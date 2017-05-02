02.05.2017
Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов мессенджеры BlackBerry, Imo и Line
Популярные мессенджеры отказались признать себя организаторами распространения информации и предоставлять данные о своих пользователях и их взаимодействиях российским властям

bbm line imo

Российское надзорное ведомство стало достаточно активно вносить в реестр запрещённых сайтов организаторов распространения информации, отказавшихся сотрудничать с российскими властями. В их число вошли мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. 

Imo.im: reestr.rublacklist.net/search/?q=5-Restricting
LINE: reestr.rublacklist.net/search/?q=7-Restricting
Vchat: reestr.rublacklist.net/search/?q=8-Restricting
BBM: reestr.rublacklist.net/search/?q=9-Restricting

В реестр инфопосредники-«отказники» вносятся именно с такой пометкой «Restricting». По соответствующему порядковому номеру которого можно будет отслеживать и блокировку всех сервисных IP-адресов и технических доменов данных сервисов, если это произойдет в будущем.

На текущий момент Роскомнадзор внёс в реестр запрещенных сайтов только непосредственно сами порталы данных мессенджеров и ряд их IP-адресов.

Restricting-05.2017

Напомним, что ранее под такую блокировку внесён отказавшийся соблюдать правила для организаторов распространения информации (осуществлять слежку за пользователями и предоставлять данные о юзерах российским правоохранителям) сервис онлайн-рации Zello: reestr.rublacklist.net/search/?q=zello.com
А также его технические ресурсы: reestr.rublacklist.net/search/?q=4-Restricting

В 2015 году по той же причине под блокировку попала мультиязычная социальная сеть Dudu, которой ранее в 2013 году министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров предлагал разработать модель системы для предоставления государственных услуг в электронном виде. Такая вот ирония отношений формата «Бизнес & Государство».

Одним словом, у россиян появился ещё один индикатор безопасности того или иного сервиса — наличие его в Реестре запрещенных сайтов с пометкой «Restricting». Ведь это означает, что компания-владелец этого сервиса отказалась предоставлять данные о своих пользователях согласно абсурдному с правовой и технологической точки зрения закону, который расширится с июля 2018 года нормой о хранении и предоставления российским спецслужбам и всей внутренней переписки пользователей согласно принятому «пакету Яровой».

В марте этого года первым из иностранных сервисов «сломался» мессенджер Threema, позиционирующий себя как «защищённый», а недавно в Реестре организаторов распространения информации оказался сайт знакомств Badoo, который отныне будет докладывать обо всех ваших связях условному «товарищу майору» по первому требованию.

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UPD. 
Реакция СМИ и пользователей: 

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don but rks

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