Роскомнадзор заблокировал крупнейший китайский мессенджер WeChat

Мессенджер WeChat, разработанный китайской компанией Tencent, оказался внесённым в реестр запрещённых сайтов в РФ:

reestr.rublacklist.net/rec/172054/

Причина всё та же — отказ регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ), т.е. отказ следить за пользователями, собирать информацию и метаданные о их действиях и взаимодействиях и предоставлять это российским компетентным органам. Таким образом, в Реестре запрещенных сайтов появилась ещё одна ссылка с пометкой «Restricting» под счастливым номером «13».

На данный момент заблокированы более двух десятков IP-адресов и рабочих доменов WeChat, а также сервисы Tencent (компании-разработчика):

reestr.rublacklist.net/search/?q=13-Restricting

Напомним, ранее РосКомСвобода обнаружила, что под блок в России попали мессенджеры BlackBerry, Imo и Line, а также браузерный аудиовизуальный чат Vchat.

.

Ну, после WeChat определеленно Телеграму приготовиться — Vladimir Kharitonov (@v_x) May 5, 2017

.

Блокировка настолько крупного и достаточно популярного мессенджера, как китайский WeChat говорит о том, что Роскомнадзор настроен весьма решительно, а опасения насчёт блокировки других популярных мессенджеров и соцсетей имеют под собой вполне реальные основания.

Интересно, чем ответит Китай?

.



.

Читайте также:

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов мессенджеры BlackBerry, Imo и Line

🔓

Крупнейшая в мире служба знакомств Badoo внесена ФСБ в реестр инфопосредников

🔓

Ресурсы онлайн-рации Zello внесены в реестр запрещенных сайтов

🔓

Мессенджер Threema первым из иностранных сервисов будет собирать данные пользователей для российских спецслужб

🔓

Роскомнадзор начал блокировать десятки технических сервисов запрещённых в РФ мессенджеров

.

