Википедия заблокирована в Турции

Турция сегодня заблокировала доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia. На территории Турецкой республики недоступны все языковые версии Wiki, причины ограничения доступа не называются.

BREAKING Turkey blocks access to @Wikipedia, Turkey's IT authority says it took "administrative measure", providing no further explanation. pic.twitter.com/TGbIRQnmKt — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) April 29, 2017

Блок, затрагивающий все языковые версии онлайн-ресурса в Турции, был введён в 8:00 утра по административному распоряжению турецких властей, говорится в заявлении группы мониторинга блокировок Турции (TurkeyBlocks), причём блокировка, как указали активисты несколько позже, осуществляется внесудебно:

Подтверждение суда о полной блокировке онлайн-энциклопедии может быть получено уже в ближайшее время, утверждают турецкие СМИ. Жителям Стамбула доступ к любым страницам Вики невозможен без использования VPN, и, по мнению TurkeyBlocks, потеря доступности связана с использованием все тех же интернет-фильтров, которые часто применяются властями для цензурирования контента в стране.

Türkiye'de Wikipedia'ya erişim engeli: "İdari tedbir"in nedeni bilinmiyor https://t.co/wRZUkpKsME — BBC Türkçe (@bbcturkce) April 29, 2017

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Напомним, осенью прошлого года группа TurkeyBlocks отмечала отключение Facebook, Twitter и YouTube в некоторых регионах Турецкой республики — для этого власти использовали «метод дросселирования», когда происходит замедление некоторых веб-сайтов до такой степени, когда ими уже невозможно пользоваться. Примерно такими же способами действовали власти нескольких африканских стран во время акций протеста, связанных с результатами выборов, которые, по мнению протестующих, были сфальсифицированы. По мнению многих экспертов, подобное «замедление интернета» тоже является проявлением цензуры.

Зимой 2016 года властями Турецкой республики был ограничен прямой доступ к анонимной сети Tor, а также множества VPN-сервисов: VPN Master, Hotspot Shield VPN, Psiphon, Zenmate VPN, TunnelBear, Zero VPN, Private Internet Access VPN, Espress VPN, IPVanish VP и VyprVPN.

Готовность вводить подобные меры и в РФ озвучивали недавно российские власти. Так, Правительство РФ заявило о намерении внести в действующие регулятивные документы поправки, которые позволят «замедлять» доступ к сайтам иностранных и российских компаний, которые нарушают законодательство. А чуть больше недели назад в распоряжение РосКомСвободы попал разработанный Медиа-коммуникационным союзом в сотрудничестве с Советом Безопасности РФ законопроект, регулирующий деятельность анонимайзеров и VPN в России. Согласно документу, планируется запретить функционирование на территории нашей страны любых средств обхода блокировок, если они дают возможность посещать внесённые в Реестр запрещённых сайты.

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