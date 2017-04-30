Facebook снова отказал России в предоставлении пользовательских данных

Популярная соцсеть Facebook опубликовала очередной отчёт о государственных запросах (Transparency Report) за второе полугодие 2016 года. За это время ею было получено в общей сложности 64279 запросов от правительств разных стран с требованием предоставить данные о пользователях. По сравнению с первой половиной 2016 года, количество запросов увеличилось на 9%.

Подавляющее число запросов приходится на США, и 83,46% из них был Фейсбуком удовлетворены. Также в массовом порядке интересовались аккаунтами своих граждан Франция, Великобритания, Индия, Германия, Бразилия, Италия, Пакистан и Польша (все эти страны делали запросы на тысячу и более аккаунтов своих граждан), и процент удовлетворения их запросов был также высок, как и в случае с Соединёнными Штатами.

Россия потребовала данные всего о четырёх пользователях, но даже о них Facebook решил не сообщать никакой информации властям. Компания не поясняет, по каким причинам было принято данное решение. Также не сообщается, какая информация интересовала российские власти. Тем не менее, по требованию Роскомнадзора Facebook ограничил доступ к нарушающим российские законы материалам, связанным с экстремизмом, торговлей алкоголем, незаконными азартными играми, пропагандой суицида и членовредительства, в 121 случаях.

По словам представителей Facebook, львиная доля всех запросов в мире связана с уголовными преступлениями, такими как ограбления и похищения. В основном власти запрашивают базовую информацию о подписчике, например, его имя, контент учетной записи, данные об IP-адресе и как долго он является пользователем соцсети.

Предыдущие случаи подачи российскими властями запросов на раскрытие данных пользователей также ни к чему не приводили — Facebook отказывался их предоставлять, но при этом тоже соглашался ограничивать доступ к материалам, которые нарушали российское законодательство.

Полный отчет Transparency Report от Facebook по всем странам:

Facebook Government Report за II полугодие 2016 года

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