Подмосковный фермер собрал криптоинвестиций на $ 500 000

Фермер и криптовалютный энтузиаст Михаил Шляпников из деревни Колионово, который стал известен после того, как ему через суд запретили использовать местную деревенскую валюту — колионы, смог привлечь полмиллиона инвестиций (в расчёте на американские доллары). Об этом он рассказал в своём Facebook:

«Итак, наша скромная краудфандинговая кампания ICO «Экосистема Колионово» на Waves Platform завершена. Считаю, что результат вполне достойный и удовлетворительный – за один месяц, по всему миру реализовано колионов на сумму более полумиллиона долларов. Для первого в истории проекта, в котором виртуальная IT-технология блокчейна с криптовалютами интегрирована в реальную экономику производства весьма неплохо. Наше хозяйство самодостаточное – необходимости в заемных деньгах у нас не было и нет, поэтому данный сбор мы по-прежнему рассматриваем как альтернативу по отношению к традиционному банковскому кредиту. Поживем, увидим, насколько эти формы разнятся между собой. Еще интересный момент в том, что эти средства направляются не «на выживание», а на развитие, рост объемов производства и реализации стабильного предприятия».

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История фермера Михаила Шляпникова из деревни Колионово прогремела на всю Россию в 2015 году. Жители страны наблюдали борьбу бизнесмена с государственной машиной. Шляпников запустил в деревне собственные деньги — колионы. Ими жители расплачивались между собой. Сам фермер привязал курс колиона к продуктам, которые производят местные жители: 1 колион — 50 руб. Но отечественный беспристрастный суд запретил Шляпникову выпуск колионов, потому что они представляют «угрозу для единства платежной системы России». Находчивый фермер не растерялся. Уже в декабре прошлого года он снова появляется в новостях: Шляпников наладил продажу елок за биткоины, а после решил перевести в криптовалюту колионы.

Как сообщается на сайте Колионово, инвестировали в проект всего 103 человека, но вложили они 401 биткоин, а это по нынешнему курсу — больше полумиллиона долларов:

«Считаю, что результат вполне достойный и удовлетворительный – за один месяц, по всему миру реализовано колионов на сумму более полумиллиона долларов. Для первого в истории проекта, в котором виртуальная IT-технология блокчейна с криптовалютами интегрирована в реальную экономику производства, весьма неплохо», — написал Шляпников. Также Михаил заверил инвесторов, что сделает все возможное, чтобы их усилия окупились.

Краудсейл проекта «Экосистема Колионово» стартовал в начале апреля. Несколько ранее опыт «Колионово» лег в основу мануала по интеграции блокчейна в сельское хозяйство.

Забавный факт, который всё больше становится особенностью работы российской цензуры. Некоторые провайдеры блокируют сайт неугомонного фермера. Мы решили проверить, уж не повторяет ли он судьбу заблокированных блогов телеканалов Disney, Nickelodeon, Discovery и других «экстремистских» сайтов? Вначале определяем IP сайта: 104.28.20.178, 104.28.21.178. Затем проверяем их в Реестре наличие запрещённых, и…

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=104.28.20.178

…бинго!

Дело в том, что сайт IP-адрес хозяйства «Колионово» располагается на платформе Cloudflare, огромное количество айпишников которой российские провайдеры по распоряжению Роскомнадзора блокируют на территории Российской Федерации (порядка 45% от общего числа IP в реестрах запрещенных сайтов принадлежит именно сервису Cloudflare). Как мы видим уже не первый год, осуществляемые блокировки всё в большей и большей степени нарушают права граждан на распространение и доступ к информации.

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