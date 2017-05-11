WeChat не захотел быть заблокированным в России и согласился осуществлять слежку за пользователями

Об этом говорится на официальном сайте российского надзорного ведомства: «Ограничение доступа к информационным системам WeChat International PTE, действовавшее ранее, снято».

Запись об исключении WeChat из реестра запрещенных сайтов:

А также всех внесенных в реестр технических доменов и IP-адресов WeChat:

И одновременно с этим владелец крупнейшего китайского мессенджера (и четвёртого в мире по количеству пользователей) внесён в реестр организаторов распространения информации с обязательствами собирать и хранить всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, их метаданные и переписку и предоставлять российским компетентным органам по их запросу.

«В соответствии с ч. 2 ст. 10.1 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Правилами уведомления организаторами распространения информации о начале своей деятельности (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 746) организаторы распространения информации обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации и дальнейшего взаимодействия», — сообщает ведомство.

Обязанности организатора распространения информации возникают в силу закона и не зависят от факта внесения в реестр, также отмечают в Роскомнадзоре, а также утверждают, что

«В ответ на требования Роскомнадзора компании Vimeo LLC, Opera Software AS и WeChat International Pte Ltd предоставили сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. Компании внесены в реестр 3 и 10 мая 2017 года соответственно».

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Порядок взаимодействия Роскомнадзора с организатором распространения информации в сети Интернет утверждён постановлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 745. Он предусматривает, что по запросу правоохранительных органов Служба направляет в адрес организатора распространения информации требование, в ответ на которое компания в течение пяти рабочих дней должна направить в Роскомнадзор уведомление с необходимой для взаимодействия контактной информацией. В случае отсутствия ответа Роскомнадзор направляет уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации — компании дополнительно предоставляется 15 рабочих дней для исполнения требования.

Неисполнение обязанностей организатора распространения информации по закону влечёт ограничение доступа к информационным системам компании на территории Росссийской Федерации.

Роскомнадзор совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, ведёт плановую работу по наполнению реестра организаторов распространения информации. В настоящее время в реестре зарегистрировано 80 организаторов распространения информации.

Напомним, вчера в ходе очередного мониторинга мы обнаружили, что в реестр организаторов распространения информации были внесены блоги норвежской компании Opera, популярный американский видеохостинг Vimeo, «сейшельский» мессенджер Snaappy, а также два российских СМИ и блог юриста Морозова С.С.

В ответ на требование предоставить данные о своих пользователях российским властям ранее были заблокированы мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE, а также онлайн-рация Zello, назвавшая закон 149-ФЗ «абсурдным с технологической точки зрения».

Напротив, сотрудничать с ФСБ и Роскомнадзором согласились крупнейшая в мире служба знакомств Badoo, файлообменники Depositfiles, Turbobit, Hitfile и Wayupload, сервис для для поиска и скачивания файлов Mediaget, а также мессенджер Threema.

Согласно 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять силовикам. Кроме того, с июля 2018 года «пакет Яровой» обязывает все внесённые в Реестр ОРИ сервисы передавать не только метаданные, но и всю переписку и все иные полные данные об использовании этого сервиса каждым пользователем.

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