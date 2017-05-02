Библиотекарям хотят навязать цензуру при их общении в интернете

Российским библиотекарям могут запретить обсуждать в интернете политику, религию, межнациональные отношения и проблемы на работе. С такой инициативой выступила Российская библиотечная ассоциация (РБА), куда входят более 500 учреждений, включая Президентскую библиотеку и Российскую государственную библиотеку, а также библиотеки ряда вузов и музеев.

«Правила поведения в социальных сетях», в конце апреля этого года прошедшие утверждение рабочей группой «Библиотеки и социальные медиа», рекомендуют:

«…воздержаться в публикациях в социальных сетях, блогах и форумах от резких заявлений любой окраски по вопросам: политики, национальности, сексуальной ориентации, религии. А также от публикаций порнографического, агрессивного, оскорбительного характера».

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В документе отмечается, что сотрудник библиотеки имеет полное право обсуждать с друзьями и близкими свою работу, «однако необходимо воздержаться от негативных замечаний в адрес библиотеки или её читателей в публичном поле».

После того, как документ оказался в распоряжении СМИ, он исчез с сайта РБА. Администрация портала связывает это «с большим количеством полученных откликов на первый проект документа». Но «Ъ» успел выложить копию у себя на сайте.

Успевший ознакомиться с документом юрисконсульт Конфедерации труда России Дмитрий Якушев заявил, что считает его «очевидно противозаконным». «Прежде всего, это нарушение Конституции, которая гарантирует свободу слова и возможность распространять информацию,— сказал юрист.— Ограничить эти права для госслужащих возможно только федеральным законом, а не какими-то ведомственными инструкциями». По мнению эксперта, введение таких правил является попыткой распространить трудовые отношения и на нерабочее время: «Работодатель может запретить пользоваться на работе соцсетями, если хочет. Но он не имеет права контролировать личную жизнь работника. А тут авторы требуют, чтобы сотрудник 24 часа жил по правилам работодателя».

Юрист советует работникам библиотек письменно выразить свое несогласие с подобными требованиями. «Согласно ст. 8 Трудового кодекса, если локальный нормативный акт не соответствует закону, то работник не должен его исполнять,— сказал господин Якушев.— В случае какого-либо взыскания библиотекарь должен обратиться в прокуратуру, трудовую инспекцию и суд — вплоть до ЕСПЧ».

Ведущий библиограф группы социально-экономических наук Российской национальной библиотеки Никита Елисеев считает, что когда человек выходит с работы и садится за свой стол — он уже не работник госучреждения. Он находится в своей личной сфере, в своих соцсетях. Он может говорить все, что угодно — в том числе и о том, где он работает. Он имеет полное право критиковать начальство или хвалить.

Правда, наличие расхождений с Трудовым кодексом не помешало депутатам Госдумы в прошлом году принять закон 224-ФЗ, регламентирующий использование социальных сетей чиновниками. Закон обязывает госслужащих сообщать, в каких соцсетях и форумах они участвуют и под какими именами. Эту статью разработали два скандальных депутата Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) и Владимир Бурматов («Единая Россия»). Главной целью такого регулирования является «обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики». Фактический же запрет на публичное выражение собственного мнения с политическим или остросоциальным окрасом для госчиновников существует уже давно.

Почему вдруг работников библиотек решили приравнять в каком-то роде к госслужащим, остаётся непонятным.

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