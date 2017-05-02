Подписан и опубликован закон об аудиовизуальных сервисах

На официальном интернет-портале правовой информации закон опубликован как Федеральный закон от 01.05.2017 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Больше двух недель назад во втором и третьем чтениях законопроект об аудиовизуальных сервисах приняла Госдума, а 26 апреля он был одобрен Советом Федерации.

Изменения, согласно ему, вносятся в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также отдельные законодательные акты. Новым законом вводится понятие «владелец аудиовизуального сервиса», устанавливаются его обязанности, и регулируется деятельность таких сервисов. В силу документ вступает с 1 июля 2017 года.

Теперь владельцы онлайн-кинотеатров будут обязаны не допускать использование своего аудиовизуального сервиса для «совершения уголовно наказуемых деяний», в том числе «распространении материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» или же «публично оправдывающих терроризм».

Кроме того, законом устанавливается, что владеть таким аудиовизуальным сервисом может только российское юридическое лицо, либо же россиянин, который не имеет гражданства другого государства. Иностранцам, в свою очередь, можно будет владеть более 20% сервиса только в случае, если количество пользователей этого аудиовизуального на территории России составляет менее 50% от общего количества его пользователей, — и то лишь в том случае, если это будет согласовано с правительственной комиссией. Все эти ресурсы, согласно документу, включат в специальный реестр. Его созданием и ведением займется Роскомнадзор.

Ещё на заре появления этого законопроекта эксперты и представители отрасли назвали его избыточным, повторяющим некоторые другие уже существующие законы, а также лоббистским и коррупциногенным. А перед вторым и третьим чтениями, проведёнными в один день в Госдуме, в законопроекте «откуда ни возьмись» возник пункт, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов устанавливать счётчики посещений сайта. По мнению экспертов в области IT- и медиарынка,

«данным законопроектом лоббируется монополизация рынка счётчиков обращений на интернет-ресурсы компанией LiveInternet, которая, насколько нам известно, принадлежит господину Клименко, который является советником Президента РФ. Счётчики от господина Клименко, которые обязательны к установке, — это первый шаг к монополизации рынка BigData игроками, которые будут назначены отдельными представителями государственной власти, что в корне неверно. В частности новая версия законопроекта дополняет обязательства в т.ч. новостных агрегаторов (частичное регулирование которых также внезапно появляется в новом варианте законопроекта об онлайн-кинотеатрах) установить специальную программу — счетчик обращений, из списка программ, который определит РКН».

.

Судя по всему, направленный на выдавливание иностранных онлайн-кинотеатров из Рунета закон какой-то ощутимой пользы для бюджета страны не принесёт, позволив получить лишь сиюминутную выгоду скрытым бенефициарам, а также будет время от времени искусственно применяться против особо несговорчивых ресурсов. В остальном он никакого смысла, как и множество других регулирующих Рунет законов, не несёт.

Но попытки лоббистов «защитить» свои интересы в вопросе интернет-кинотеатров прослеживаются в ещё одном совершенно незаконном, нарушающем фундаментальные права граждан законопроекте о регулировании анонимайзеров, VPN, а также поисковиков предпринимаются одним из составителей закона 87-ФЗ — Медиа-коммуникационным союзом (МКС). Согласно этому законопроекту, анонимайзеры и VPN обязаны будут сотрудничать с Роскомнадзором, который предоставит им доступ к Реестру заблокированных сайтов, и задачей VPN-сервисов станет внесение и у себя в бан-лист запрещённых интернет-страничек. Совершенно очевидно, что и эта мера будет временной, поскольку вряд ли всемирно известные сервисы, предоставляющие средства для обхода блокировок, выстроятся в очередь перед российским надзорным ведомством с целью сделать бессмысленным своё существование на территории Российской Федерации. Также сложно себе представить, что такие всемирно известные сервисы, как, например — Tor, захотят низводить до нуля свою репутацию. К тому же, этот закон, если он будет принят, даст толчок развитию новых интернет-сервисов, предоставляющих анонимный доступ к Сети — никакая надзорная служба не будет в силах оперативно блокировать их, особенно после того, как собственноручно загонит эту отрасль в тень.

.



.

Читайте также:

Экспертный совет при Правительстве РФ раскритиковал законопроект Медиакоммуникационного союза по регулированию Рунета

🔓

Сомнительные инициативы о регулировании мессенджеров и онлайн-кинотеатров предложили отправить в мусорное ведро

🔓

Онлайн-кинотеатрам разрешили проводить предвыборную агитацию, но иностранное владение ограничат

🔓

Законопроект об онлайн-кинотеатрах прошёл в Госдуме первое чтение

🔓

Скандальный законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров внесён в Госдуму

.

