Суд в США не даёт пользователям вернуть свои файлы из Megaupload

С момента закрытия Megaupload прошло более пяти лет, на владельца крупнейшего файлохранилища своего времени было заведено уголовное дело, а миллионы пользователей потеряли доступ к своим личным файлам.

Напомним, Megaupload был закрыт в начале 2012 года федеральными обвинителями в штате Вирджиния. Основатель сайта Ким Дотком и трое других были арестованы полицией в Новой Зеландии по просьбе американских властей. 18 доменов Megaupload, связанных с компанией, были изъяты. В обвинительном заключении, обнародованном Департаментом юстиции, утверждается, что Megaupload причинил индустрии развлечений ущерб более чем в 500 миллионов долларов США и аккумулировал 175 миллионов долларов «в виде преступных доходов». Приговор двум компаниям — Megaupload Limited и Vestor Limited — был вынесен в Восточном округе штата Вирджиния 5 января 2012 года. Им было предъявлено обвинение в “участии в рэкетерском заговоре, сговоре с целью совершения нарушения авторских прав и сговоре с целью отмывания денег”.

Но никто не обращает внимания на тех пользователей, которые пострадали в результате таких действий властей, ведь они хранили свои личные и рабочие файлы, которые не использовались, ни для нарушения авторских прав, ни для иного преступного умысла. Одним из таких пострадавших пользователей является Кайл Гудвин, который управляет компанией по производству спортивного контента в Огайо. Он использовал Megaupload как часть своего бизнеса, чтобы безопасно хранить тот контент, которые он сам и создавал.

Гудвин попросил суд помочь ему и другим людям получить доступ к их личному имуществу, которое сейчас находится в ведении правоохранительных органов США.

К сожалению для него, окружной суд не позволяет бывшим пользователям Megaupload получить свои залитые на файлообменник данные. При содействии Electronic Frontier Foundation (EFF), юридической фирмы Williams Mullen и Института Гувера Стэнфорда было подано много запросов, но без удовлетворительного результата.

Исчерпав почти все варианты, юридическая группа Гудвина призвала Апелляционный суд вмешаться в данное дело в прошлом месяце. Они утверждали, что явное пренебрежение правительства к правам бывших пользователей Megaupload продолжает наносить им ущерб. Адвокаты Гудвина попросили суд выдать «судебный приказ» суду первой инстанции, попросив его действовать от имени своего клиента и создать процесс для пользователей Megaupload, чтобы восстановить доступ к их данным. В то время EFF надеялась, что по истечению пяти лет дело сдвинется с мертвой точки, но Апелляционный суд на днях отклонил данную просьбу.

Это означает, что данное безвыходное положение для пользователей файлохранилища сохраняется даже после пяти лет после начала разбирательства.

Его юридическая команда не сдаётся. Старший юрисконсульт EFF Митч Штольц сообщает TorrentFreak, что они будут продолжать свои усилия по возврату данных законным владельцам:

«Мы разочарованы тем, что апелляционный суд отказался вмешаться, чтобы инициировать это дело. Кайл Гудвин и многие другие ждали пять лет, чтобы вернуть свои данные, и вскоре это может быть невосстановимо. Мы будем продолжать просить районный суд всё-таки начать действовать в этом направлении».

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