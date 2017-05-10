ФСБ и Роскомнадзор обязали Opera и Vimeo осуществлять слежку за пользователями

Сегодня реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор по поступающим запросам от ФСБ пополнился сразу несколькими сайтами и сервисами, принадлежащих российским и иностранным юридическим и физическим лицам.

В первую очередь, конечно, бросается в глаза согласие норвежской компании Opera в отношении своих блогов и американской Vimeo, которая является владельцем второго по популярности видеохостинга в мире, начать осуществлять сбор данных о своих пользователях для предоставления российским спецслужбам по их запросу.

Opera: reestr.rublacklist.net/distributor/108964

Vimeo: reestr.rublacklist.net/distributor/108961

Также в реестр был внесен мессенджер Snaappy, который принадлежит компании с Сейшельских островов, но с русскоязычным интерфейсом и имеет количество пользователей порядка 1 миллиона: reestr.rublacklist.net/distributor/108963

Данный мессенджер заявляет, что он надежно хранит данные своих пользователей, но, видимо, теперь и для доступа к ним и других лиц:

«Мы используем проверенные временем протоколы безопасности и шифрования информации, вы можете быть уверены в том, что все ваши данные под надежной защитой».

Кроме того, реестр организаторов распространения информации пополнился еще следующими записями:

АО «Региональные информационные сети» (risp.ru, sibnet.ru)

ООО «Вещательная корпорация «ТЕЛЕСФЕРА» (www.trk7.ru)

Морозов С.С. (sergeimorozov.com, serhito.ru)

Напомним, что включение в данный реестр означает обязанность со стороны сервисов собирать, хранить и предоставлять данные о пользователях и их взаимодействиях компетентным органам. На текущий момент речь идет о всех метаданных, а с 1 июля 2018 года, с момента вступления в силу «пакета Яровой» — уже и о всей внутренней переписке пользователей, обмену ими файлами, звонках и т.д.

Тем лицам и компаниям, которые отказались признавать себя организаторами распространения информации грозит блокировка их сайтов и сервисов в России, что уже стало массово происходить путём вынесения соответствующих решений со стороны Роскомнадзора. Напомним, на этом основании в последние дни уже были заблокированы такие мессенджеры, как WeChat, BlackBerry, Imo и Line, а также онлайн-рация Zello.

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