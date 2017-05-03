Администрация Екатеринбурга заплатит почти полмиллиона за выявление 3000 «интернет-экстремистов»

О том, что администрация Екатеринбурга объявила интернет-охоту за «сетевыми экстремистами», стало известно после размещения соответствующего заказа на сайте госзакупок. Как указывается в документации, цель исследования — выявление намеренного и направленного распространения пользователями социальных сетей, сайтов и форумов информации, противоречащей действующему законодательству. Анализировать форумы и блоги нужно так, чтобы выявить в них скрытые и очевидные экстремистские материалы. Подрядчик также подготовит аналитический отчет по итогам проведенной работы. Под вторым этапом заказчики из мэрии предполагают проведение опроса, 50 интервью, и формирование фокус-групп из 100 человек.

Итогом работы будет двухсотстраничный доклад с анализом и характеристиками пользователей соцсетей, в выборке должно быть не менее 3000 человек. Цена вопроса — 450 тысяч рублей.

На финальном этапе доклад будут разбирать некие эксперты, они же выступят с докладом и презентацией для заказчика — администрации Екатеринбурга. Предполагаемые дальнейшие действия с полученными сведениями пока неизвестны.

В заявке властей Екатеринбурга указано, что целью комплекса работ по выявлению «экстремистов» является изучение выбора времени, информационного ресурса и площадки для размещения «экстремистом» сведений, противоречащих действующему законодательству РФ.

ВНИМАНИЕ! К «Администрации города Екатеринбурга» мэр Евгений Ройзман не имеет никакого отношения. Глава администрации, коим сейчас является Александр Якоб, назначается Екатеринбургской городской Думой, а сама администрация города не является мэрией в привычном для нас понимании — это исполнительный орган власти на территории муниципального образования «город Екатеринбург». Непосредственно же Евгений Ройзман был избран жителями Екатеринбурга мэром города в ходе выборов, а не назначен «сверху», и официально его должность называется «глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы». Поскольку в некоторых СМИ инициатива администрации Екатеринбурга ошибочно ассоциируется с Ройзманом, РосКомСвобода решила разъяснить эту ситуацию.

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