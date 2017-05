Facebook усилил борьбу с фейковыми новостями и опубликовал инструкции по их выявлению

Крупнейшая социальная сеть анонсировала новый комплекс мер для борьбы с поддельными новостями в Великобритании, за месяц до того, как британцы придут на выборы. The Telegraph сообщают, что Facebook внедрила технологию, позволяющую лучше идентифицировать учетные записи, распространяющие спам или фальшивые новости, например, выявлять шаблоны тех страниц, которые неоднократно публиковали одни и те же вещи, и удалять «десятками тысяч» в ответ.

Кроме того, на веб-сайте и в приложениях будут удалены подозрительные статьи, чтобы пользователи реже видели их в ленте новостей Facebook. Компания тестировала технологию, которая определяет, читают ли люди статью, но не делятся ею со своими друзьями, предполагая, что это может ввести в заблуждение. С сегодняшнего дня такая технология будет применяться в Великобритании, также запущена серия объявлений в газетах с советами о том, как определить «ложные новости». Об этом уже написали BBC, TheGuardian, Wired, The Sun и другие издания.

В политической среде, тем временем, заговорили о перспективе регулирования и введения штрафа для компании, если она не справится с проблемой фейковых новостей самостоятельно.

В связи с этим, Facebook опубликовала советы по выявлению реальных и фейковых новостей:

Скептически относитесь к заголовкам. Заголовки фальшивых новостей часто бросаются в глаза и содержат много заглавных букв и восклицательных знаков. Посмотрите внимательно на URL-адрес. Многие ложные новости имитируют достоверные источники новостей, внося небольшие изменения в URL-адрес. Вы можете перейти на сайт, чтобы сравнить URL с установленными источниками. Проверьте источник. Убедитесь, что история исходит из источника с хорошей репутацией. Если история исходит с сайта, о котором вы не слышали, ознакомьтесь с разделом «О себе», чтобы узнать больше. Следите за необычным форматированием. Многие ложные новости часто содержат ошибки правописания и грамматики, а также неудобный вид. Обратите внимание на фотографии. Ложные новости часто содержат манипулируемые изображения или видео. Иногда фотография может быть подлинной, но вырванной из контекста. Вы можете выполнить в интернете поиск изображения, чтобы узнать первоисточник.. Проверяйте даты публикаций. Поддельные новостные сюжеты могут содержать временные графики, которые не имеют смысла, или даты событий, которые являются неправильными или были изменены. Проверяйте доказательства. Проверьте источники автора, чтобы убедиться, что они точны. Отсутствие доказательств или уверенность неназванных экспертов могут указывать на ложные новости. Посмотрите на другие сообщения по теме. Если ни один другой источник новостей не сообщает об одной и той же истории, это может означать, что новость ложна. Может это шутка? Иногда ложные новости могут быть трудно отличимы от юмористических статей. Проверьте, известен ли источник пародии, и имеются ли подробности, это может быть просто забавно. Некоторые истории намеренно ложны. Критически мыслите о рассказах, которые вы читаете, и делитесь только статьями, которые, как вам известно, заслуживают доверия.

.

«Люди хотят видеть точную информацию о Facebook, и мы тоже», — сказал директор по политике Facebook в Великобритании Симон Милнер. «Вот почему мы делаем все возможное, чтобы решить проблему ложных новостей».

Кроме того, компания объявила о партнерстве с некоммерческими организациями, занимающимися проверкой фактов, такими как Full Fact и First Draft, чтобы заняться фейковыми новостями в преддверии выборов.

Между тем, Германия пригрозила штрафовать сайты социальных сетей до 50 млн евро (42 млн фунтов стерлингов) за распространение фальшивых новостей. Подобную инициативу предложил Андрус Ансип — глава цифрового отдела Еврокомиссии.

Напомним, что осенью прошлого года была создана коалиция по борьбе с фейковыми новостями First Draft News, куда кроме Facebook вошли такие компании, как Twitter, The New York Times, The Washington Post, Agence France-Presse, Propublica, Euronews, Youtube, CNN, International Business Times, «Аль-Джазира», Buzzfeed News и многие другие.

.



.

.