в Конституцию может породить целый ряд правовых споров. В частности, дискуссионным будет вопрос о том, станет ли нарушением гарантированных Конституцией прав граждан решение того или иного провайдера приостановить предоставление услуг доступа в интернет по объективным причинам.
В России закрепить право россиян на доступ к услугам связи как средство реализации конституционного права на доступ к информации предлагалось Минкомсвязью в феврале 2016 года. Согласно этому законопроекту, операторы связи смогли бы размещать оборудование и интернет-кабели в подъездах многоквартирных домов без необходимости одобрения собственников всех квартир, что и обеспечило бы реализацию права жильцов на доступ к информации. Проект получил отрицательную оценку регулирующего воздействия и дальнейшего движения уже не имел.
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