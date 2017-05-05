Роскомнадзор заблокировал крупнейший китайский мессенджер WeChat

Мессенджер WeChat, разработанный китайской компанией Tencent, оказался внесённым в реестр запрещённых сайтов в РФ:
reestr.rublacklist.net/rec/172054/
Причина всё та же — отказ регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ), т.е. отказ следить за пользователями, собирать информацию и метаданные о их действиях и взаимодействиях и предоставлять это российским компетентным органам. Таким образом, в Реестре запрещенных сайтов появилась ещё одна ссылка с пометкой «Restricting» под счастливым номером «13».
На данный момент заблокированы более двух десятков IP-адресов и рабочих доменов WeChat, а также сервисы Tencent (компании-разработчика):
reestr.rublacklist.net/search/?q=13-Restricting
Напомним, ранее РосКомСвобода обнаружила, что под блок в России попали мессенджеры BlackBerry, Imo и Line, а также браузерный аудиовизуальный чат Vchat.
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Ну, после WeChat определеленно Телеграму приготовиться
— Vladimir Kharitonov (@v_x) May 5, 2017
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Блокировка настолько крупного и достаточно популярного мессенджера, как китайский WeChat говорит о том, что Роскомнадзор настроен весьма решительно, а опасения насчёт блокировки других популярных мессенджеров и соцсетей имеют под собой вполне реальные основания.
Интересно, чем ответит Китай?
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