ФБР считает WikiLeaks «трубопроводом информации для русских» и «разведывательной порнографией»

Ресурс WikiLeaks продолжил публиковать файлы из дампа, получившего кодовое название Vault7 («Убежище 7»). В него входит огромный архив секретных документов ЦРУ, старт публикаций которого Джулиан Ассанж анонсировал на начало марта 2017 года, и не обманул ожиданий тех, кто следит за разоблачением некоторых сторон деятельности американских спецслужб.

На фоне новых публикаций WikiLeaks интересным выглядит заявление, сделанное в ходе выступления перед Комитетом Сената США по судебным делам директором ФБР Джеймсом Коми. Он заявил, что проект Джулиана Ассанжа не является легитимным источником новостей и занимается «разведывательной порнографией». По словам Коми, сайт не рассматривается ФБР как новостной и представляет собой важный объект для расследования:

«Он [сайт WikiLeaks] переходит границу, отходя от образования людей и становясь разведывательной порнографией, просто проталкивая информацию без уважения к ценностям Первой поправки, на которой обычно базируются репортажи прессы, а также являясь трубопроводом информации для российской разведки. […] Его контент даже не пахнет журналистикой».

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Что именно подразумевалось под «разведывательной порнографией» и каким образом WikiLeaks нарушает Первую поправку к Конституции США, Коми не уточнил. Отметим, Первая поправка защищает свободу слова, запрещая Конгрессу посягать на свободу прессы.

После того, как сайт WikiLeaks начал в марте этого года публиковать секретные материалы ЦРУ, Министерство юстиции решило снова рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел против WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа.

Во время президентских выборов в США WikiLeaks был опубликован компромат на Хиллари Клинтон на основе вскрытой переписки её предвыборного штаба. Недавно экс-кандидат от демократов заявила, что «если бы выборы прошли 27 октября, то президентом была бы она, однако события последних 10 дней предвыборной гонки переломили ход событий» и обвинила WikiLeaks в работе на Россию и Дональда Трампа. В ответ на это обвинение Ассанж назвал Клинтон «мясником Ливии», заявив, что экс-кандидат в Президенты США лжёт.

Международная некоммерческая организация WikiLeaks была основана австралийским интернет-журналистом и хакером Джулианом Ассанжем в 2006 году. Целью проекта объявлена «неотслеживаемая публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации». Организация публиковала ряд важных документов, после чего информация из этих документах появлялась на первых полосах газет. Ранние публикации включали такие документы, как расходы в войне в Афганистане и отчет о коррупции в Кении.

В 2010 году WikiLeaks опубликовал большой массив дипломатических и военных документов США. При администрации президента США Барака Обамы было решено не возбуждать уголовные дела против участников WikiLeaks, поскольку это могло привести к поголовным арестам журналистов и массовым судебным искам к СМИ. В данный момент ФБР проводит проверки по некоторым материалам сайта, а глава проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж вынужден скрываться с 2012 года в посольстве Эквадора, расположенного на территории Англии.

Директор ФБР — Россия стоит за кибератаками на политсистемы США и других стран pic.twitter.com/ohHMXBgmsM — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) May 3, 2017

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