Таможня стала ограничивать ввоз смартфонов и гаджетов, заказанных в зарубежных интернет-магазинах

К РосКомСвободе обратился наш пользователь, рассказав о ситуации, складывающейся вокруг трансграничных интернет-покупок, совершаемыми россиянами. После того, как ему на российской таможне «завернули» купленный на Aliexpress смартфон Xiaomi, он решил разобраться с этой проблемой, и обнаружил, что Федеральной таможенной службой РФ вместе с лоббистами, сотрудничающими с таможенниками, выработана цела схема недопуска покупок из-за рубежа:

«Помимо введения НДС, снижения лимитов и проверки нотификации для гаджетов (о ней Вы писали недавно), таможня занялась «борьбой с контрафактом». Делают они это с нарушением закона».

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В прессе недавно появилась информатизация об ужесточении таможенного контроля относительно интернет-покупок россиян, связанная якобы с желанием ограничить поток котрафактной продукции в Россию. ФТС анонсировала в первую очередь борьбу с «поддельными детскими автокреслами», которые российскими лоббистами продаются на территории РФ значительно дороже, чем если их заказывать за рубежом. Как всегда, власти здесь ссылаются на обеспокоенность за наших детей, что, впрочем, уже стало привычным маневром — прикрываясь заботой о подрастающем поколении, в жизнь уже было воплощено множество репрессивных законов, регулирующих интернет, последствия которых бьют и по свободе слова, и по бизнесу.

В том, что в действиях таможенников скорее проглядывает подозрительная и непрозрачная система, больше похожая на монопольный сговор с лоббистами, а не на заботу о качестве покупаемой россиянами продукции, указывает то, что «заворачивать на границе» начали не только детские автокресла, но и смартфоны, в частности — Xiaomi и Sony. Также поступают сообщения о возврате устройств BlackBerry, Chuwi и некоторых других компаний.

О новых правилах ФТС сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он советует пострадавшим от действий таможни подавать в суд, поскольку, по его словам, ведомство нарушает «правила почтовых отправлений частных лиц».

Господа покупающие за рубежом технику Xiaomi, Sony — вы столкнетесь с проблемами на таможне при пересылке, компании ограничили покупки в РФ — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) April 27, 2017

Кому-то с посылками Xiaomi и Sony может повезти и их пропустят, зависит от города и региона, но лучше не рисковать сейчас. — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) April 27, 2017

И последнее самое важное — если завернули посылку, то подавайте в суд на ФТС за нарушение правил, полгода или год, возможно выиграете — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) April 27, 2017

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Пользователь решил самостоятельно разобраться в возникшей проблеме. После того, как он обратился в ФТС с требованием разъяснить, почему его покупка была возвращена обратно производителю, таможенники в своём ответе сослались на «Таможенный кодекс Таможенного союза (ТС)», согласно которому в перечень почтовых отправлений, запрещённых к пересылке, относятся «контрафактные и пиратские предметы». В связи с чем, в посылке, адресованной нашему подписчику,

«Оренбургским почтовым таможенным постом был выявлен товар — портативный телефон «XIAOMI». …В рамках проведенной проверки документов и сведений было установлено, что товарный знак «XIAOMI» включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности на основании обращения правообладателя».

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Полученные от таможенных служб ответы:

Таможня Xiaomi

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Ещё в марте этого года письмом №14-40/12293 ФТС РФ уведомило свои подразделения, что на основании обращения правообладателя товарный знак «XIAOMI» внесен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. «В данном же письме, — недоумевает наш подписчик, — ООО «Смарт Оранж» отмечен как уполномоченный импортер, не как представитель правообладателя товарного знака «XIAOMI» в РФ. Хотя для таможни это видимо одинаковые вещи, раз они указывают в своих ответах, что ООО «Смарт Оранж» уполномоченный представитель правообладателя».

Поскольку признание товаров контрафактными не относится к компетенции таможенных органов, Оренбургская таможня «уведомила представителя товарного знака «XIAOMI» в Российской Федерации (ООО «СМАРТ ОРАНЖ») о ввозе товара — портативного телефона «XIAOMI» на территорию Евразийского экономического союза». Представитель правообладателя проинформировал оренбургских таможенников о том, что якобы данный товар обладает признаками контрафактности и возражает против его ввоза на территорию РФ. Поэтому товар был передан ФГУП «Почта России» для осуществления возврата в адрес отправителя.

Схема, выработанная таможней, достаточно проста: все международные почтовые отправления (МПО) с пометками «phone», «cell phone» в таможенной декларации вскрываются. Если обнаруживают смартфон Xiaomi, то его откладывают. Также поступают со смартфонами без нотификаций. Но методика определения «контрафактности», конечно, вызывает недоумение:

«Таможенники фотографируют смартфоны Xiaomi и отправляют фото в «Смарт Оранж», которые признают по фото (sic!) смартфон поддельным. Его возвращают обратно отправителю. Однако таможенный эксперт и другие компетентные лица имеют право устанавливать только признаки контрафактности, свидетельствующие о нарушении интеллектуальных прав».

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Контрафактным товар может быть признан только судом – «Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом» (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Никакой уполномоченный импортер или уполномоченный представитель в лице ООО «Смарт Оранж» это сделать не может.

Кроме того, п.15 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 г. N 15 нам четко указывает:

«При назначении экспертизы в связи с необходимостью исследования объектов авторского права и (или) смежных прав суды должны соблюдать требования о недопустимости привлечения в качестве экспертов или специалистов лиц, связанных трудовыми или договорными отношениями с правообладателями. В случае необходимости получения информации о специальных формах защиты объектов авторского и смежного права (специальные метки на дисках, художественных произведениях и т.д.), которые известны только правообладателю, его сотрудники и иные связанные с ним лица могут быть вызваны в суд только в качестве свидетелей».

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Таким образом, действия таможни в части признания документов, полученных от ООО «Смарт Оранж», имеющими достаточные основания о признании перемещаемого в МПО товара Xiaomi контрафактным, не правомерны.

А теперь подходим к самому интересному вопросу — «Кто продает Xiaomi в России?». Китайская Xiaomi официально вышла в Россию осенью 2016 года. «Официальными» себя поначалу называли несколько интернет-магазинов, но уже в начале октября 2016 года московское ООО «Смарт Оранж» объявило, что является официальным представителем и дистрибьютором Xiaomi в России. На своем сайте «Смарт Оранж» позиционирует себя как представительство «RDC Group в России и странах бывшего СССР». В свою очередь RDC Group презентуется как глобальная организация с офисами в Северной и Латинской Америке, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. «Группа включает в себя множество дочерних компаний из разных областей бизнеса, в том числе производство и дистрибуцию цифровых устройств и аксессуаров», — рассказывает своим клиентам «Смарт Оранж». На смартфонах и сопутствующих товарах, продающихся в официальных торговых точках «Смарт Оранж», указано, что импортёром является московская компания РДК.

Компания РДК специализируется на поставках аксессуаров для цифровой техники от различных производителей — чехлов, зарядных устройств, наушников. Владельцами РДК являются москвич Денис Черфас, уроженец Благовещенска Александр Перевозчиков и собственник логистической «ЛСМ Групп», член экспертного совета при ФТС России Аркадий Яшков. Приказ о внесении Аркадия Якова в состав Экспертно-консультативного совета по таможенной политике при ФТС России можно найти на сайте ведомства. Более того, Яшков входит к экспертный совет при ФТС уже не первый год.

Ситуация наталкивает на мысль, что российские ведомства всё чаще выступают лоббистами интересов разного рода российских монополистов, не совсем законными методами решающими свои коммерческие интересы. Причём побочные случаи перестают быть единичными. Россияне жалуются на необоснованный запрет на получение МПО со смартфонами в Оренбурге, практически то же самое творится на Кольцовской таможне в Екатеринбурге, пока «без сюрпризов» в этом плане работает Внуковская таможня в Москве, но многие пользователи боятся, что это только начало общероссийского «заворачивания» индивидуальных заказов смартфонов, сделанных за рубежом, особенно касаемо брендов, которые обзавелись в РФ своими «официальными представительствами». Недовольные пользователи создали на Change.org петицию с требованием разрешить выпуск телефонов XIAOMI, перемещаемых в МПО физлицами для личного пользования.

Давление на интернет-торговлю в России в последнее время только усиливается, и если раньше последствия от действий лоббистов и ангажированных политиков ощущали в основном представители отрасли, то всё чаще «под раздачу» попадают обычные россияне. Так, недавно на жителя Сургута, заказавшего игровую приставку Sony PlayStation 4 из Германии, было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России (штраф с конфискацией), поскольку таможенники признали в игрушке «шифровальное средство».

В конце прошлого года житель Санкт-Петербурга заказал в интернете GPS-трекер как элемент охранной системы машины, чтоб знать — где находится транспортное средство в случает угона, и стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого против него Следственным комитетом РФ. Автолюбителю грозило до 4 лет колонии-поселения, либо штраф в двести пятьдесят рублей по статье УК РФ 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Дело удалось замять, но этот случай тоже не единичный — недавно по этой же статье был на 20 000 рублей оштрафован житель Красноярска. Он также приобрёл GPS-трекер на AliExpress.

Получается, естественное право россиян на приобретение необходимых им вещей приводит если не к уголовным делам, так к ненужным нервотрёпкам. Правила относительно онлайн-покупок меняются неожиданно для всех, силовики и чиновники трактуют их как им заблагорассудится, поселяя в гражданах неуверенность при осуществлении трансграничных покупок в Сети, а также перманентный страх столкнуться или с потерей товара, заказанного для личных нужд и средств, оплаченных за него, или даже с возбуждением административных и уголовных дел за осуществлении такого заказа. По нашему мнению, внушение такого страха гражданам — это один из подходов лоббистов, добивающихся ужесточения правил транснациональных интернет-покупок россиян.

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