Правообладатели обвиняют Яндекс.Музыку в расширении пиратства

В сервисе «Яндекс.Музыка» пользователям стала доступна возможность загрузки своего контента и обмена им с другими слушателями, рассказал представитель компании. По его словам, схожая модель есть у соцсетей ВКонтакте, «Одноклассники», видеохостинга YouTube и стримингового аудиосервиса Soundcloud.

Собственную аудиозапись можно добавить в коллекцию и выбрать, будет ли она доступна только для его личного прослушивания или для всех пользователей. Треки от партнеров Яндекс.Музыки будут показываться в поисковой выдаче выше, чем загруженные пользователями.

Как отметил представитель компании, услуга направлена на начинающих артистов, которые «не всегда готовы озаботиться оформлением прав на свою музыку и работать с дистрибьюторами», но при этом хотят поделиться своим творчеством. Также загрузка контента будет полезна в случае, если пользователи сами покупают отдельные песни и альбомы на других сервисах и хотят их добавить к себе в Яндекс.Музыку.

Однако нововведения Яндекса не понравились правообладателям. По словам гендиректора Warner Music Russia Александра Блинова,

«Яндекс не согласовывал это нововведение с правообладателями, и мы категорически против. К сожалению, Яндекс встает на путь массового нарушения авторских и смежных прав и перекладывания ответственности на пользователей, в то время как другие компании понимают бесперспективность подобных действий и трансформируют свои музыкальные сервисы».

.

Для правообладателей это лишняя головная боль, добавляет источник в крупной звукозаписывающей компании: им придется постоянно отслеживать, не нарушаются ли их права. Кроме того, музыкантов ждут большие проблемы, если, например, в интернет раньше времени утечет их альбом и будет распространяться через один из крупнейших музыкальных сервисов, считает он.

Представитель Яндекса говорит, что компания предусмотрела систему защиты контента. В том случае, если пользователь загрузит трек, который принадлежит музыкальным издательствам — партнерам Яндекс.Музыки, то за его прослушивания будут идти отчисления правообладателям – это не будет зависеть от того, с какой подписью будет загружен трек и в каком качестве. Сервис будет сканировать загружаемые файлы и включать статистику о прослушиваниях этих файлов в отчеты правообладаталей.

Кроме того, Яндекс создал свою систему распознавания контента, аналогичную технологии Content ID у YouTube, когда аудиофайл сканируется для создания уникального отпечатка фонограммы. В момент загрузки файла пользователем система будет сканировать его и сравнивать с базой отпечатков, имеющейся в распоряжении сервиса. «Если загружается контент, которого нет в базе, по жалобе правообладателя общий доступ к нему блокируется до выяснения обстоятельств», — сообщает Яндекс.

.



.

Читайте также:

Российские продюсеры хотят запретить поисковые запросы «скачать» и «смотреть бесплатно»

🔓

Правообладатель: Цой наш!

🔓

IT-бизнес раскритиковал новое предложение Минкульта о внесудебной блокировке «пиратских» сайтов

🔓

У ФАС претензий к Google больше нет — компания заплатит штраф ₽438000000

.