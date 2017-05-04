Роскомнадзор начал блокировать десятки технических сервисов запрещённых в РФ мессенджеров

Недавно Роскомнадзор внёс в Реестр запрещённых сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Блокировка этих сервисов, наверное, прошла бы незаметно для всех, если бы РосКомСвобода в ходе очередного мониторинга не обнаружила факта внесения их в Реестр. Кроме этого, мы заметили одну особенность — все сервисы, отказавшиеся сотрудничать с российскими властями, а в данном случае — быть внесёнными в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ), блокируются российским надзорным ведомством с пометкой «Restricting». Ранее таким «отказником» стала онлайн-рация Zello.

Мы несколько модифицировали раздел мониторинга организаторов распространения информации для более наглядного восприятия: теперь там можно увидеть сразу и те сайты и сервисы, которые внесены в соответствующий реестр ОРИ (со всеми вытекающими обязанностями по слежке за пользователями и предоставление данных компетентным органам) и те, кто заблокирован по причине отказа признавать себя ОРИ.

Роскомнадзор, между тем, решил всерьёз подойти к блокировке мессенджеров, которые ранее были внесены в реестр запрещенных сайтов только своими порталами — теперь по каждому их них уже значатся и дополнительные технические ресурсы:

LINE: reestr.rublacklist.net/search/?q=7-Restricting

BBM: reestr.rublacklist.net/search/?q=9-Restricting

Imo.im: reestr.rublacklist.net/search/?q=5-Restricting

Глава РосКомСвободы Артём Козлюк считает, что в скором времени мы можем увидеть в запрещенном реестре десятки коммуникаторов. Также Роскомнадзор будет договариваться с App Store и Google Play, чтобы они ограничили доступ к этим мессенджерам в России. Как уже это было сделано в отношении Linkedin. При этом, по мнению Козлюка, вряд ли Роскомнадзор преследует конечную цель заблокировать какой-либо интернет-ресурс:

«Если говорить про организацию внесения компаний в реестр запрещенных, то это решение выносит ФСБ, оно дает данные Роскомнадзору, и он уже пытается принудить к сотрудничеству компании этих сервисов. В реестр сотрудничающих с РКН компаний уже внесены социальные сети ВКонтакте, Mail.ru и множество других ресурсов. Попадание в этот реестр означает, что они должны собирать все метаданные о действиях пользователей, а затем предоставлять их спецслужбам. А с момента вступления закона Яровой, они должны хранить у себя всю внутреннюю переписку пользователей, и предоставлять ее по запросу компетентных органов. В ближайшее время ФСБ и Роскомнадзор будут требовать такие данные от крупных мессенджеров, таких как Тelegram. Если они откажутся, то с высокой степенью вероятности они будут внесены в реестр под блокировку. Но это не значит, что они перестанут работать в России. Например, тот же Zello работает, хоть и с небольшими техническими трудностями. Но все эти блокировки, не должны критически сказаться на мессенджерах. Потому что пользователи за время блокировок поняли, что надо запасаться какими-то техническими средствами, чтобы в будущем получить доступ к своим любимым сервисам».

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Напомним, относительно способов обхода блокировок власти уже предприняли соответствующие шаги. Недавно Медиа-коммуникационный союз (МКС) разработал законопроект, регулирующий деятельность VPN, анонимайзеров и поисковиков. Согласно ему, отказавшиеся вносить в «чёрный список» запрещённый на территории России сайты VPN и анонимайзеры будут также заблокированы на территории нашей страны. Правда, насколько это возможно технически, неизвестно. К примеру, «лидер» в области цензуры — Китай уже много лет безуспешно пытается бороться с сервисами, позволяющими обходить блокировки, но только этой зимой заявил об объявлении вне закона не прошедших сертификацию государства VPN, однако как далеко государственные технические спецы продвинулись в этом вопросе, неясно. Возможно, это было очередной бравадой для запугивания населения.

С момента публикации статьи об ограничении доступа к вышеперечисленным мессенджерам на территории России, на эту новость успели отреагировать как пользователи соцсетей, блогеры, эксперты, так и само российское надзорное ведомство.

Напомним, что в день появления публикации РосКомСвободы глава пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил блокировку сервисов:

«Мы совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации. Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом. Дадут данные — будут исключены из реестра. В законе чётко процедура прописана. Первичное требование — пять дней на ответ. Нет ответа — уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации, 15 дней на исправление. Далее — блокировка».

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Также он пояснил, что «пока» блокировка не влияет на их работу в России. Из его слов следует, что перечисленные сервисы не ответили на запросы из ведомства, что в Роскомнадзоре расценили как отказ регистрироваться в качестве организаторов распространения информации.

Из всех четверых внесённых в реестр Роскмнадзора сервисов мессенджер Line — наиболее популярный. Созданный в Японии, Line популярен почти по всей Юго-Восточной Азии: если в Китае массовым стандартом среди мессенджеров считается WeChat, то, например, в Таиланде аккаунт в Line равноценен номеру телефона и отображается на витринах магазинах и визитках.

Ампелонский не ответил, направлялись ли аналогичные запросы к популярным в России WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram: «Всё узнаете по мере принятия решений по конкретным сервисам».

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк предполагает, что российское надзорное ведомство пытается таким способом договориться с с сервисами, «предупредительно» внеся их в реестр, чтобы привлечь внимание:

«…Можно также сказать, что эта блокировка — показательный удар. С одной стороны, попытка принудить эти сервисы к сотрудничеству, с другой — намек более популярным мессенджерам, тому же Telegram. Не думаю, что это как-то испугает [создателя мессенджера] Павла Дурова — он уже не первый год заявляет, что не сотрудничает и не собирается сотрудничать ни с российскими, ни с какими-либо другими спецслужбами. Думаю, он давно морально готов, что его сервис заблокируют в России, и возможно, у него подготовлены какие-то технические меры на этот случай. С WhatsApp и Facebook Messenger, наверное, прорабатываются какие-то сложные договоренности, потому что Роскомнадзор не может вот так — вжух — и заблокировать Facebook. Думаю, в течение ближайших месяцев мы увидим, где более сговорчивое руководство, а где нет.

Пока заблокированы не самые популярные у нас, но достаточно крупные мессенджеры. Это можно сравнить с блокировкой LinkedIn в России — сеть широко известна в мире, это главная соцсеть для поиска деловых контактов, но в России она менее известна [по сравнению, например, с Facebook].

Это довольно крупные мессенджеры, в особенности Line — это корейско-японская разработка, и он очень популярен в Юго-Восточной Азии, даже является в некоторых странах мессенджером номер один; всего — порядка 200 миллионов пользователей. Конечно, в России он не так популярен, но поскольку существуют русскоязычные интерфейс и сайт — значит, и на российский рынок в компании нацелены. Главный мессенджер Blackberry-устройств — Blackberry Messenger — также больше популярен в мире, чем в России. Imo тоже хорошо известен.

Возможно, заблокированные сейчас сервисы в будущем исключат из этого списка — когда владельцы узнают о блокировке и начнут плотнее сотрудничать с Роскомнадзором. Если они перекочуют из реестра запрещенных сайтов в реестр «организаторов распространения информации», это будет означать, что они начали сбор данных пользователей. В этом смысле, по двум этим реестрам можно определять степень защищенности сервисов».

Блокировка мобильного приложения вкупе с сайтом ресурса – несложная задача, говорит человек, близкий к одному из операторов, как правило, современные приложения обращаются к конкретным ресурсам, блокировка которых дает блокировку и приложений тоже. У регулятора есть опыт исключения заблокированного ресурса из магазинов Google и Apple. В январе AppStore и Google Play удалили из своих российских магазинов приложение заблокированного LinkedIn.

Представители Google, МТС, «Вымпелкома» и Tele2 отказались комментировать возможность блокировки приложений их средствами. «Мегафон» будет действовать в соответствии с законодательством, обещает его представитель.

«Случайные сервисы», к которым относятся заблокированные в России BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, продолжат игнорировать Роскомнадзор, заявил российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев:

«Те законы, которые у нас сейчас существуют, они по сути обязывают закрыть доступ ко всем внешним сервисам, потому что так или иначе они нарушают российское законодательство, даже не зная об этом. И, попадая под какие-то раздачи Роскомнадзора, случайные сервисы не испытывают какой-то необходимости в том, чтобы исполнять российский закон. Это и бессмысленно. Ни к чему позитивному это приводить не будет. Это будет приводить к ограничению получения информации российскими гражданами».

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По мнению интернет-омбудсмена, блокировок в Роскомнадзоре будет больше.

«Конечно, блокировка Роскомнадзора ломает суть интернета, потому что она фактически изменяет принципы получения людьми информации. Винить в этом Роскомнадзор невозможно, он исполнительный орган. Нужно винить депутатов, которые принимали такого рода законопроекты. В дальнейшем количество блокируемых сервисов будет больше», – заявил Мариничев.

Работа подобных законопроектов убивает IT-сегмент и отпугивает инвесторов, считает интернет-омбудсмен: «С одной стороны мы пропагандируем инвестиции в IT-компании, а с другой мы такими вещами уничтожаем отрасль как таковую. Никому не придет в голову инвестировать в IT, которая находится под угрозой существования».

Также, по мнению Мариничева, блокировка Роскомнадзором вышеперечисленных мессенджеров — всего лишь отражение сложившейся на сегодняшний день ситуации, когда интересы общества, прежде всего, молодых и активных россиян, вступают в противоречие с тем, что делают законодатели. И те, и другие видят интернет-среду совершенно по-разному: если общество ее освоило и успешно в ней ориентируется, не понимая, зачем и для чего государство его в этом ограничивает, то власти придерживаются привычной тактики «запретить и не пущать». Строго говоря, сети развиваются по тому сценарию, который прогнозировали еще 2-3 года назад.

«Закон носит избирательный характер, позволяя время от времени находить причины, чтобы кого-то закрыть. Но тогда было бы проще заблокировать всех сразу, а потом открывать тех, кто выполнит требования закона. Эта ситуация напоминает выборочные отзывы лицензии у банков — если закон можно трактовать двояко, то почему бы не закрыть их все, а затем открывать те, которые соответствуют закону?» — говорит интернет-омбудсмен.

Мариничев также прогнозирует, что вскоре Росисто столкнётся с проблемой, решения которой у государства в настоящий момент попросту нет:

«Речь идет об информационных сервисах, имеющих децентрализованный характер. То есть, у них нет ни четкой структуры собственности, ни юридического лица, которому можно было бы предъявить претензии. Таких сервисов сегодня становится все больше. Эти так называемые «сервисы общественного договора» ведутся силами самих граждан, и регулятора для них на сегодняшний момент нет. Невозможно и запретить их. Это и станет тем новым вызовом, который мы сегодня провоцируем всевозможными ограничениями. Данные сервисы вступают в противоречие с госуправлением, а оно, в свою очередь, не ладит с обществом, которое уже вплотную подошло к очередному витку «информационного перелома». Учитывая технологическую неграмотность тех, кто принимает законы, на сегодняшний день сложно предположить, какими могут быть законодательные поправки, способные исправить ситуацию».

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Вероятность же блокировки таких сервисов, как WhatsApp и Telegram Мариничев считает достаточно низкой.

Журналист и блогер Александр Плющев также заметил, что Роскомнадзор отрабатывает блокировки по не самым популярным в России сервисам, о которых большинство российских пользователей не имеют ни малейшего представления, и давление на малоизвестные для россиян мессенджеры — не более чем попытка чиновников изобразить бурную деятельность, не провоцируя массового недовольства пользователей. Плющев также уверен, что игнорирование требований Роскомнадзора будет продолжаться, поскольку эти сервисы официально не работают в России, у них нет здесь представительств, российский рынок для любого из них не является сколько-нибудь серьезным. К тому же выполнить предъявляемые российскими властями требования достаточно непросто, поскольку понятие «пользователь из России» — довольно условное. «То ли определять по IP, то ли по тому, какую страну выставил пользователь в настройках, то ли, на каком языке общается. Ни один из этих способов и даже все они вместе не дают полного охвата. А это значит, что и никаких гарантий сотрудничество с властями не дает: в любой момент можно найти «неучтенных» россиян и блокировать сервис, — пишет Плющев. — Плюс репутационные издержки: мессенджеры, для которых конфиденциальность и приватность данных пользователей является критически важной характеристикой, не могут вот так запросто сдавать своих пользователей тем, кто прочно занимает верхние строчки в списках «врагов интернета». В этом свете крайне интересен случай с месенджером Threema, пока единственным зарубежным сервисом, попавшим в «белый список» Роскомнадзора».

Некоторые эксперты, а также представители Роскомнадзора, между тем, делают заявления, что заблокировать на территории России куда более популярные WhatsApp и Viber — не такая уж проблема.

Высокопоставленный чиновник надзорного ведомства заявил журналистам:

«Да, WhatsApp, Viber, Телеграм могут быть заблокированы хоть завтра, если такое решение будет принято компетентными органами. Чисто технически здесь нет каких-то запредельных сложностей: это может быть блокировка как простая, так и для особенно хитрых. Простая блокировка — это удалить приложения из магазинов главных платформ, лишая пользователей возможности скачать мессенджер или его обновленную версию со смененными серверами, заблокировать сайты мессенджеров и установить блокировку по IP-адресам серверов, с которыми мессенджеры связываются для получения и передачи сообщений, звонков, и т.д.».

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По мнению эксперта, такого в большинстве случаев и для большинства пользователей достаточно: из 100% чатящихся не станут взламывать свои смартфоны, устанавливать «джейлбрейки» и root-права, морочиться с VPN».

«Умная — это когда используется оборудование DPI, которое позволяет анализировать трафик даже в случае защиты его VPN. Оно установлено на точках пиринга и на основных операторах интернет-доступа. Тогда трафик мессенджеров блокируется на самом базовом уровне. Если будет нужно, будет применено и это средство», — пояснил специалист.

Однако в ближайшее время таких мер не будет: по словам представителя ведомства, сейчас еще проводятся переговоры и обсуждаются компромиссные варианты, обеспечивающие исполнение законодательства России. Однако если мессенджеры будут категорически против выполнения законов РФ, рано или поздно они будут заблокированы, считает он.

Некоторые пользователи соцсетей подняли высокопоставленного чиновника Роскомнадзора на смех, заявив, что представитель ведомства — технологически не совсем грамотный человек, который не понимает принципа действия озвученной им методики блокировки. Кроме того, уверены мало-мальски знакомые с этой технологией пользователи, «снабдить всех провайдеров DPI — это по расходам сравнимо с тратами на «пакет Яровой»».

В соцсетях в целом новость о внесении четырёх сервисов в реестр запрещённых восприняли как показатель их надёжности, а также знак того, что российское ведомство прощупывает почву для возможной блокировки других, более популярных мессенджеров.

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