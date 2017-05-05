56-летняя сибирячка может получить реальный срок за покупку флешки с диктофоном на AliExpress

Приговоры и привлечение к ответственности россиян за покупку электронных гаджетов, которые можно расценивать как «шпионское» оборудование, уже перестали быть редкостью. На этот раз перед Брагинским районным судом Новосибирской области предстанет 56-летняя Татьяна Беляева, ещё в 2015 году заказавшая на AliExpress флешку со встроенным диктофоном.

Как рассказал старший помощник регионального прокурора Дмитрий Лямкин, дело возбуждено по статье о покушении на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Беляевой грозит срок лишения свободы до четырех лет, прокуратура вменяет ей «покушение на преступление» (ч.3 ст.30 УК РФ) и «незаконный оборот специальных техсредств для негласного получения информации» (ст.138.1 УК РФ).

По информации следователей, «в ноябре 2015 года женщина, используя ноутбук, заказала на AliExpress диктофон». Товар она оплатила через электронный кошелек Яндекс.Деньги.

«Согласно заключению экспертизы, — говорится на сайте прокуратуры Новосибирской области, — цифровой диктофон относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного наблюдения, а именно: для осуществления скрытой аудиозаписи и хранения информации.

Приобрести заказанный товар у Беляевой не получилось, поскольку 05 февраля 2016 года сотрудники таможенного поста Кольцовской таможни г. Екатеринбурга при проверке ренгенаппаратом обнаружили и изъяли международное почтовое отправление с этим устройством».

«Как рассказала обвиняемая, она не придала значения тому факту, что во флешкарту встроен диктофон, и использовать его в каких-либо корыстных целях не намеревалась. Следственные действия затянулись из-за того, что дело изначально было возбуждено в Екатеринбурге и лишь недавно передано в Новосибирскую область. Никакой меры пресечения для обвиняемой не избиралось», — уточнил заместитель Барабинского межрайонного прокурора Александр Девятов.

Максимальное наказание за совершение преступления предусмотрено в виде 4 лет лишения свободы. Впрочем, в прокуратуре подчеркнули, что это было бы слишком суровым наказанием, предположив, что все закончится минимальным штрафом.

Как уже неоднократно писала РосКомСвобода, подобных случаев в России становится всё больше. Например, в Иркутской области против жительницы Братска было возбуждено похожее дело, и тоже за приобретение осенью 2015 года флешки со встроенным диктофоном.

Недавно на жителя Сургута, заказавшего игровую приставку Sony PlayStation 4 из Германии, было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России (штраф с конфискацией), поскольку таможенники признали в игрушке «шифровальное средство».

В конце прошлого года житель Санкт-Петербурга заказал в интернете GPS-трекер как элемент охранной системы машины, чтоб знать — где находится транспортное средство в случает угона, и стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого против него Следственным комитетом РФ. Автолюбителю грозило до 4 лет колонии-поселения, либо штраф в двести пятьдесят рублей по статье УК РФ 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Но в итоге дело удалось замять.

.



.

Читайте также:

Заказанная из Германии Sony PlayStation 4 была признана российской таможней «шифровальным средством»

🔓

Таможня стала ограничивать ввоз смартфонов и гаджетов, заказанных в зарубежных интернет-магазинах

🔓

Житель Красноярска оштрафован за попытку продать GPS-трекер через интернет

🔓

Приобретение шпионских очков стоило жительнице Саратова штрафа в 10 тысяч рублей

🔓

Покупка диктофона через интернет привела жительницу Братска к уголовному делу

.