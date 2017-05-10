Роскомнадзор опубликовал проекты приказов о порядке доступа к реестру запрещённых сайтов и экспертной комиссии

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru Роскомнадзор разместил три новых приказа:

Об утверждении порядка доступа к информации, содержащейся в единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Об утверждении порядка взаимодействия оператора реестра с уполномоченными органами и правоохранительными органами.

О порядке деятельности Экспертной комиссии по вопросам признания информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации»

Первый проект приказа разработан в рамках реализации Правил создания, формирования и ведения «ЕАИС Единый реестр», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101.

Проектом приказа утверждается порядок доступа к информации, содержащейся «ЕАИС Единый реестр».

Согласно проекту приказа, «Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям и иным некоммерческим организациям, гражданам, владельцам сайтов доступ к информации, содержащейся в Едином реестре, предоставляется по запросу о конкретном доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет» или сетевом адресе (сетевых адресах), направленного посредством электронной формы размещенной на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://eais.rkn.gov.ru/», а «доступ уполномоченных органов и правоохранительных органов к информации, содержащейся в ЕАИС Единый реестр, обеспечивается посредством системы взаимодействия и организации автоматизированных рабочих мест сотрудникам указанных органов».

Что именно меняется по сравнению с текущим положением по доступу к реестру — не совсем понятно, но, может быть, эксперты найдут различия в каких-то словах и важных запятых?

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Вторым проектом приказа утверждается порядок взаимодействия оператора реестра с уполномоченными органами и правоохранительными органами. В соответствии с Порядком, обмен информации, подлежащей внесению и содержащейся в единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», осуществляется посредством системы взаимодействия.

В целях доступа к информации, содержащейся в Едином реестре, сотрудникам уполномоченных и правоохранительных органов предоставляются логины и пароли в целях осуществления дистанционной автоматизированной информационной работы в системе.

Порядок взаимодействия оператора реестра с уполномоченными органами и правоохранительными органами определяет процедуру обмена информацией, подлежащей внесению и содержащейся в единой автоматизированной информационной системы «ЕАИС Единый реестр» посредством системы взаимодействия. В случае обнаружения признаков запрещенной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оператор реестра направляет по системе взаимодействия сведения в АРМ ЕАИС Единый реестр соответствующего уполномоченного органа с целью рассмотрения вопроса о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. При поступлении оператору реестра от уполномоченных органов решений о признании информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», запрещенной информацией, сведения, содержащие признаки административного правонарушения или преступления, посредством системы взаимодействия передаются в правоохранительные органы.

В данном проекте приказа не совсем понятно, имеет ли понятие «оператор реестра» исключительно внутриведомственную функцию или этот документ предполагает возможность передачу функций данного оператора на аутсорс сторонним и/или подведомственным организациям?

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Третий приказ определяет порядок работы специальной экспертной комиссии для принятия решения об отнесении информации к категории запрещенной.

Основанием для заседания комиссии является запрос уполномоченных органов о необходимости рассмотрения вопроса о признании запрещенной той или иной информации. Председатель комиссии после получения запроса назначает дату и время заседания, а также решает, нужно ли привлечь к работе дополнительных экспертов или специалистов.

В документе указано, что заседания комиссии могут проводиться посредством видеоконференцсвязи, заседание считается правомочным, если в нем участвует более половины членов комиссии. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины из присутствующих на заседании. Если при голосовании голоса участников распределились поровну, то голос председателя является решающим.

После голосования оформляется протокол, который в течение трех дней направляется тому органу власти, который направлял запрос. Как создаётся комиссия, кто и по каким критериям туда будет входить, в документе не прописано.

Право создавать спецкомиссию Роскомнадзор получил в конце марта текущего года. Соответствующий пункт был внесен в постановление правительства, касающееся правового регулирования единого реестра интернет-ресурсов.

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Свои замечания и предложения по всем трём проектам данных документов можно высказать до 19 мая 2017 года.

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